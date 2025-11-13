施耐德電氣推出全球顧問服務「SE Advisory Services」

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月13日 - 全球能源科技領導者施耐德電氣（Schneider Electric），今日宣佈推出「SE Advisory Services」。



SE Advisory Services 提供一系列度身訂造的解決方案，協助企業及個人透過電氣化、自動化及數碼化，應對能源效益、可持續發展及科技應用的複雜挑戰。



全球電力需求預計至 2030 年將每年增長超過 3%，因而減碳過程會為企業營運增添多種考量。與此同時，全球貿易格局及日益繁複的供應鏈亦為企業帶來額外壓力。面對這些錯綜複雜的挑戰，企業需要一種更全面、整合的策略與執行方式，這正正是推出 SE Advisory Services 的原因。



施耐德電氣能源管理業務執行副總裁 Frédéric Godemel 表示：「在充滿不確定性的時代，最需要是清晰了解自身可以控制的因素。因此，施耐德電氣整合其領先全球的諮詢能力，幫助客戶更快速、更自信地採取行動，並釋放潛力以解決迫在眉睫的能源、可持續發展及科技挑戰。顧問服務對施耐德電氣而言早已駕輕就熟，一直以來為客戶帶來無可替代的價值。如今，我們進一步升級這項服務，為客戶提供清晰的指引，明確地邁向零碳排放。」



重新定義顧問體驗



SE Advisory Services 標誌著施耐德電氣的諮詢能力策略性升級，從傳統顧問服務擴展至軟件及項目實施。這個一站式的解決方案涵蓋市場所渴求的各種顧問服務，將以靈活、智能及整合的方式，協助企業實現面向未來的營運，加速能源與科技轉型。



SE Advisory Services 透過四大層面，可以同時支援企業策略及實地營運：





可持續發展業務及產業轉型： 透過數碼轉型、流程電氣化、減碳、可再生能源、低碳基礎設施、循環經濟、基於自然（nature-based）的解決方案，以及碳抵銷（carbon offsetting），指引及規劃能源轉型及核心工業運作。

風險管理與韌性： 保護企業免受能源波動、網絡安全威脅、氣候風險和系統中斷的影響，以減少停機時間、加強連接系統，以及建立營運韌性。

資源與資產效能： 策略性評估資源與系統，提升可靠性、減少浪費，釋放資源以推動增長。

智能軟件：提供內建 AI 功能的專業軟件系列，並結合深厚的專業顧問經驗，連接分散的工作流程，將洞察轉化為行動。



能源科技的全方位策略



施耐德電氣的顧問團隊實踐協同運作，以確保企業客戶在各種重要範疇取得共同成果，包括由減碳與循環經濟，到網絡安全與資產，再到系統與流程轉型，以及基礎設施現代化的公司治理等等。這種全方位策略正正是施耐德電氣協助其客戶，從願景邁向影響的關鍵因素。



施耐德電氣工業自動化業務執行副總裁 Gwenaelle Avice Huet 表示：「能源、科技與軟件已成為推動工業進步不可分割的驅動力。我們的諮詢方案幫助客戶找出轉型的關鍵槓桿，全面釋放電氣化、自動化和數碼化的潛能，並加強網絡安全。透過以軟件為核心，我們能夠實現具韌性、面向未來的營運，從而適應市場變化並創造長期價值。」



施耐德電氣一直致力提供全面的能源轉型管理，公司於八月的 IDC MarketScape 全球能源轉型專業服務 2025 供應商評鑑中，獲評為業界領袖。





Hashtag: #SEAdvisoryServices #EnergyTechnology #Sustainability #Decarbonization #Consulting







關於 SE Advisory Services

SE Advisory Services 致力協助企業在可持續發展、能源及數碼化方面，將宏大的願景轉化為可衡量的影響。透過結合深厚專業知識、全球執行能力及 AI 驅動軟件，SE Advisory Services 推動能源與風險管理、 減碳、基於自然的解決方案、營運效率及數碼創新，將複雜挑戰轉化為競爭優勢。



關於施耐德電氣

施耐德電氣是全球能源科技領導者，致力透過電氣化、自動化和數碼化解決方案，推動每個行業、企業及家庭實現高效能與可持續發展。施耐德電氣的技術讓樓宇建築、數據中心、工廠、基礎設施及電網，能夠以開放、互聯的生態系統穩定運作，全面提升其績效、韌性與可持續性。我們的解決方案涵蓋智能設備、軟件定義架構、AI 賦能系統、數碼服務，以及顧問服務。施耐德電氣屢次獲評為全球最可持續的企業之一，在全球 100 多個國家擁有 16 萬名員工及 100 萬個合作夥伴。





www.se.com/hk



