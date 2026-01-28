施紀賢訪華 英國議員聯署促放黎智英｜金銀價格再破頂｜官恩娜凍齡狀態令網民驚嘆｜1 月 28 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 2026 年 1 月 28 日星期三。廣東沿岸現時風勢微弱，預料一股偏東氣流會在今晚逐漸影響本港。明天（29 日）天氣大致多雲，早晚會有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光，氣溫介乎 17 至 20 度。明晚風勢將轉趨清勁，離岸及高地間中吹強風。隨後幾天風勢頗大，週末期間氣溫將顯著轉涼。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】英國首相施紀賢今日（28 日）起展開為期 4 日的訪華行程，這是相隔 8 年再有英國首相訪問中國，預計將與國家主席習近平會面。在出發之際，35 名英國跨黨派議員發表聯署信，敦促施紀賢必須在會面時提出黎智英案，並要求將「釋放黎智英」作為達成任何貿易協議的前設條件。聯署信指出，78 歲的黎智英作為英國公民，已被單獨囚禁逾 1,800 日，面臨最高終身監禁。施紀賢對此表示，雖然與中國在價值觀上存在分歧，但建立穩定關係符合英國利益，訪問期間將會提出「棘手問題」。

施紀賢展開為期 4 日的訪華行程。(Photo by Kin Cheung - WPA Pool/Getty Images)

【Yahoo 新聞】強制公共交通工具乘客佩戴安全帶的新例生效進入第 4 日。行政長官李家超昨日（27 日）表示，相關要求是參考 2018 年大埔公路 19 死嚴重車禍後的獨立委員會建議。不過，翻查當年的報告發現，委員會當時並無就強制安裝安全帶作出定論，僅建議政府進一步研究。當時的警方及運輸署代表亦曾指出，執法上存在困難，且參考過往文件認為不宜強制專營巴士乘客佩戴。

【Yahoo 新聞】政府公布「補充勞工優化計劃」最新數據。截至去年 12 月，計劃共接獲超過 2.2 萬宗申請，涉及 171,516 名勞工。目前已有 96,195 人獲批，其中以餐飲服務業最為集中，獲批人數達 40,649 名，職位主要為侍應生、初級廚師及廚師。勞工及福利局局長孫玉菡表示，為保障本地就業，僱主在提交申請後的 6 個月內，一般不可重複提交新申請。

【今日重點財經新聞】

【AASTOCKS】貴金屬市場升勢強勁，現貨黃金在亞洲時段再次刷新歷史紀錄，每盎司一度高見 5,311.68 美元，今年以來累計漲幅已超過 22%。與此同時，現貨白銀亦一度升至每盎司 116.11 美元。花旗銀行預測，銀價在未來 3 個月內有望挑戰 150 美元的歷史新高。

【彭博】香港金管局公布 2025 年外匯基金表現，全年錄得創紀錄的 3,310 億港元（約 424 億美元）投資收益，回報率為 8%。金管局總裁余偉文指出，去年收益得益於全球股市上漲及債券投資獲利，但提醒 2026 年市場仍面臨主要央行政策、地緣政治衝突及 AI 發展等多重變數。

【鉅亨網】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日開啟訪華行程，在走訪上海、北京後抵達深圳。黃仁勳被目擊在深圳與友人前往火鍋店用餐，一行人消費僅 800 多元人民幣，表現極為親民。他此次行程主要為參加各分公司的員工晚會及感謝供應商，在上海及北京期間更曾品嚐糖葫蘆及與員工互動，親民形象引發網路熱議。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】《東張西望》報導黃大仙屋邨一對夫婦遭鄰居「送飯婆婆」長期滋擾，對方因送餐被拒後行為失常，包括踢門及揮動鐵鎚。主持人林映輝（輝仔）帶隊採訪期間，婆婆一度情緒失控打跌器材並衝向攝製隊，情況混亂。網民事後紛紛大讚林映輝及攝影師表現冷靜專業，及時關上鐵閘保護受訪者。

【Yahoo 娛樂圈】韓國女團 BLACKPINK 圓滿結束香港演唱會，46 歲的官恩娜亦有現身觀賞。她在社交平台分享觀演片段，穿著黑皮褸配短褲長靴，凍齡狀態令網民驚嘆。她更透露自己因太興奮不慎撞到欄杆導致嘴部受傷。

【Yahoo 娛樂圈】「東張女神」梁敏巧被網民拍到在深圳地鐵內熟睡，她隨即幽默回應是因為連日趕工太累。然而有網民在帖文下方留下帶有性騷擾性質的冒犯言論，梁敏巧隨即現身霸氣反擊，直言對方應尊重自己及父母，獲大批網民支持。