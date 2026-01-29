獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
施紀賢訪華｜就黎智英案及維吾爾族人權問題 施紀賢稱已向習近平提關注：成熟討論 互相尊重｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國首相施紀賢（Keir Starmer）正訪問北京，他出發前，35 名英國議員發表聯署信，敦促施紀賢訪華時當面提出黎智英案，並要求釋放黎智英。據 BBC報道，施紀賢表示已向習近平提出關注黎智英案及維吾爾族的人權問題。
被問到如何關注黎智英案及維吾爾族人權問題，施紀賢回應 BBC 指，「我們已提出了這些問題，正如大家所預料的一樣」。
施紀賢：雙方就存在分歧的問題進行討論
施紀賢表示，雙方進行接觸的原因之一，是為了確保雙方都能抓住機會討論，同時也能就雙方存在分歧的問題上成熟討論。
至於中方是否聽取了他的意見，施紀賢僅稱，「我們確實就此進行了互相尊重的討論。」
中國外交部 1 月 27 日宣布，應國務院總理李強邀請，英國首相施紀賢 1 月 28 日起訪華 4 日，為相隔 8 年以來再有英國首相訪華。黎智英的兒子黎崇恩昨（28 日）向施紀賢發公開信，呼籲施紀賢設法爭取父親重獲自由，並將「黎智英獲釋」跟貿易協議作交換。
相關報道：
其他人也在看
議員質疑公務員每年「跳Point」太寬鬆 楊何蓓茵：將強化評核機制
政府下月公布《財政預算案》，外界關注公務員薪酬。公務員事務局局長楊何蓓茵今日(27日)在公務員及資助機構員工事務委員會會議上表示，薪酬趨勢調查委員會一直有開會，當局亦會視乎政府整體財政狀況作出平衡。AASTOCKS ・ 1 天前
特朗普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統特朗普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的實質行動。鉅亨網 ・ 2 天前
官方敘事遭影片打臉！明州槍擊案掀白宮內鬥 川普態度急轉彎內幕曝光
明尼蘇達州移民執法槍擊事件引發白宮內部混亂，官方說法接連遭影片推翻，也迫使川普調整對明州的強硬立場。從責任歸屬爭議到政策轉向，這起事件成為川普態度急轉彎的關鍵導火線。鉅亨網 ・ 6 小時前
高市早苗再提「台灣有事」 中國外交部回應！
中日關係持續緊繃，日本首相高市早苗再度提及「台灣有事」，強調若日本在台灣發生衝突時選擇置身事外，美日戰略同盟就瓦解了。鉅亨網 ・ 2 天前
主教山官地僭建猖獗 「管理者」認違法反指政府無正視居民需求
深水埗主教山一帶山坡長期被非法開墾僭建，有人佔用官地設置乒乓球枱及「神壇」等康體設施，更有人在搭建空間設立「毛澤東文化館」。地政總署早前在「文化館」張貼通告，本周一連同食環署清場移走雜物。自稱「主教山體育會」主席的李蘭芳今早(28日)於商台節目指出，在該處設置建築物已20年，直認那裡是官地、搭建的行為違法，但反指政府沒有正視居民訴求，提供足夠康體設施。李蘭芳指，政府近年在主教山前配水庫的工程令居民失去玩樂地方，於是進一步修建出不少運動設施，連同過往的設施已經在該處活動20年。她自稱是「為人民服務，為普羅大眾服務」，認為欠缺康體設施令街坊精神狀態變差。她又指，已多次聯絡政府希望在該處增設康體設施，但沒有人理會，又批評部分官員只會「影相打卡為樂」，不理會平民百姓。am730 ・ 1 天前
最新一期德國《明鏡》周刊亮出標題：唐納，夠了！
德國《明鏡》周刊 23 日發表的最新一期標題顯示：「唐德，夠了！」封面底部寫道：「川普的帝國主義」、「歐洲如何捍衛自己的立場」。鉅亨網 ・ 1 天前
美ICE探員試圖闖入駐明州領事館 厄瓜多遞抗議函譴責
（法新社基多27日電） 厄瓜多今天譴責美國移民探員企圖闖入厄瓜多駐明尼阿波利斯領事館。根據外交照會內容，一名美國移民暨海關執法局（ICE）探員試圖進入厄瓜多領事館，但遭工作人員阻擋在外，以保護館內的厄瓜多人。法新社 ・ 1 天前
張又俠落馬｜魯比奧：軍隊內部清洗行動 符合中國行為模式 美方密切關注｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中國國防部上周六（24 日）公佈，中央軍委兩名高層張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法，被立案調查。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周三（28 日）在參議院外交關係委員會上被問到對此事的評論，他指相關官員被查符合美方過去幾年觀察到的模式，即軍隊內部的清洗行動，又指當中或涉有人挪用資金，美方正密切關注。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
滑向內戰風險升！橋水達利歐：明尼蘇達州移民衝突事件 恐加速美國衰落
知名避險基金橋水創辦人達利歐周一 (26 日) 示警，指美國正面臨前所未有的內部危機。明尼蘇達州接連發生移民與海關執法局 (ICE) 人員槍殺美國公民事件，象徵美國正步入更暴力與分裂的階段。鉅亨網 ・ 1 天前
川普威脅終止對伊拉克援助 總理候選人馬里奇批干預內政
（法新社巴格達28日電） 伊拉克主要總理候選人馬里奇（Nouri al-Maliki）今天譴責華府「公然干預」內政。馬里奇說：「我們堅決拒絕美國對伊拉克內政的公然干預。」法新社 ・ 2 小時前
美在中東軍艦增至10艘
（法新社華盛頓28日電） 隨著近日一支航空母艦打擊群抵達中東，美國在該地區的軍艦總數增至10艘，若總統川普決定對伊朗發動攻擊，將可動用相當可觀的軍事火力。美國官員今天表示，目前在中東的美國軍艦總數為10艘，其中包括「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群，該艦隊配備3艘驅逐艦以及F-35C匿蹤戰機。法新社 ・ 11 小時前
中國公民記者拍新疆拘留營後流亡 美國批准庇護申請
（法新社華盛頓28日電） 中國公民記者關恆曾協助記錄北京當局涉嫌虐待維吾爾族穆斯林，後流亡美國，他的母親及律師表示，美國移民法官今天已批准他的庇護申請。現年38歲的關恆曾於8月遭美國移民暨海關執法局（ICE）拘留，引發支持者及維權人士擔憂，他可能被遣返回中國，屆時很可能面臨迫害。法新社 ・ 5 小時前
施紀賢訪華｜35 名英國議員聯署 促當面要求釋放黎智英 貿易協議作交換｜Yahoo
中國外交部昨日（27 日）宣布，應國務院總理李強邀請，英國首相施紀賢今日（28 日）起訪華 4 日，為相隔 8 年以來再有英國首相訪華。施紀賢訪華之際，多達 35 名英國上、下議院議員發表聯署信，敦促施紀賢要當面提出黎智英案，並要求將「黎智英獲釋」作為任何貿易協議達成的前提。Yahoo新聞 ・ 1 天前
正檢視電話卡實名登記制 當局料今年內提交修例建議
【on.cc東網專訊】為打擊電訊詐騙，政府在2023年實施「電話卡實名登記制」，所有在本地發出及使用的電話卡均須於啟用前，完成實名登記。on.cc 東網 ・ 1 天前
移民執法致死案發酵 川普再批市長不合作
（法新社華盛頓28日電） 美國明尼阿波利斯市移民執法致死案持續發酵，就在政府宣布涉案官員停職之際，先前才承諾阻止風波擴大的川普今天卻又砲轟市長，稱其拒與聯邦合作鏟除非法移民，是在玩火。但這位79歲的共和黨人今天卻又抨擊明尼阿波利斯市長，稱其拒絕與聯邦當局合作鏟除疑似非法移民，是「非常嚴重的違法行為」。法新社 ・ 9 小時前
習近平晤英揆施紀賢 冀中英合作潛力轉化成「大有作為」實績
國家主席習近平於今日(29日)上午在北京會見來華進行正式訪問的英國首相施紀賢，雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。 習近平指出，當前國際局勢變亂交織，中英作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，無論是維護世界和平穩定，還是促進兩國經濟民生，都需要加強對話和合作。中方願與英方秉持大歷史觀，超越分歧、相互尊重，把中英合作「大有可為」的潛力轉化成「大有作為」的實績，為中英關係與合作開新局，既造福兩國人民，也惠及世界。 習近平強調，互信是國與國關係行穩致遠的基礎。中國始終堅持走和平發展道路，從未主動挑起過一場戰爭，從未侵佔過別國一寸土地，中國無論怎樣發展壯大都不會對其他國家構成威脅。中國的文化傳統是「以和為貴」，追求的是「和而不同」。中英經貿合作的本質是互利共贏。今年是中國「十五五」開局之年，雙方要拓展教育、醫療、金融、服務業互利合作，開展人工智能、生物科學、新能源和低碳技術等領域聯合研究和產業轉化，實現共同發展繁榮。希望英方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。中英都是文化大國，都為人類發展進步作出重要貢獻。雙方要密切人文交流，進一步便利人員往來。歡迎英國政府、議會、地方AASTOCKS ・ 1 小時前
川普被曝考慮對伊朗發動新一波大重大打擊
據美國《CNN》周三（28 日）報導，美國總統川普正考慮對伊朗發動新的重大打擊。鉅亨網 ・ 7 小時前
抱團應對美中 印度歐盟完成自貿協議談判
（法新社新德里27日電） 印度與歐盟今天宣布達成「史上最大協議」。莫迪今天在首都新德里說：「這是個史上最大協議。法新社 ・ 1 天前
英揆訪華｜施紀賢呼籲英國企業把握機會 距上次首相訪華相距八年
英國首相施紀賢與英國企業組成的訪問團昨日抵達北京，將會進行四天的正式訪問。他在北京表示與中國交往符合國家利益，...BossMind ・ 1 小時前
日中關係緊繃 憂擦槍走火 路透揭日官員要求漁民避開釣魚台
日本尖閣諸島，也就是台灣與中國所稱的釣魚台列嶼，長年是東海主權爭議焦點。隨著日中關係再度緊繃，路透社披露，日本政府近期罕見私下要求漁民，避免前往相關海域捕魚，以免擦槍走火，引發外交危機。 日本沖繩石垣市議員仲間均，同時也是「守護尖閣諸島之會」的代表召集人，並具漁民身分。現年76歲的他表示，儘管風險升高，仍不打算退讓。 除了仲間均，另一名53歲的日本漁民金城和司也透露，去年11月底出海前及航行途中，接到多名官員來電，要求他不要前往釣魚台附近海域。 路透社指出，自去年11月起，隨著日中關係惡化，日本部分官員私下要求漁民避開釣魚台，避免升高與中國的外交衝突。這也被視為東京立場出現轉變，過去多年，日本政府多半默許漁民出海。 日本首相高市早苗辦公室與日本外務省均拒絕就此事回應。外務省僅在聲明中表示，這些島嶼是日本固有領土的一部分，日本已就中國船隻進入相關海域的行為多次提出外交抗議。根據日本海上保安廳統計，去年中國海警船在尖閣諸島周邊海域出沒天數高達357天，創下新高。 路透社訪問十多名漁民、日本官員與安全分析人士指出，政府對漁民發出的警告，突顯當局面臨的兩難處境：捕魚活動象徵日本對釣魚台列嶼的實際掌控，卻可能迅速引發與中國海警船的正面衝突；但若選擇退讓，又可能讓中國更積極推進其主權主張。Yahoo 國際通 ・ 1 天前