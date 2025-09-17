施政報告2025︱消費券落空感失望 市民稱相信特首：家超應該得︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】特首李家超今（16日）發表施政報告，有市民原本期望政府重派消費券，以振興經濟、幫補生活，對施政報告中未有相關安排感到失望。亦有市民笑言相信李家超施政決定，故不用特意收看直播。

《Yahoo新聞》記者今午於旺角作街訪，了解市民對施政報告的關注度，結果12名受訪市民均稱沒有收看今早的相關直播。

鄧先生指過往施政報告會索取實體版本閱讀及研究，不過今年因事未能抽空前往，亦無收看直播片段，「上網睇返，其實啲報道都好詳盡。」雖然沒有收看施政報告直播，但他指「施政報告我已經明瞭晒啦，而家香港嘅施政一定係搞民生，（相信）呢個施政報告一定係講民生㗎喇」。他又強調「家超應該得㗎喇！」

鄧續指，現時香港「政治議題就應該無咩問題」，認為施政報告主軸應提升政府效率及改善民生，「包括住屋啦！」「我唯一願望就係香港經濟可以改善，有啲香港人喺就業都有少少危機」。對於李家超將調整外勞比例，鄧指「咁就梗係好啦！」不過同時希望提振經濟，「請人都要有舖頭先得」。

「梗係想佢派錢啦！」

不願上鏡的方女士就指，因事忙未觀看施政報告直播，「今晚返去都會睇吓嘅，睇吓佢點樣囉！」方指「梗係想佢派錢啦！但點派吖香港咁窮！」曾有傳派發消費券最終落空，方指「有失望呀！我哋老人家嚟㗎喇！多多少少都好有啲資助啦！」

楊先生指對施政報告「無乜特別期望」，「今晚返到屋企都會了解吓」。

楊先生也指今早有其他事務，未有觀看施政報告直播。他直言對施政報告「無乜特別期望」，「今晚返到屋企都會了解吓」。他笑言「派錢就一定關心啦，如果有錢派就，不過我諗都忟水啲啦！財赤犀利呀嘛！無諗過會有啦！」對於不同方面政策他也指以平常心對待，「有就係bonus啦！」