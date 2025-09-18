施政報告2025經貿推廣｜ 丘應樺：吉隆坡經貿辦年底運作 沙特經貿辦有細節需時商討｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】特首李家超周三發表任內第四份《施政報告》，提到會在今年成立吉隆坡經貿辦，深化於東盟及周邊國家的經貿推廣。商務及經濟發展局局長丘應樺今（18 日）見記者時表示，吉隆坡經貿辦相關安排已接近完成，預料年底可投入運作。

丘應樺指，港府目前已在泰國、新加坡及印尼等東盟國家設有經貿辦，涵蓋層面足夠。新設於吉隆坡的辦事處，預期可進一步加強與東盟市場的經貿聯繫。

考慮重組覆蓋範圍

政府在去年《施政報告》已提出擴展全球經貿辦事處網絡，李家超去年 9 月曾表示，計劃於沙特阿拉伯首都利雅得設立經貿辦事處，今次施政報告則未有提及。丘應樺指，沙特阿拉伯的經貿辦計劃，目前仍在商討中，當中牽涉很多細節，「有時需要一啲時間」。

被問到港府未來是否計劃重點在東盟、中東增設經貿辦，丘應樺指，會否增設其他經貿辦要視乎實際需要，他又透露，政府正考慮重組駐外經貿辦的覆蓋範圍，待有定案後會對外公布。

中小企融資計劃壞帳率 17.2%

在支援中小企方面，施政報告宣布延長「中小企融資擔保計劃」下八成擔保貸款的申請期至 2028 年 3 月，並將「還息不還本」安排延長一年。丘應樺稱，八成擔保貸款最高借貸額為 1800 萬元，較九成擔保貸款的 900 萬元高出兩倍，更符合現時中小企營商需要，希望有助解決資金壓力。

他補充，截至 7 月，計劃的壞帳率為 17.2%，其中九成擔保貸款為 4.4%，八成擔保貸款則為 5.4%，均低於預期，政府會繼續審慎監察。