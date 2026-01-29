施紀賢訪華｜就黎智英案及維吾爾族人權問題 施紀賢稱已向習近平提關注：成熟討論 互相尊重｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】英國首相施紀賢（Keir Starmer）正訪問北京，他出發前，35 名英國議員發表聯署信，敦促施紀賢訪華時當面提出黎智英案，並要求釋放黎智英。據 BBC報道，施紀賢表示已向習近平提出關注黎智英案及維吾爾族的人權問題。

被問到如何關注黎智英案及維吾爾族人權問題，施紀賢回應 BBC 指，「我們已提出了這些問題，正如大家所預料的一樣」。

施紀賢：雙方就存在分歧的問題進行討論

施紀賢表示，雙方進行接觸的原因之一，是為了確保雙方都能抓住機會討論，同時也能就雙方存在分歧的問題上成熟討論。

至於中方是否聽取了他的意見，施紀賢僅稱，「我們確實就此進行了互相尊重的討論。」

中國外交部 1 月 27 日宣布，應國務院總理李強邀請，英國首相施紀賢 1 月 28 日起訪華 4 日，為相隔 8 年以來再有英國首相訪華。黎智英的兒子黎崇恩昨（28 日）向施紀賢發公開信，呼籲施紀賢設法爭取父親重獲自由，並將「黎智英獲釋」跟貿易協議作交換。

