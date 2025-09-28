施政報告2025｜租置計劃時機價錢須深入考慮 何永賢：不希望賤賣資產

何永賢指要深入考慮和研究租置計劃。(資料圖片)

早前有傳政府將會重推公屋租置計劃，讓公屋居民增添置業選擇，惟新一份施政報告卻未提出重推安排。房屋局長何永賢昨表示，社會對於租置計劃持不同意見，惟何時推、價錢為何，以至屋邨選址，均需作深入研究和考慮。她指，每次施政報告期間都會收到不同意見，形容要收集不同意見再作籌謀。

新一份施政報告著重豐富置業階梯，包括增加「白居二」配額、調整綠白表配額比例等，惟卻未見推出公屋租置計劃。何永賢今日(28日)出席電視節目時表示，社會對相關計劃持不同意見，例如有經濟學家認為是價值，亦有政黨轉達居民的心聲。不過，亦有意見認為公屋是公共資產，「是不是這樣賣出去呢」。她引述外國例子指，若將大量的公屋出售，主導權會慢慢轉向私人市場，故要考慮如何平衡政府主導權。

何永賢又指，重新規劃租置計劃時，何時推、推多少，以及定價，都要仔細考慮。她指，現時的計劃是一七折或者二二折，目前已推出租置計劃內仍有3萬個單位未賣出，有興趣的市民都可以考慮。若然要重新選擇屋邨納入計劃，便要考慮是否可以做到二二折，還是較高的價錢，都要作考慮，強調不希望賤賣資產。她稱，怎樣的價錢是政府和市民都覺得合理，是「不容易拿捏，要更深入和廣泛作研究。」對於較受關注的混合業權問題，何永賢回應稱是較為技術性，但相信是可以解決。

置業階梯層級太多或致重疊

政府著重豐富置業階梯，何永賢指，豐富置業階梯不代表要不斷增加不同花款，以往公屋與私樓差距太遠，所以在兩者之間增加不同層級如租置和首置計劃，而現時層級種類恰當，強調層級太多或會致重疊。

政府集中推動置業，會否令公屋綜合輪候時間只維持在2026/27年目標的4.5年。何永賢回應說，最重要是公營房屋供應增加，亦希望未來十年的輪候時間，可降至4年以下，「但4年以下是多少，3年多少呢，現在還有些時間」，希望團隊能夠分分鐘努力。

至於將來公屋及資助出售房屋比例，會否由「六四比」，進一步調整至「五五比」，何永賢說要視乎屆時社會意願，當局會配合。

原文刊登於 AM730