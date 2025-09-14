施政報告2025︱消息：將提出優化高級公務員系統

金鐘政府總部。（資料圖片）

行政長官李家超於本周三(18日)發表新一份《施政報告》。有消息指，政府將優化高級公務員系統建設，加強公務員的領導責任及角色，同時強化政府部門主管及高級公務員的領導能力，盼將政策發揮得更好和落實，令市民受惠及生活得更好。

翻查過去資料，李家超在今年六月中曾在會見傳媒時表示，希望高級公務員管理好自己部門一些重覆性或廣泛性問題，並想政治任命官員的問責制，和正研究的高級公務員責任制，兩個制度可融合，加強政府整體的治理水平。

