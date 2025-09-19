早上 9 至 11 時改發三號強風信號
施政報告2025丨長者社區照顧服務券、長者院舍照顧服務券加碼 即睇申請方法、資格
特首李家超發表2025至26年度《施政報告》，當中的照顧長者的措施以「居家安老為本，院舍照顧為後援」方針，增加「長者社區照顧服務券」及「長者院舍照顧服務券」，以及優化大灣區養老安排等。Yahoo著數專員整合現時接受申請的長者福利，方便合資格的長者和照顧者參考。
施政報告2025丨居家安老政策
施政報告計劃新增三個長者鄰舍中心、優化「離院長者綜合支援計劃」，以及將「長者社區照顧服務券」（社區券）的總數增加4 000張至16,000張。社區券計劃以「錢跟人走」及「能者多付」的資助模式提供社區照顧服務。
社區券參加資格
在「安老服務統一評估機制」下獲評定為適合社區照顧服務或院舍照顧服務
正在「資助長期護理服務中央輪候冊」（中央輪候冊）而尚未接受任何院舍照顧服務或資助社區照顧服務
社區券申請方法
社署會根據中央輪候冊上資助長期護理服務的申請日期，按次序發信邀請合資格長者參與計劃。
獲邀請的合資格長者，可填妥申請表格連同所需文件，寄回或交回社署社區照顧服務券辦事處，亦可透過「長者服務券資訊系統」遞交申請
由審批至通知申請結果，大約需時2-4星期
部分長者需要接受抽樣家庭住戶收入調查，須提交相關證明文件副本
社區券辦事處會在收妥所需文件後的10個工作天內通知審查結果
施政報告2025丨加強院舍照顧服務
施政報告計劃增加約700個新建資助安老宿位、資助院舍合資格的現職保健員修讀新設的護理保健師專業文憑課程，以及增加1,000張「長者院舍照顧服務券」至總數7,000張。以下為申請「長者院舍照顧服務券」的資格及程序。
參加資格
經社署「安老服務統一評估機制」被評為適合院舍照顧服務
正在「資助長期護理服務中央輪候冊」（中央輪候冊）上輪候護理安老宿位或護養院宿位
符合入息及資產經濟狀況審查
「長者院舍照顧服務券計劃」 共同付款金額級別列表 (護養院宿位)
「長者院舍照顧服務券計劃」共同付款金額級別列表 (護理安老宿位)
申請方法
社署會根據中央輪候冊上資助長期護理服務的申請日期，按次序發信邀請合資格長者參與計劃。
獲邀請的合資格長者可填妥申請表格連同所需文件寄回或交回社署院舍照顧服務券辦事處，亦可透過「長者服務券資訊系統」遞交申請。
社署在收齊申請及證明文件後，需約8星期完成有關申請。
施政報告2025丨優化大灣區養老安排
施政報告計劃年底前推出試驗計劃，資助選擇赴粵養老的綜援受助長者入住指定在粵安老院、試行分擔「廣東院舍照顧服務計劃」長者的部分醫療開支，以及持續擴展「廣東院舍照顧服務計劃」。
廣東院舍照顧服務計劃
廣東院舍照顧服務計劃為正在輪候資助護理安老宿位或資助護養院宿位的長者，提供在內地接受資助服務養老的選擇。計劃設有為期6個月的試住期，長者可在試住期屆滿時繼續接受「計劃」下內地安老院的院舍照顧服務；或於試住期間選擇離開「計劃」下內地安老院，並按原本的申請日期恢復其在中央輪候冊上「長期護理服務」的輪候位置。
申請方法
現正在中央輪候冊上輪候院舍照顧服務的長者，可向跟進其服務申請的負責工作員提出申請。
有意申請長者長期護理服務並參加「計劃」的新申請人可聯絡醫務社會服務部、所屬地區的綜合家庭服務中心或長者服務單位等提出申請及要求轉介，經「安老服務統一評估」確定其護理及照顧需要後，可根據評估結果申請有關服務。
服務內容及收費
認可服務機構須為參加計劃的長者提供一套策劃完善和協調良好的院舍照顧服務，並採用跨專業的方法，包括綜合醫療、護理、營養、個人照顧、復康服務及社會工作服務等，以照顧個別長者的健康問題和其相關的護理需要，包括:
(i) 住宿於共住的房間；
(ii) 每日三餐，另加小食；
(iii) 24小時照顧及護理服務；
(iv) 為每名長者制訂和執行個人照顧計劃；
(v) 每星期兩次以個人或小組形式進行的復康運動；
(vi) 每月一次由認可服務機構安排的醫生提供健康檢查及一般診治；
(vii) 陪診及／或住院陪護服務，提供交通及陪同長者到指定的醫院及診所看病，包括陪同長者接受住院治療（各院舍提供服務次數和形式不同，詳情請參閱已上載於社署網頁的個別認可服務機構
的服務簡介。）；
(viii) 輔導、發展／支援／治療小組等和定期的社交康樂活動；以及
(ix) 洗衣服務。
在「計劃」下，長者在入住後無須再支付在院舍的食宿費用、護理服務及個人照顧費用以及基本醫療費用。長者須自費項目包括消耗品，例如尿片、傷口敷料等。認可服務機構或會要求長者在入住前進行身體檢查，有關費用由長者自行承擔。
