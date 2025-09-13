施政報告2025｜傳提高大學非本地生比例至五成 本地生學額不受影響

香港大學。(資料圖片)

下星期三（17日）特首李家超將發表新一份施政報告。據本地媒體報道，政府有意再放寬8間資助院校的非本地生上限，由現是的40%再增至一半，不過教資會每年為本地學生提供的資助學額維持1.5萬個，確保本地生的學額不受影響。

本地大學的非本地生限額在上一個學年已由原本的20%急增一倍至40%，而據報道指政府有意再放寬比例至50%。不過對於本地生的資助學額，就會維持1.5萬，不會影響本地生升學。

