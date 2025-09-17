焦點

施政報告2025醫療健康︱精神健康措施擴展至高小 AI 識別高風險個案 其他醫健措施一覽︱Yahoo

行政長官李家超發表最新施政報告，計劃恆常化中學的三層應急機制並試行擴展至小學。

在中學推的三層應急機制，將試行擴展至小學四至六年級(Photo by Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images)
【Yahoo新聞報道】行政長官李家超今早（17 日）發表 2025 年施政報告，其中提到提升精神健康支援。當局計劃恆常化中學的三層應急機制並試行擴展至小學，增設更多地區康健中心提供免費精神健康評估和跟進，更新社交媒體健康指引，及利用人工智能識別高風險個案。

港府將會恆常化在中學推行三層應急機制，並試行擴展至小學四至六年級，加強支援有需要的學生，根據故育局「校園．好精神」網頁，機制分別是：

  • 第一層：由學校團隊（如輔導主任、社工、教育心理學家）及早識別高自殺風險學生，提供校本輔導、訓練及初步支援。

  • 第二層：如學生需要額外協助，學校可在家長同意下轉介至「校外支援網絡」，由受訓社工提供短期介入及連繫社區服務。

  • 第三層：若學生屬高自殺風險，學校可安排轉介至醫管局精神科專科門診接受評估和治療，緊急個案會優先處理。

Student walking down a road on October 17, 2022 in Hong Kong, China. (Photo by Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images)
更新指引減低社交媒體負面影響

同時，當局計劃透過津助福利機構專項基金培訓駐校社工，提升應對學童精神健康問題的能力；以及透過《4Rs精神健康約章》和《精神健康職場約章》加強推廣社區精神健康，並設立嘉許級別，表揚在培訓精神健康相關課程方面有成效的學校及機構。

政府又宣布推出「精神健康推廣大使培訓先導計劃」，推動健康生活方式和抗逆力，建立關懷同行的支援網絡。同時，因應社交媒體對青少年精神健康的深切影響，衞生署將更新相關指引，減低負面影響。

人工智能識別高風險個案

此外，部分大專院校已將基礎精神健康課程列為新生必修科目，並提供支援服務。政府會鼓勵更多院校推動校園精神健康。三個地區康健中心現時透過「健康心靈先導計劃」，提供免費精神健康評估及跟進。當局計劃於 2026 年增設六個中心，由具備心理學或輔導學背景的人員提供服務。

當局亦會加強科技應用，包括在精神科日間醫院及外展服務提供遙距醫療，並優化社會福利署的網上情緒支援平台和青年支援隊，利用人工智能更精準識別高風險個案。同時，政府將於年底完成「精神健康分層護理模式」制訂，明確各類精神健康專業人員及持份者的角色與分工，並加強培訓及轉介機制。

部分大專院校已將基礎精神健康課程列為新生必修科目，政府會鼓勵更多院校推動校園精神健康。(Photo by TOMMY WANG/AFP via Getty Images)
其他醫療健康政策（部份）：

醫療健康措施重點

  • 成立專隊、優化電子系統，便利醫療費用減免申請

  • 檢討非資助服務收費，為具負擔能力市民提供更多選擇

  • 增加中風中心及心血管疾病綜合醫療中心

  • 減少外科專科新症輪候時間 10%（約 10 週）

  • 擴展眼科服務及增設白內障手術中心

  • 全面升級「退化性膝關節管理計劃」

醫療人手發展

  • 籌建第三所醫學院，專家評估已完成，年內提交建議

  • 支持大型國際醫療會議在港舉辦

  • 醫管局推出「環球醫護服務人才鏈計劃」

強化基層醫療服務

  • 擴展家庭醫學門診服務，延長診症時段常規化

  • 推出「慢性疾病共同治理平台」，試點乙型肝炎篩查

  • 推動社區藥物名冊及藥房計劃

  • 整合長者健康中心服務至地區康健網絡，加快 18 區均設康健中心

癌症防控及治療

  • 與國家癌症中心合作，支持 2026 年世界癌症大會在港舉辦

  • 擴展 HPV 自行採樣檢測至地區康健網絡

  • 委託大學以 AI 技術強化肺癌篩查

  • 增加基因檢測，提升治療效果及減少副作用

推動中醫藥發展

  • 中醫醫院首年提供多項專病服務（如老年退化性疾病、中風復康）

  • 推動醫健通資料互通，涵蓋中西醫紀錄

  • 擴展「膝骨關節炎治療」至所有醫院聯網

  • 開展「紓緩治療」先導項目

