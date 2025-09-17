施政報告2025租者置其屋｜消息指明年研究重推與否 分析：公屋混合業權 或增房委會財政壓力︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】《施政報告》出爐前，一度盛傳政府擬重推「租置計劃」，以小規模形式出售入伙多年的公屋單位。不過，特首李家超今早宣讀時，隻字未提租置計劃。據了解，政府明年就此開展研究，再決定是否重推有關計劃。消息人士又坦言，社會對租置計劃有很大分歧，需要審慎考慮。

消息：並非有人想買 當局就要賣

政府消息人士指，明年將就租置計劃展開研究，包括折扣率、公屋戶意見、房委會的管理角色等，視乎研究結果，再決定是否落實重推計劃，強調研究「唔係以推出為前設」。消息又強調，雖然社會有不少聲音希望購入正在居住的公屋單位，但始終意見分歧仍然很大，故並非有人想買，當局就要賣。

公屋聯會總幹事招國偉接受《Yahoo新聞》訪問時指，政府多年前暫停租置計劃時，要求重推的聲音不少，不少租戶都有興趣購入正在居住的單位。惟他提到，以往租置計劃屋邨亦面對不少問題，在混合業權下，同一屋邨既有業主，亦有房委會租戶，房委會要平衡管理租戶及法團之間的身份，加劇管理困難，例如會拖長處理滲水等問題的時間，未來面對「夠期」大維修等問題亦會相當頭痛。

房委會長遠欠租金收入 難支撐管理成本

有意見提倡由房委會統一管理租置屋邨，招則認為，若連公共空間都由房委會統一管理，而房委會已出售單位，長遠無租金支撐管理成本，令當局財政百上加斤，難將所有責任一面倒放在房委會上。他又指，當局已增加居屋和綠置居單位供應，亦會新增1,000個白居二配額，相信已增加基層置業途徑。但他認同現時的確是適當時候，研究重推租置是否可行，以回應社會的聲音。