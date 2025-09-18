施政報告2025照顧者措施・睇片｜市民致電哽咽求助 李家超籲留聯絡跟進｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】在今早（18 日）3 個電台聯播的《行政長官施政答問》節目，有身為照顧者的市民致電求助，指要單獨照顧 70 多歲的母親，語帶哽咽，「如果我哋無需要嘅話，無任何可行辦法試過嘅話，我係唔會打電話上嚟向特首求助。」行政長官李家超聽到情況後，即時說希望獲得對方的聯絡方法作稍後跟進。

草根階層的吳小姐今早致電節目期望表達照顧者支援的意見，之後講出上述情況。被問到希望獲得甚麼支援，吳小姐表示關注旺角區的支援配套，「我哋嘅支援到底喺旺角區有幾多，到底可以畀乜嘢我哋？」李家超當時回應指，「吳女士，我想好認真咁同妳講，妳畀妳個聯絡方法我，我哋直接接觸吓」，吳小姐就回應指會提供資料。

李家超之後再表示，政府相當重視如何幫助照顧者，他並指社會現時有隱藏的照顧者，政府已經建立照顧者數據平台及資料庫，個案並且會交給不同部門跟進。

政府預留每年 5 億開支支援照顧者

在昨日發表的《施政報告》，李家超表示政府會預留每年 5 億元的經常開支，推出一系列措施加強支援照顧者，包括政府已建立首階段的支援照顧者數據平台，初步連結社署、醫管局和房委會的數據，並會逐步連結更多政府部門及公營機構的數據，擴展支援照顧者數據平台。

另外，政府亦會整合房委會和社署的數據，識別較缺乏社區支援的高風險護老者、殘疾人士照顧者和獨老或雙老住戶，並調遣關愛隊進行探訪。社署從醫管局得悉高風險照顧者入院後，亦會安排人員主動接觸他們的被照顧者，並按他們的需要提供緊急支援。

