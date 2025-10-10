施政報告2025｜立法會通過致謝議案(羅家晴報道)

【Now新聞台】立法會通過施政報告致謝議案。最後一日辯論期間，多名議員關注輸入外勞對本地僱員的影響，政府強調一直堅守本地勞工優先就業原則，會加強對他們的支援。

辯論了三日的致謝議案，最後獲得通過。在最後一日辯論期間，有不少議員關注本港失業率持續高企情況，促請政府加強支援。

立法會議員(社會福利界)狄志遠：「近年政府面對財政赤字，持續削減社會福利開支，是要弱勢社群承擔政府財政壓力，說明政府沒有做好資源分配，是短視及不勇於承擔。我們為各種排名上升而感到自豪和驕傲，但對身邊的苦難未能全力以赴，這種繁榮是有缺陷。」

立法會議員(選舉委員會)林振昇：「如果形勢再嚴峻，就應該提早檢討補充勞工優化計劃，例如考慮將同一工種計算的做法擴展至其他職位，又或是個別工種只是處理舊的外勞申請，不接受新的外勞申請。」

勞工及福利局局長孫玉菡：「政府會加強對本地勞工支援，這個包括僱員再培訓局，在今年初開始是加強了培訓及職涯規劃等服務，並且今年年底前全面敲定工作計劃。政府一向堅守本地就業優先的原則，勞工處已推出新的措施，針對性地打擊濫用補充勞工優化計劃。」

施政報告未有提及重啟公屋租置計劃，有議員認為計劃能滿足公屋租戶置業需要，理順他們房屋階梯，局方應積極考慮。

立法會議員(九龍東)顏汶羽：「其實大家都很想買現時自己居住的單位，這個單位是滿載公屋居民居住的回憶及熟悉的環境，亦都免卻搬遷和裝修費。租置計劃亦可以為我們的公共財政帶來穩健的收入來源。」

政務司司長陳國基：「隨著公屋房屋的供應增加，政府亦都會推出更多措施協助公屋的居民置業，以及便利單位的流轉，例如我們調升了綠白表的配額比例至五比五，及增加白居二的配額等。」

致謝議案獲通過後，行政長官李家超表示，感謝立法會議員辯論期間提出的各項建議，政府會仔細研究和考慮，亦會繼續與立法會保持良性互動，帶領社會深化改革，心繫民生。

