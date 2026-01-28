施紀賢訪華｜35 名英國議員聯署 促當面要求釋放黎智英 貿易協議作交換｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】中國外交部昨日（27 日）宣布，應國務院總理李強邀請，英國首相施紀賢今日（28 日）起訪華 4 日，為相隔 8 年以來再有英國首相訪華，他今將跟國家主席習近平會面。施紀賢訪華之際，多達 35 名英國上、下議院議員發表聯署信，敦促施紀賢訪華時要當面提出黎智英案，並要求將「黎智英獲釋」作為任何貿易協議達成的前提。

提及黎智英被單獨囚禁 面臨囚終身

聯署信指，78 歲的黎智英身為英國公民和前《蘋果日報》創辦人，因為參與民主運動而在 2020 年以來被單獨囚禁逾 1,800 日，並在上月中被裁「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」3 罪罪成，面臨最高終身監禁刑罰，「國際觀察員和非政府組織普遍認為，這些起訴不符合國際人權標準和新聞自由保護原則。」

對於施紀賢曾經在前年 11 月巴西里約熱內盧 G20 峰會，曾向國家主席習近平表達對黎智英待遇的關注，聯署信表示歡迎施紀賢的努力，但這並不足夠，認為英國政府必須「竭盡全力確保」黎獲釋，並且必須做好準備，採取超越僅僅表達關切的行動。

籲施紀賢展現領導力與同情心

對於施紀賢訪華，聯署信指這是「維護海外英國公民權利的絕佳機會」，敦促施紀賢明確向北京和香港政府表達，任何貿易或投資協議都以黎智英先生獲釋為前提條件，「此舉將發出一個明確的訊號：經濟往來與尊重基本人權密不可分」，又認為這可令中國藉今次事件展現人道姿態，「這並非讓步，而是伸張正義的最低限度之舉」，並指施紀賢應該抓緊機會，展現領導力與同情心，避免為時已晚。

訪華前有條件批准中方興建「超級大使館」

除了黎智英的問題外，中國過往亦被英國部份議員批評在新疆西北部地區，對維吾爾族和其他以穆斯林為主的少數民族犯下反人類罪行。此外，軍情五處（MI5）早前又警告中國政府特工對英國國家安全構成威脅；不過在施紀賢訪華前，英國政府已經有條件批准中國在皇家鑄幣廠舊址興建「超級大使館」，而早前傳媒流出的草圖就顯示地庫建築跟倫敦金融城的通訊電纜距離極近，可能便利了中方的監聽活動。

稱會提出「棘手問題」

當被問到會否向習近平提出人權問題時，首相府就表示他們會提出「利益和價值觀存在分歧的棘手問題」。相隔 8 年訪華，首相府認為今次訪問意義重大；施紀賢在出發前就表示，英國對華政策多年來一直搖擺不定，一時熱情似火，一時冷若冰霜，「但無論我們是否願意承認，中國對英國至關重要」，「作為世界主要經濟體之一，與中國建立戰略性和持續性的關係符合我們的國家利益」；施紀賢說，這並不意味着對中國帶來的挑戰視而不見，而是在存在分歧的情況下也要積極溝通。

保守黨批評向中共屈服

《BBC》引述首相府指，自從文翠珊 8 年前訪華後，多國的政府已經先後，甚至多次訪華，其中加拿大總理卡尼和法國總統馬克龍近期都已經訪問北京，英國如果一直不派首相訪華，跟其他西方經濟體相比就顯得格格不入。保守黨的影子外交大臣彭黛玲（Priti Patel）就批評，英國准許興建「超級大使館」一事已經意味着施紀賢向中共屈服。她又指出，大量證據表明中國對英國國家安全構成嚴重威脅，「施紀賢顯然在沒有任何籌碼的情況下訪華」， 批評他缺乏捍衛英國的勇氣，「正在竭力討好北京。」

除了施紀賢本人外，約 60 名英國商界和文化界領袖也會隨行訪華，包括滙豐銀行、葛蘭素史克藥廠（GSK）、Jaguar Land Rover 汽車公司，以及英國國家劇院的代表等。