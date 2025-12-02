施紀賢警告華構成國安威脅 緊密經貿關係符合利益

【on.cc東網專訊】英國首相施紀賢周一（1日）在倫敦向商界領袖發表講話，警告中國對英國構成國家安全威脅，但對於其政府加強與華接觸，認為英中更緊密的經貿關係符合國家利益。

施紀賢提到，英中關係一直「忽冷忽熱」，但他認為英國對華政策不應反覆無常。他指出，現在是時候摒棄非此即彼的簡單二元論，既非「黃金時代」也非「冰河時代」，要認識到與一個國家開展合作和貿易的同時，仍可保護自身安全。

施紀賢批評，前保守黨政府對華缺乏接觸是「失職」，又指法國和德國領導人近年均多次訪華。他強調，政府不會以犧牲某領域安全換取另一領域的經濟好處，保護英國安全無可商量，也是政府首要職責。

