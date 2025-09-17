施政報告2025 AI效能提升｜1823熱線強化 10億元成立AI研發院 沙嶺數據園區招標｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】行政長官李家超今（17 日）於立法會發表 2025 年施政報告，是本屆政府第四份施政報告，其中大篇幅提及人工智能（AI），如成立「AI效能提升組」，應用在政府工作提升效能包括政府統計處、1823服務我。另外在強化AI數據優勢方面，政府今年內會推出北區沙嶺約10公頃數據園區發展用地，作市場招標，推動數據及AI相關產業發展。

政務司副司長領導「AI效能提升組」

政府近年重點發展、應用 AI，例如政府統計處運用AI技術審核貿易統計資料，編製統計數據；1823服務亦使用了AI科技，自動辨識市民語音查詢並協助草擬書面回覆，減省約三成處理時間。

李家超指，政府將成立「AI效能提升組」，由政務司副司長擔任組長，創新科技及工業局（創科局）局長和數字政策專員分別擔任副組長及秘書長。工作組統籌和指導政府部門於工作中應用AI人工智能技術，研究重組工作流程，推動部門進行科技革新。

「AI效能提升組」將按優次與部門研究提升效能的需求，可先考慮與市民接觸面較大的部門；部門亦可主動提出要求，請「AI效能提升組」優先提供協助。

推進AI科研

在產業發展方面，李家超指，香港具備科研、資金、數據、人才優勢，有望成為全球AI發展樞紐，政府會加大推動AI作為香港未來發展的核心產業，促進AI在各行業廣泛深度融合，已成立「AIR@InnoHK」創新香港研發平台，提升本港AI的研發實力。

政府早前宣布推出30億元的「前沿科技研究支援計劃」，將會短期內接受申請；同時已預留 10 億元，於2026年成立「香港人工智能研發院」，促進AI上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。

推動AI公務應用

在「AI效能提升組」的督導下，政府會推動AI公務應用，政府部門亦會自行開發專門的AI方案，如語音非緊急報案、加快運輸牌照審批等，及提升交通管理，根據實時數據疏導交通，為「智方便」及「數碼企業身份」用戶提供「AI助手」，解答查詢及提供個人化服務，支援照顧者，透過AI聊天機械人便捷獲取資訊等。

沙嶺原發展超級殯葬城

繼數碼港設立人工智能超算中心及政府推出「人工智能資助計劃」後，政府今年內會推出北區沙嶺約10公頃數據園區發展用地作市場招標，提供先進算力設施，推動數據及AI相關產業發展。

政府在沙嶺公墓埋葬無人認領屍體，早年曾銳意在沙嶺發展超級殯葬城解決龕位需求，惟遭深圳居民反對，原定的兩公頃土地改作創科及相關用途。