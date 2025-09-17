施政報告2025︱楊潤雄及林世雄被炒 李家超不點名回應：我對佢唔滿意、我認為有更好︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】行政長官李家超今日（17 日）發表《施政報告》後，下午出席記者會。多間傳媒問及部門首長責任制，李家超暗示楊潤雄及林世雄是因「我對佢唔滿意」而被免職，安排「我認為有啲更好」的政治問責官員接任。他又重申，部門首長問責一直存在，只是沒有制度化，導致社會經常質疑調查是否公道、誰來負責，以及會否有後果，認為若有官員因擔心被責任而離開政府，認為這些人更應該離開政府，「佢哋唔配做首長」。

李家超就任期間，前文化體育及旅遊局局長楊潤雄與運輸及物流局局長林世雄分別在去年 12 月被免職，並由羅淑佩及陳美寶接任。

在今日記者會上，李家超不點名談及事件，指「過去亦都有問責官員，因為我對佢唔滿意，或者我認為有啲更好，我哋就換咗一啲政治問責官員。」他強調，部門首長一向有責任要負責，「過去亦都曾經有部門首長，因為佢自己過往原因，我哋處理個部門首長。」

李家超表示，部門首長責任制過去一直存在，但沒有制度化，導致社會經常質疑調查是否公道、誰來負責，以及會否有後果。他指出，新安排會設立專業而獨立的調查隊伍，涵蓋所有公務員，最高級官員亦不例外，確保制度全面且具公信力。

他又說，過往評核機制雖然有六級劃分，但實際上大部分人都獲得高評級，令晉升難以真正分辨誰表現突出。他強調，會令評級制度更清晰和分明，做到「真真正正分六級」，避免勤力投入的公務員與表現平庸的人同樣被評為優秀，從而提升制度公平性及市民信心。

若擔心被問責離開政府 李：佢哋唔配做首長

他續指，部門首長責任制不會取代現有政治問責官員制度，而是建立一個獨立框架，讓部門首長明確知道需為部門表現負責。制度除具懲罰性外，更重要是加強公務員管理，建立正面文化。他強調，如果有官員因擔心責任而離開，這些人本質上便更應該離開政府，「如果有人擔心部門首長責任制，佢哋唔配做首長，如果有領袖擔心，係應該覺得羞恥。」

《Yahoo新聞》統計，在正式進入記者答問環節前，李家超的「開場白」長達 48 分鐘，但「答問環節」則長約 51 分鐘，共 6 間傳媒獲得提問機會，包括星島日報、明報、中央廣播電視總台等。