施政報告2025租者置其屋︱公屋「租置計劃」重推落空 李家超指房署正研究：未到決定階段︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】行政長官李家超今日（17 日）發表最新一份《施政報告》，惟近日外界盛傳重推「租置計劃」則未有提及。李家超晚上出席記者會時解釋，社會對有關措施存在揣測和討論，政府理解市民的關心，但目前仍需深入研究相關問題，暫時未到作出決定的階段。

李家超指，租置計劃一直有其存在價值，全港現時共有 39 條屋邨納入計劃，部分邨屋銷售比例高達九成以上，但亦有些僅售出約五成，甚至低至 15% 至 16%。他認為，並非所有單位都能順利出售，當中原因包括居民覺得樓齡過舊、不願承擔買樓責任，或者因屋邨存在管理問題而卻步。

探討如何令計劃更吸引

他強調，管理問題雖然部分可以解決，但未必能完全處理，因此需要時間深入研究。房屋署正就此展開工作，政府會收集市民意見，探討如何令計劃更具吸引力，才會考慮是否再次推出。他重申「而家未到作決定階段」，並呼籲市民提供建議，協助完善相關政策。