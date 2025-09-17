施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
施政報告2025︱楊潤雄及林世雄被炒 李家超不點名回應：我對佢唔滿意、我認為有更好︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】行政長官李家超今日（17 日）發表《施政報告》後，下午出席記者會。多間傳媒問及部門首長責任制，李家超暗示楊潤雄及林世雄是因「我對佢唔滿意」而被免職，安排「我認為有啲更好」的政治問責官員接任。他又重申，部門首長問責一直存在，只是沒有制度化，導致社會經常質疑調查是否公道、誰來負責，以及會否有後果，認為若有官員因擔心被責任而離開政府，認為這些人更應該離開政府，「佢哋唔配做首長」。
李家超就任期間，前文化體育及旅遊局局長楊潤雄與運輸及物流局局長林世雄分別在去年 12 月被免職，並由羅淑佩及陳美寶接任。
在今日記者會上，李家超不點名談及事件，指「過去亦都有問責官員，因為我對佢唔滿意，或者我認為有啲更好，我哋就換咗一啲政治問責官員。」他強調，部門首長一向有責任要負責，「過去亦都曾經有部門首長，因為佢自己過往原因，我哋處理個部門首長。」
李家超表示，部門首長責任制過去一直存在，但沒有制度化，導致社會經常質疑調查是否公道、誰來負責，以及會否有後果。他指出，新安排會設立專業而獨立的調查隊伍，涵蓋所有公務員，最高級官員亦不例外，確保制度全面且具公信力。
他又說，過往評核機制雖然有六級劃分，但實際上大部分人都獲得高評級，令晉升難以真正分辨誰表現突出。他強調，會令評級制度更清晰和分明，做到「真真正正分六級」，避免勤力投入的公務員與表現平庸的人同樣被評為優秀，從而提升制度公平性及市民信心。
若擔心被問責離開政府 李：佢哋唔配做首長
他續指，部門首長責任制不會取代現有政治問責官員制度，而是建立一個獨立框架，讓部門首長明確知道需為部門表現負責。制度除具懲罰性外，更重要是加強公務員管理，建立正面文化。他強調，如果有官員因擔心責任而離開，這些人本質上便更應該離開政府，「如果有人擔心部門首長責任制，佢哋唔配做首長，如果有領袖擔心，係應該覺得羞恥。」
《Yahoo新聞》統計，在正式進入記者答問環節前，李家超的「開場白」長達 48 分鐘，但「答問環節」則長約 51 分鐘，共 6 間傳媒獲得提問機會，包括星島日報、明報、中央廣播電視總台等。
其他人也在看
用小麥換中國車 俄羅斯走回「以物易物」老路 規避西方制裁
路透社報導，俄羅斯為了規避西方嚴厲制裁，正重返 1990 年代「以物易物」（barter）古老貿易模式，以小麥換取中國汽車，用亞麻籽換取建築材料。鉅亨網 ・ 2 天前
施政報告2025｜參考歐美趨勢 港府長遠可引入「AI高官」避免腐敗？
今年度《施政報告》的關鍵詞是人工智能（AI），行政長官李家超宣布政府全方位接入AI，覆蓋公務與商務應用，強調「AI產業化，產業AI化」，甚至成立「AI效能提升組」，指導公務員AI技術，正式掀起AI政務趨勢。參考歐洲國家阿爾巴尼亞，「任命」AI出任政府部長負責招標工作，港府長遠若引入AI高官、AI司長、AI政助等負責寫網誌和決策，或有助舒緩本港庫房壓力，還可以避免腐敗Yahoo財經 ・ 4 小時前
美國會預算主管稱關稅加劇通脹逐步浮現
美國國會預算辦公室主任Phillip Swagel周一表示，總統特朗普實施的關稅有將通脹推高至高於國會預算辦公室分析師最初預期的跡象。 Swagel稱，國會預算辦公室的分析顯示，經濟自1月以來有所減弱，他預計將對通脹造成下行壓力。國會預算辦公室預計，透過向聯邦金庫注入資金，關稅將在未來十年內減少美國預算赤字4萬億美元。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
債務負擔制約政策加碼空間 中國年內再祭出大規模財政刺激概率降低
中國過去兩年都在第四季度調整預算、增加額外財政刺激來提振成長，然而今年或許有所不同。儘管經濟出現降溫跡象，但在債務負擔加重，且財政彈藥尚未用完的情況下，多位業內人士認為今年剩餘時間出台大規模財政刺激的概率較低，而政策微調仍可能出現。Bloomberg ・ 1 天前
貝森特稱美國和中國非常接近解決TikTok議題
【彭博】— 美國財政部長史考特·貝森特周一告訴記者，美國和中國「非常接近」解決TikTok議題；中美在馬德里的貿易談判進入第二天。Bloomberg ・ 2 天前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 2 小時前
「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏
近年來，一股被稱為「軟旅行」的潮流迅速竄紅，從社交媒體上的#SoftLife、#SoftTravel話題蔓延至全球旅遊圈。Yahoo Style HK ・ 1 天前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 11 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 1 天前
打風｜天文台：今晚掛1號風球，料星期六掠過香港！第三個低壓系統最強？預測下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台表示，今晚起至周四（18日）初時發出一號風球，並會評估是否需要在周五（19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。位於呂宋附近的低壓區昨晚已增強為熱帶低氣壓，正橫過呂宋一帶並進入本港800公里範圍。香港天文台預報維持風暴會在汕尾附近登陸，而內地中央氣象台的預報路徑則較早前北調，預期風暴會在汕尾至大鵬半島一帶轉向，甚至有機會在香港境內掠過。而另外2個低壓會否發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 34 分鐘前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 9 小時前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 1 天前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？
《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。Yahoo財經 ・ 4 小時前
姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」
姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程後，今年9月再度離港入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何超雲與消防未婚夫傳復合 IG互動揭示關係仍緊密
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）與高級消防隊長男友Douglas於2022年被揭拍拖，不時結伴外遊，隨後宣布訂婚，感情生活一度高調甜蜜，頻繁喺社交平台曬恩愛，但婚期至今未定。然而，近年有傳二人感情起變化，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照，暗示二人可能已分手，Douglas亦鮮少出席何家活動，令外界傳出分手傳聞。不過，最近二人似乎又有復合跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
不是泰國和日本 內地客首選外遊目的地係......？
由於中國旅客對泰國日益嚴重的安全問題感到擔憂，包括詐騙中心猖獗以及今年初發生的一起中國演員綁架案，使越南取代泰國，成為中國旅客的首選旅遊目的地。 這股新的旅遊浪潮由一群獨立、追求真實體驗的旅客所推動，不僅讓越南今年的旅遊業收入創下歷史新高，也預示著東南亞數十億美元旅遊市場正在經鉅亨網 ・ 1 天前
《施政報告》港府擬發行更多人民幣債券 研究以人民幣支付政府開支
行政長官李家超指，香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐，為增加本港離岸人民幣市場的流動性和全球輻射能力，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。AASTOCKS ・ 5 小時前
《施政報告》2025懶人包｜居屋綠白表配額比例升｜放寛轉讓年期至10年｜長者業主免補價樓換樓計劃 ｜「租置2.0」無影
行政長官李家超新一份《施政報告》除提及增加公營房屋供應、縮減公屋輪候時間外，更著墨於豐富置業階梯，以鼓勵向上流。28Hse.com ・ 5 小時前