施政報告2025︱傳政府將延長新生子女額外免稅額，出生首兩年皆可受惠。(資料圖片/鍾式明攝)

新一份《施政報告》將於本周三(17日)正式公布。據了解，政府在鼓勵生育方面將再加碼措施，預計將延長新生子女在課稅年度的額外免稅額，由現時僅出生首年擴展至至少首兩年，讓家庭在嬰兒出生後的首兩個課稅年度均可受惠。

新政擴展首兩年免稅

自2023/24課稅年度起，每名子女的基本免稅額為13萬元，而在每名新生子女出生的課稅年度，家長可獲額外增加13萬元免稅額，即合共26萬元。

據悉，為進一步鼓勵生育，新一份《施政報告》或提出，將現行僅限首年享有的額外免稅額安排，增加至出生後首兩年，意味家長在嬰兒出生首兩年內，每年均可享有26萬元的子女免稅額。

廣告 廣告

截至今年6月底，政府已向近4.9萬人發放每人2萬元的新生嬰兒獎勵金，涉及款項超過9.7億元。

議員：助家長緩壓

立法會議員林琳接受訪問時表示，若有關免稅額延長措施落實，相信有助紓緩家長的育兒負擔。但她認為本港整體育兒友好環境的構建仍未完善，建議政府應成立由司長級官員統籌的整體人口政策小組，全面制定及強化育兒相關政策與配套措施，才可令市民有信心生育。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/施政報告2025-傳新生子女額外免稅額將延長-出生首兩年均享26萬寬減/599161?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral