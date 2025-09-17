小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
施政報告2025鼓勵生育｜初生子女免稅額延長 家長首兩年享 26 萬元免稅額｜Yahoo
【施政報告｜部門首長責任制｜AI效能提升組｜北都發展委員會｜非本地生學額｜公屋｜租者置其屋｜新生子女免稅額｜狗隻入食肆｜外勞｜跳島遊｜Yahoo 新聞報道】行政長官李家超今早（17 日）發表 2025 年施政報告，其中提出一系列鼓勵生育措施，包括延長初生子女免稅額，由一年增至兩年。由 2026/27 課稅年度起，在每名子女出生後首兩年，納稅人可就該名子女享有雙倍免稅額，即 26 萬元。
李家超指出，本港新生嬰兒人數自 2017 年起連續六年下跌，但 2023 和 2024 年不跌反升，2024 年有顯著新生嬰兒增幅，按年多約 3,500 名，增加約 11%，共 36,700 名。政府將進一步推出措施鼓勵生育，包括延長初生子女可享額外免稅額的時間，由一年增至兩年。李家超說，由 2026/27 課稅年度起，在每名子女出生後首兩年，納稅人可就該名子女享有雙倍免稅額，即 26 萬元。措施適用於該課稅年度末所有未滿兩歲的子女。
增日間照顧名額 擴充在校課後託管
此外，政府決定進一步加強日間嬰幼兒照顧，未來三年將新增 15 所資助幼兒中心，合共提供約 1,500 個 0 至 3 歲的兒童日間照顧服務名額，比現時規模增加近一倍。社署亦會適當把較多的服務名額撥作照顧 0 至 2 歲的嬰幼兒。在校課後託管服務方面，政府會在本學年擴充「在校課後託管服務計劃」，名額不再設上限，方便家長外出工作。
