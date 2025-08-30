李家超視察筲箕灣愛東邨

施政報告2025將在下月17日發表，行政長官李家超今日到東區視察，了解市民對新一份施政報告的意見。

李家超先到訪愛東邨，探訪邨內的獨居長者並致送福袋，了解其日常生活情況和地區服務及關愛隊為居民提供的支援。他亦與邨內不同居民交流，聽取意見。 其後，李家超一行到訪東華三院方樹泉社會服務大樓，與使用服務的長者交流，並了解他們利用樂齡科技和產品提升生活質素的情況。

參觀抗戰勝利展

李家超隨後到訪香港抗戰及海防博物館，參觀該館聯同廣東革命歷史博物館籌劃的「風雨同舟 共建和平—粵港人民抗戰勝利八十周年展」，並與在場的青少年交流。他表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，特區政府的「愛國主義教育工作小組」全力統籌各個政策局及部門舉辦紀念活動，積極傳承抗戰精神，並培育年輕一代正確認識歷史，厚植愛國情懷，成為建設香港、貢獻國家的棟樑之才。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/施政報告2025-李家超視察筲箕灣愛東邨-聽取市民意見/594346?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral