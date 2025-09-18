施政報告2025消費券無影｜李家超認政府財政有壓力 期望將開支用作工程刺激就業｜Yahoo

李家超今早解釋《施政報告》未有派發消費券的原因。（港台電視 32 截圖）

【Yahoo 新聞報道】行政長官李家超今早（18 日）出席 3 個電台聯播的《行政長官施政答問》節目，回應今次《施政報告》未有派發消費券。李家超承認，目前政府財政確實有壓力，有大約 1,200 億的財赤，而且政府財政儲備只有 5,000 多億，比好景時「差一截」，他更希望將派發消費券的開支用於工程，刺激就業。

李家超表示，如果要向本港市民派發消費券，耗資大概 300 億元，「300 億是什麼概念呢？我起一個啟德體育園就是 300 多億」，換言之派發消費券的開支就等於一個大型工程，「我用一次過的措施去做一個消費券， 還是在現在財政有壓力的時候，用好這 300 億去做其他事情呢？」他指現時經濟狀況下，私人工程已經減少，大家都關心就業，如果推動大型工程，就要聘請大量工人，會對就業市場有幫助。

李家超又提到，明白在經濟轉營過程中，不同行業在「洗牌」過程中感到艱辛，政府亦因此預留開支推出 11 項措施支援中小企，「我希望盡量做多啲『雪中送炭』，同時有一個刺激性的作用。」

市民對經濟信心不足 李家超以「白裇衫」比喻：毋須太執著「一點污漬」

李家超又被問到，市民消費意欲與經濟信心相關，政府應該如何挽回市民信心。李家超就回應指，知道市民行街的時候目睹店舖轉型，可能觀感不佳，但在經濟轉型期方面是無法迴避，而他相信適應期總會過去。

另一方面，李家超又指政府從長遠而言會改變產業結構，令本港在經濟波動時期表現得更穩定，「就算今日大風浪啲，我架船係大郵輪，唔係小艇嚟。」他又以「白裇衫」作比喻，指大家如果見到白裇衫有一點污漬就可能會感到不快，「但大家可以換個角度，你件白裇衫係潔白，只係當中有一點污漬」，喻意市民毋須太悲觀。他又指，別人的競爭手段可以表現得相當無情，香港要繼續保持競爭力，但從客觀數據而言，本港在競爭力、金融中心地位及人才等都有進步。