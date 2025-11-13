最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
施耐德電氣推出全球顧問服務「SE Advisory Services」
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月13日 - 全球能源科技領導者施耐德電氣（Schneider Electric），今日宣佈推出「SE Advisory Services」。
SE Advisory Services 提供一系列度身訂造的解決方案，協助企業及個人透過電氣化、自動化及數碼化，應對能源效益、可持續發展及科技應用的複雜挑戰。
全球電力需求預計至 2030 年將每年增長超過 3%，因而減碳過程會為企業營運增添多種考量。與此同時，全球貿易格局及日益繁複的供應鏈亦為企業帶來額外壓力。面對這些錯綜複雜的挑戰，企業需要一種更全面、整合的策略與執行方式，這正正是推出 SE Advisory Services 的原因。
施耐德電氣能源管理業務執行副總裁 Frédéric Godemel 表示：「在充滿不確定性的時代，最需要是清晰了解自身可以控制的因素。因此，施耐德電氣整合其領先全球的諮詢能力，幫助客戶更快速、更自信地採取行動，並釋放潛力以解決迫在眉睫的能源、可持續發展及科技挑戰。顧問服務對施耐德電氣而言早已駕輕就熟，一直以來為客戶帶來無可替代的價值。如今，我們進一步升級這項服務，為客戶提供清晰的指引，明確地邁向零碳排放。」
重新定義顧問體驗
SE Advisory Services 標誌著施耐德電氣的諮詢能力策略性升級，從傳統顧問服務擴展至軟件及項目實施。這個一站式的解決方案涵蓋市場所渴求的各種顧問服務，將以靈活、智能及整合的方式，協助企業實現面向未來的營運，加速能源與科技轉型。
SE Advisory Services 透過四大層面，可以同時支援企業策略及實地營運：
可持續發展業務及產業轉型：透過數碼轉型、流程電氣化、減碳、可再生能源、低碳基礎設施、循環經濟、基於自然（nature-based）的解決方案，以及碳抵銷（carbon offsetting），指引及規劃能源轉型及核心工業運作。
風險管理與韌性：保護企業免受能源波動、網絡安全威脅、氣候風險和系統中斷的影響，以減少停機時間、加強連接系統，以及建立營運韌性。
資源與資產效能：策略性評估資源與系統，提升可靠性、減少浪費，釋放資源以推動增長。
智能軟件：提供內建 AI 功能的專業軟件系列，並結合深厚的專業顧問經驗，連接分散的工作流程，將洞察轉化為行動。
能源科技的全方位策略
施耐德電氣的顧問團隊實踐協同運作，以確保企業客戶在各種重要範疇取得共同成果，包括由減碳與循環經濟，到網絡安全與資產，再到系統與流程轉型，以及基礎設施現代化的公司治理等等。這種全方位策略正正是施耐德電氣協助其客戶，從願景邁向影響的關鍵因素。
施耐德電氣工業自動化業務執行副總裁 Gwenaelle Avice Huet 表示：「能源、科技與軟件已成為推動工業進步不可分割的驅動力。我們的諮詢方案幫助客戶找出轉型的關鍵槓桿，全面釋放電氣化、自動化和數碼化的潛能，並加強網絡安全。透過以軟件為核心，我們能夠實現具韌性、面向未來的營運，從而適應市場變化並創造長期價值。」
施耐德電氣一直致力提供全面的能源轉型管理，公司於八月的 IDC MarketScape 全球能源轉型專業服務 2025 供應商評鑑中，獲評為業界領袖。
Hashtag: #SEAdvisoryServices #EnergyTechnology #Sustainability #Decarbonization #Consulting
https://www.se.com/ww/en/insights/
https://www.linkedin.com/company/schneider-electric
https://twitter.com/SchneiderElec
https://www.facebook.com/SchneiderElectric?brandloc=DISABLE
https://www.instagram.com/schneiderelectric/
https://www.youtube.com/user/SchneiderCorporate
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於 SE Advisory Services
SE Advisory Services 致力協助企業在可持續發展、能源及數碼化方面，將宏大的願景轉化為可衡量的影響。透過結合深厚專業知識、全球執行能力及 AI 驅動軟件，SE Advisory Services 推動能源與風險管理、 減碳、基於自然的解決方案、營運效率及數碼創新，將複雜挑戰轉化為競爭優勢。
關於施耐德電氣
施耐德電氣是全球能源科技領導者，致力透過電氣化、自動化和數碼化解決方案，推動每個行業、企業及家庭實現高效能與可持續發展。施耐德電氣的技術讓樓宇建築、數據中心、工廠、基礎設施及電網，能夠以開放、互聯的生態系統穩定運作，全面提升其績效、韌性與可持續性。我們的解決方案涵蓋智能設備、軟件定義架構、AI 賦能系統、數碼服務，以及顧問服務。施耐德電氣屢次獲評為全球最可持續的企業之一，在全球 100 多個國家擁有 16 萬名員工及 100 萬個合作夥伴。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 41 分鐘前
杜汶澤紀錄片《光輝歲月》談人生 步父後塵爛賭欠貴利 遭田蕊妮目睹吸毒迫「二選一」
已移居台灣、現年53歲的藝人杜汶澤，近日在自家網台「喱騷」推出個人紀錄片《光輝歲月》，由香港導演黃浩然訪問及拍攝，除了在網台足本播放13集內容外，YouTube頻道亦可免費看到首集及預告片。紀錄片以訪談形式進行，另加插演員以舞台劇方式呈現部份場景，杜汶澤從家底身世談到人生，其演藝事業起跌與私生活都觸及，更透露年少時走上爸爸的爛賭舊路，欠下大筆貴利數無法償還；而在影藝界成名後更沉淪毒海，曾在家中被妻子田蕊妮目擊吸毒，對方要他在夫妻關係與惡習之間「二選一」。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 1 天前
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有
57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
近日，有食客在社交平台 Threads 發帖，分享自己在長沙灣一間日式餐廳用餐的離奇經歷，稱自己點了一客蒸蛋，食到一半卻發現碗底竟然「暗藏贈品」，竟是一塊未拆包裝、上面貼着「修正石」字樣的磨刀石。事件曝光後，引起網民嘩然，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 2 小時前
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 10 小時前
將UNIQLO $299西裝外套著到變YSL高訂！時裝網紅超強穿搭法，把UNIQLO:C大褸襯到Next Level
誰說高級感一定要花大錢？近期在Threads上，就有穿搭網紅分享自己的UNIQLO OOTD，證明只要選對質感單品，掌握穿搭方法，就連基本款也能穿出YSL高訂般的時尚魅力，讓整體造型提升到全新層次！Yahoo Style HK ・ 47 分鐘前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 20 小時前
女銀行家注射肉毒桿菌後亡 涉事西醫被判無條件釋放
【Now新聞台】一名女銀行家2018年注射肉毒桿菌後死亡，陪審團裁定主診醫生李宏邦案中行為構成誤殺，法庭判他無條件釋放。93歲被告李宏邦由家人陪同到高等法院聽取判刑。陪審團早前裁定他的行為構成嚴重疏忽，引致的誤殺。法官郭啟安引述社會福利報告，指不適宜判被告監管令，控辯雙方亦同意不宜判他醫院令或監管和治療令，唯一剩餘的判刑選項是無條件釋放。但法官批評被告事發後向醫院醫生隱瞞用藥情況是背叛死者，行為過分，在本案奪去死者性命，須予以最強烈譴責。辯方律師其後代表被告向死者家屬致以最真誠歉意。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！睡衣、暖毛毯、$39必搶Hello Kitty紅藍間白襪仔超可愛
萬眾期待的Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！2025年最受歡迎的Hello Kitty、玉桂狗以及其他多款人氣角色將齊聚UT系列中，為你的休閒穿搭注入滿滿可愛元素。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限13/11）
萬寧官網限定出位價Nobi Nobi有機BB食品買二送一；脆米餅同蔬果小食等全部用優質泰國茉莉香米+新鮮蔬果，絕無添加、無麩質、無過敏原；適合每個成長階段，從糊、米餅，到米粉調味，全方位照顧BB營養！YAHOO著數 ・ 1 小時前
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，指自己近日幫襯屯門某手工意粉小店，點了一客手工意粉，餐點上桌時被「份量震撼」，感嘆自己可能「真係唔識食」。帖文迅速引起網民熱烈討論且反廳兩極，不少人對份量與定價展開激辯。Yahoo Food ・ 2 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼李施嬅高海寧王敏奕一支水拗出不同視角引爆警世金句
昨晚（10日）首播的《新聞女王²》，第一集一開頭便帶來超強震撼彈，上集核心角色梁景仁（佐治，馬國明飾）因在報道暴雨新聞當日捨身救人殉職Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蘇永康被指密會嫩版鄧麗欣 蘇太開腔證為丈夫「婚前小插曲」
58歲蘇永康今日（11日）被周刊封面報道，指他密會「嫩版鄧麗欣」，但其後於中午時分突然將報道下架，原來是大炒車。蘇永康太太Anita於IG表示：「記者朋友真厲害，把我們結婚前的古蹟都挖出來了！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新聞女王2 ｜何依婷親解徐曉薇缺席原因：其實我也有努力爭取過
上一季飾演徐曉薇的何依婷（Regina）近日與網民大玩「你問我答」，她親自解釋曉薇將不會岀現於今季劇集內。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
黃翠如武漢食早餐有投訴 大開食戒歎「貴價貨」
【on.cc東網專訊】藝人黃翠如近日到武漢工作，作為吃貨的她大朝早就在當地訪尋美食，連試多間早餐店，她昨日（10日）在社交網拍片大晒戰績，她到了當地人推薦的松雪路，她表示：「我嘅朋友話武漢人早餐唔會食一間，係要逐間逐間食，先算係完成一個完餐嘅早餐。」她在第一間點東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中國製「尿袋」引火災 日本出手整治將公佈涉違規清單
日本繼今年7月起實施的行動電源（「尿袋」）需貼身攜帶上機的新安排後，再度出手針對違規「尿袋」，最新消息稱，經濟產業省自下月開始，將公佈涉嫌違反安全標籤規定的行動電源和其他電子產品製造商及進口商名單，予消費者與電商平台參考作下架處理；舉措呼應早前有中國製「尿袋」在日本引發多宗火災事故，料產業透明度將大增Yahoo財經 ・ 20 小時前
76歲「婚紗女王」苗條身材超驚人！4大凍齡保養法曝光：吃飽睡飽就是最好的醫美
有「婚紗女王」之稱的時尚設計師Vera Wang（王薇薇）在今年度過76歲生日，雖然年齡漸長，但身體依然硬朗，經常出席時尚活動，也保持精瘦身材。究竟她保持體態的祕訣是什麼？姊妹淘 ・ 1 天前
江𤒹生AK被爆疑與KOL秘戀 粉絲：好多生粉其實已經知道好耐一路冇出聲
男子組合MIRROR嘅感情生活向來備受關注；近日，副隊長江𤒹生（AK）被粉絲爆出原來已經有個KOL女朋友，二人已秘戀逾一年，不過就直言女方係綠茶，對戀情唔多睇好。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前