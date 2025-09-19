施政報告2025蘭桂坊美化︱首階段重鋪路面 美化垃圾收集站 安裝特色渠蓋︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】發展局局長甯漢豪今日（19 日）在《施政報告》記者會上表示，政府首階段會重鋪路面、美化垃圾收集站，以及安裝具特色的渠蓋，屬於較簡單且能快速完成的工程，第二階段將把相關工作延展至附近其他街道。

甯漢豪指，城市更新不僅限於重建老舊樓宇，也包括地標街道、外牆及公共設施的改善，以提升吸引力。她強調，若蘭桂坊美化工程成效理想，未來會考慮把計劃推展至本港其他地標區域。

行政長官李家超本周三在《施政報告》提出，旅發局將推出升級版「香港美酒佳餚巡禮」，加強向全球宣傳香港多元酒吧餐飲與國際美食之都的魅力；同時分階段美化蘭桂坊和附近街道，推動「社區營造」。