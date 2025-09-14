施政報告2025︱周三發表《施政報告》 八秒ai片段介紹團隊主題領呔

@fb李家超 John KC Lee 影片截圖

行政長官李家超於本周三(18日)發表新一份《施政報告》。李家超今日(14日)在社交平台表示，發表新一份《施政報告》時，他與團隊會戴起由香港高等教育科技學院師生團隊設計及製作、意義非凡的領呔和領巾；更以8秒AI生成片段，回顧李家超過去兩年穿上、由香港知專設計學院及香港理工大學團隊製作的領帶。

李家超指，過去兩年在宣讀《施政報告》當日，與團隊均穿上同款領呔和領巾以示隊形和團結。而星期三他發表新一份《施政報告》時，團隊將會戴起由香港高等教育科技學院師生團隊設計及製作、意義非凡，主調是綠色的領呔和領巾。他說，今年領呔和領巾的設計靈感來自香港3座大橋，包括標誌粵港澳大灣區更緊密連成一線的港珠澳大橋；通往香港國際機場，象徵聯通世界、體現國際視野的青馬大橋；以及貫通新界西北部與青嶼幹線，代表深度融合與和諧發展的汀九橋。



李家超續說，3座大橋每日川流不息的運量，展現香港充滿活力和繁榮的一面，亦反映連接內地與香港、內聯外通的優勢，象徵香港要繼續致力做好作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，同時積極發揮「引進來、走出去」的重要雙向平台作用。

