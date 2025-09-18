小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
施政報告2025消費券無影｜李家超認政府財政有壓力 期望將開支用作工程刺激就業｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】行政長官李家超今早（18 日）出席 3 個電台聯播的《行政長官施政答問》節目，回應今次《施政報告》未有派發消費券。李家超承認，目前政府財政確實有壓力，有大約 1,200 億的財赤，而且政府財政儲備只有 5,000 多億，比好景時「差一截」，他更希望將派發消費券的開支用於工程，刺激就業。
李家超表示，如果要向本港市民派發消費券，耗資大概 300 億元，「300 億是什麼概念呢？我起一個啟德體育園就是 300 多億」，換言之派發消費券的開支就等於一個大型工程，「我用一次過的措施去做一個消費券， 還是在現在財政有壓力的時候，用好這 300 億去做其他事情呢？」他指現時經濟狀況下，私人工程已經減少，大家都關心就業，如果推動大型工程，就要聘請大量工人，會對就業市場有幫助。
李家超又提到，明白在經濟轉營過程中，不同行業在「洗牌」過程中感到艱辛，政府亦因此預留開支推出 11 項措施支援中小企，「我希望盡量做多啲『雪中送炭』，同時有一個刺激性的作用。」
市民對經濟信心不足 李家超以「白裇衫」比喻：毋須太執著「一點污漬」
李家超又被問到，市民消費意欲與經濟信心相關，政府應該如何挽回市民信心。李家超就回應指，知道市民行街的時候目睹店舖轉型，可能觀感不佳，但在經濟轉型期方面是無法迴避，而他相信適應期總會過去。
另一方面，李家超又指政府從長遠而言會改變產業結構，令本港在經濟波動時期表現得更穩定，「就算今日大風浪啲，我架船係大郵輪，唔係小艇嚟。」他又以「白裇衫」作比喻，指大家如果見到白裇衫有一點污漬就可能會感到不快，「但大家可以換個角度，你件白裇衫係潔白，只係當中有一點污漬」，喻意市民毋須太悲觀。他又指，別人的競爭手段可以表現得相當無情，香港要繼續保持競爭力，但從客觀數據而言，本港在競爭力、金融中心地位及人才等都有進步。
其他人也在看
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳
謝安琪日前宣布開世界巡迴演唱會，入行20年的Kay，首次在馬來西亞開個唱。演唱會海報上，穿著藍色露肩裙裝的Kay，一如以往如女神般示人。海報一發布後隨即引起熱話，老公張繼聰更轉載到Threads分享指：「希望唔使食炒價……」幽默地支持老婆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
打風｜天文台：今晚掛1號風球，料星期六掠過香港！第三個低壓系統最強？預測下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台表示，今晚起至周四（18日）初時發出一號風球，並會評估是否需要在周五（19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。位於呂宋附近的低壓區昨晚已增強為熱帶低氣壓，正橫過呂宋一帶並進入本港800公里範圍。香港天文台預報維持風暴會在汕尾附近登陸，而內地中央氣象台的預報路徑則較早前北調，預期風暴會在汕尾至大鵬半島一帶轉向，甚至有機會在香港境內掠過。而另外2個低壓會否發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 18 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 1 天前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 1 天前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
曾淵滄專欄│阿里股價打翻身戰（曾淵滄）
過去幾個月，每逢股市出現小小的調整，狼來了的聲音都會出現，但是狼遲遲不來，這一次狼來了的聲音則提早在恒指仍在創新高的時候發出，估計相信狼真的來了的人會比過去多。Yahoo財經專欄 ・ 1 小時前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 1 天前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 1 天前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 13 小時前
聯儲局減息0.25厘 料今年再減半厘
美國聯邦儲備局決定減息0.25厘，聯邦基金利率降至4厘至4.25厘之間。Yahoo財經 ・ 7 小時前
尋求出貨｜傳恒生擬出售逾78億房地產抵押貸款組合 涉英皇國際及大鴻輝興業在內資產
彭博引述消息報道，恒生銀行（011）正尋求出售規模至少10億美元（約78億港元）的房地產抵押貸款組合，以解決香...BossMind ・ 14 小時前
內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因
曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過于朦朧工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!
萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。Yahoo 地產 ・ 1 天前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？
《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。Yahoo財經 ・ 20 小時前
《施政報告》港府擬發行更多人民幣債券 研究以人民幣支付政府開支
行政長官李家超指，香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐，為增加本港離岸人民幣市場的流動性和全球輻射能力，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。AASTOCKS ・ 21 小時前
大快活「橙色營銷」 飲食寒冬絕地反擊？
本港多間上市餐飲集團去年業績倒退，本地消費意願依然疲弱，持續陷入飲食寒冬；其中大快活（0052）截至今年3月底止全年業績，純利按年急跌29.8%，毛利率與同店銷售均告下跌，內地業務亦蝕上千萬元，中港市場競爭壓力巨大。不過近日適逢iPhone 17「宇宙橙」推出，引起網絡炒熱「大快活橙」，而最新大快活亦連發多項營銷手段，未知能否作絕對反擊，把握機會吸引情緒消費Yahoo財經 ・ 1 天前
95歲巴菲特生活罕見曝光 熬夜看拳王爭霸
美國當地時間上周六（13 日）深夜，傳奇拳擊手特倫斯 · 克勞福德在拉斯維加斯擊敗墨西哥拳王卡內洛 · 阿爾瓦雷斯，以職業生涯 42 勝 0 敗的成績，成為世界拳擊史上首位統一三個級別四大組織金腰帶的拳王。鉅亨網 ・ 1 天前