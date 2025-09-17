施政報告｜租者置其屋擬重推｜新生子女免稅額料再放寬
施政報告2025紅色旅遊︱與深圳合作推廣「名人大營救」研學路線 保護「中共抗戰遺址」︱Yahoo
行政長官李家超在最新一份施政報告中表示，今年是抗日戰爭勝利 80 周年，將舉辦一系列大型紀念及教育活動。
【Yahoo新聞報道】行政長官李家超在施政報告中表示，今年是抗日戰爭勝利 80 周年，特區政府舉辦一系列大型紀念活動，與深圳合作，推廣以「中國文化名人大營救」歷史為主題的紅色體驗研學新路線。李家超並宣佈會全面梳理及修繕保養各區的中共抗戰遺址，配合教育活動。
「讓市民深刻認識中國人民的團結精神」
李家超表示，政府將透過展覽、電影及圖書館活動等，讓市民深刻認識中國人民在爭取和平進程中所展現的團結和堅韌精神；又會與深圳合作，推廣以「中國文化名人大營救」歷史為主題的紅色體驗研學新路線，加深市民和旅客對香港抗戰歷史的認識。
「中國文化名人大營救」是指 1942 年初、歷時近二百日的「愛國民主人士和文化精英」營救行動，當時香港淪陷，三百多名中國「愛國民主人士及文化人士」、百多名英、美、印籍「國際友人」及十多名國民黨軍政官員家屬等合共八百多人留困在香港，遭到日軍搜捕，生命安全受到嚴重威脅。這些名人包括何香凝、鄒韜奮及茅盾等，結果他們得以安全護送到寶安龍華、惠陽海豐及江門台山等地。
深圳於 2005 年在白石龍設立「中國文化名人大營救紀念館」，並於 2017 年翻新。根據內地網站簡介，紀念館採用了大量聲光電前沿科技，打破傳統紀念館展陳的嚴肅、冷漠、沉悶印象，為觀眾帶來「強烈的沉浸感」。
民建聯推廣紅色研學不遺餘力
「紅色研學」是內地近年新興的愛國教育概念，以今年四月為例，據《中國文化報》報道：「全國各地紅色景區、紅色紀念館等推出了豐富多彩的主題研學活動，讓廣大遊客及青少年在活動中感受革命先烈的英勇事蹟，傳承紅色文化，賡續紅色精神。」
本港一些團體近年亦有舉辦「紅色研學」活動，去年十月，由民建聯立法會議員郭玲麗任會務顧問的活力慈善基金主辦了一個「愛國主義紅色教育研學課程」，帶領參加者遊覽井岡山的革命博物館和烈士陵園等。郭玲麗今年七月又帶領了三十多名香港中學生前往井岡山開展「我的井岡行」愛國主義紅色研學團，她在 facebook 表示：「同學們認真聆聽井岡山的革命鬥爭歷史，深刻領會井岡山精神，全面瞭解中國共產黨領導中國革命並取得勝利的光輝歷程。」
不同政黨人士今年亦不遺餘力推廣「紅色研學」旅遊。工聯會會長、行政會議成員吳秋北今年二月在立法會提出質詢，提出政府與大灣區內地城市合作，「整合紅色資源打造一程多站的愛國研學旅遊」。民建聯幾名立法會議員亦在今年八月召開記者會，推介六條「本地愛國主義教育研學路線」，建議政府培養熟悉研學路線的導遊，並鼓勵中小學生參與義務導賞工作，例如在周末前往歷史景點，向旅客及市民講解相關歷史背景和抗戰歷程，從而深化自身對愛國主義教育的認識。
新華社：研學市場良莠不齊
「紅色研學」是潛在的商機，在內地曾引起種種問題。新華社 2023 年曾報道：「隨着研學市場的日益擴大，也出現了一些良莠不齊、價格虛高、貨不對辦的問題。」報道引述業內人士估計，內地研學旅行市場總體規模超過千億元人民幣。
此外，施政報告亦公佈，政府會全面梳理及修繕保護各區的「中共抗戰遺址」，並融入體驗路線和教育活動。根據政府開設的「80avictory」網站，「中共抗戰遺址」共有 42 個，包括沙嶺墳場內的馮芝烈士墓、西貢斬竹灣的抗日英烈紀念碑等。但個別「遺址」分區奇特，例如赤徑村的聖家小堂，在 1942 年曾被廣東人民抗日游擊總隊港九大隊進駐，被列入「中共抗戰遺址」，聖家小堂位於西貢，但這個「遺址」卻被「80 avictory」網站放在大埔區。
