施政報告2025｜部門首長責任制 楊何蓓茵：非要求承擔政治責任 第二級別調查不涵蓋警隊｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】行政長官李家超周三（17日）發表任內第四份《施政報告》，提出建立「部門首長責任制」，如發現公務員缺失，嚴重可警告、譴責、不獲增薪、降級、扣薪、勒令退休以至革職等。公務員事務局長楊何蓓茵今（20 日）見記者表示，部門首長責任制，目標是做好層級管理，查找不足、釐清責任誰屬，並非要求任何偶發、單一或不可預計事件都由部門首長負上責任，亦並非要求他們為政策承擔政治責任。

楊何蓓茵指，責任制會設兩級制，第一級為性質不嚴重，「明顯不涉及部門首長」的問題，由部門首長進行調查；若涉及嚴重、廣泛或重複的系統問題，或可能涉及部門首長的角色，將啟動第二級，由公務員敍用委員會進行獨立調查。

被問到公務員敍用委員會將來的調查職能，是否包括紀律部隊，楊何蓓茵表示，現行「公務員敍用委員會條例」並不涵蓋警隊，有關警隊的紀律個案和投訴，是由監警會負責，因此「部門首長責任制」第二級別亦不會涵蓋警隊。

楊何蓓茵強調，部門首長責任制中有關首長要為部門負責的概念，及第一級別調查，警隊仍然適用。

楊何蓓茵表示，在部門首長責任制下，日後負責調查的公務員敍用委員會，職能包括向所有公務員索取資料，閱覽所有相關文件，及涵蓋所有相關人士。當局將在明年上半年完成法律草擬工作，賦予委員會調查權力。

被問到若部門首長在調查期間退休，會如何要求問責，楊何蓓茵表示，如果問題屬日積月累，調查完成部門首長甚或已退休許久，新制度旨在管理好部門，預防問題發生，以及盡早修正已出現的問題。

至於會否公開調查結果，楊何蓓茵表示，啟動第二級調查的事件均受大眾關注，當局會視乎性質考慮是否披露。