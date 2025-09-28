施政報告2025｜乙肝篩查聚焦三類高風險人士 盧寵茂：人人驗會浪費資源

政府將推出針對高風險人士的乙型肝炎篩查。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府新一份《施政報告》提出加強癌症預防、篩查、診斷和治療，又會把現有慢病共治計劃擴大成「慢性疾病共同治理平台」，以試點形式推行乙型肝炎篩查。醫務衞生局局長盧寵茂指，乙肝篩查會針對1988年前出生、未有接種乙肝疫苗、乙肝患者的家屬或密切接觸者等高風險人士。

強調市民不因經濟問題礙治療

盧寵茂在一個電台節目說，癌症篩查計劃需要以風險為本、用得其所，而不是人人都去驗，否則是浪費資源。他提到，癌症是本港頭號殺手，每年有約1.5萬人因癌症離世，隨著人口老化病例會馨加，但癌症愈早發現治療效果就愈好，存活率已由過往四成多增至現時近六成。

公營醫療收費改革明年1月起實施，其中急症室的緊急、次緊急及非緊急病人，診症費將由現時180元增至400元，危殆及危急病人則變成免費。盧寵茂稱，政府已提供充足補貼及設有「封頂」、豁免機制，強調市民不會因經濟問題而得不到合適和需要的治療，「呢句說話我真係可以講得好『口響』。」他相信，基層醫療日後進一步發展時，長遠能繼續縮減專科輪候時間。

▼急症室收費—2026年1月1日生效▼

