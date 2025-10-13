不斷更新｜累計 9 名議員宣布棄選立法會
施耐德電氣於香港創新峰會2025營造合作生態圈 推動數碼化與可持續發展的「雙轉型」
香港創新峰會2025載譽歸來，參與人數創新高逾900人，促進跨界合作，加快數碼化與可持續發展的「雙轉型」
施耐德電氣產品與服務方案組合持續升級，推動涵蓋樓宇、數據中心及電網基礎設施的策略性協作，提供整合方案以提升營運韌性與效率
是次峰會銳意達致碳中和，活動期間採取針對性減排措施，並將進行碳排放審計及以高質量碳信用抵銷剩餘排放；過程由第三方獨立驗證，展現施耐德電氣在可持續活動管理方面的專業與透明度
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月13日 - 帶領全球能源管理及自動化數碼轉型的施耐德電氣，圓滿舉行「香港創新峰會2025」，倡議各界透過合作創新，加快推動香港邁向更具可持續性與韌性的能源未來。
本屆峰會迎來超過900位來自不同行業的代表與嘉賓出席，包括環境及生態局副局長黃淑嫻女士、施耐德電氣主席趙國華（Jean-Pascal Tricoire）先生，以及法國駐香港及澳門總領事杜麗緹（Christile Drulhe）女士。是次峰會獲一眾策略合作夥伴、支持機構及創新合作夥伴的鼎力支持，提供了一個促進可持續創新交流的平台。
環境及生態局副局長黃淑嫻女士在活動上致辭時分享香港特別行政區邁向實現碳中和的進程，並列舉例子關於政府或持份者在《香港氣候行動藍圖2050》的四大策略下的若干創新方案，包括應用人工智能技術進行天氣預報、推動太陽能發電建築先導計劃、合同能源管理模式、氫能發展、無電製冷技術，以及利用回收再造的再生塑膠，製造可吸音的聲學超材料。她呼籲大家把握和善用科技發展，積極創新，以達致一個亮麗、具韌性和可持續的未來。
法國駐香港及澳門總領事杜麗緹女士表示：「隨着數碼創新與環境可持續發展的融合已成為全球必然的趨勢，法國正投入220億歐元以支持生態轉型與數碼科技發展。香港與法國同樣以2050年實現碳中和為目標，而施耐德電氣、威立雅及香港科技大學於9月11日簽署有關能源效益的合作備忘錄，正體現我們願與香港合作夥伴共享法國公司的專業知識，並積極拓展具潛力的市場。」
施耐德電氣香港區總裁趙啟文先生表示：「在施耐德電氣，我們深信合作生態圈是推動行業進步的關鍵動力。當創新技術如人工智能與先進能源技術加速發展，我們與業界攜手重塑價值創造、加強營運韌性，以及促進策略性增長。透過跨領域的合作，我們不僅加快新一代技術的應用，以應對香港在可持續發展上最迫切的挑戰，還確保這些進展具整合性和包容性。」
引領合作創新 推動轉型
峰會期間，施耐德電氣展示了其於數碼化、電氣化與自動化領域的最新創新方案，以應對當前業界所面對的能源挑戰：
- 樓宇建築
隨著香港積極邁向碳中和目標，樓宇領域既是挑戰亦是轉型的契機。在峰會上，施耐德電氣展示了科技創新與策略性合作如何共同推動樓宇管理、改造與優化，以實現低碳未來。
透過與香港科技大學（HKUST）簽署合作備忘錄，施耐德電氣與香港的法國創新生態圈共同支持改造工程，以作為實現樓宇減碳的關鍵策略。各方將攜手探索校園建築的節能潛力，並促進香港樓宇改造的技術交流與合作。
公司亦與一間香港的領先地產發展商合作，試點部署直流微電網能源儲存系統（DC microgrid energy storage system），以減少交流電（AC）至直流電（DC）轉換過程中的能源損耗，並改善可再生能源的收集，為商業與綜合用途樓宇建立具前瞻性的能源基礎設施。
施耐德電氣最新的解決方案協助樓宇在營運效率與韌性方面，取得實質成效。EcoStruxure Building Data Platform 實現建築數據的集中管理，以提升整合性、管理效率及決策能力。此外，SpaceLogicTM AI BOX則運用數碼孿生技術與人工智能，模擬並優化暖通空調（HVAC）系統在樓宇營運與維護階段的整體效能。
- 數據中心
人工智能的高速發展正重塑數碼環境，推動市場對高密度運算與高能源效率數據中心基礎設施的需求。為回應這些挑戰，施耐德電氣正積極推動創新技術的應用——如液冷技術與先進的電力保護系統——以實現更高效、可靠與可擴展的營運。
施耐德電氣與Equinix 合作，在後者的HK1數據中心部署最新的機櫃式直達晶片液體冷卻CDU系統。此方案專為實現極致的熱管理與能源優化而設，無需大規模翻新，即可協助營運商應對AI工作負載所帶來的需求，同時提升可靠性與安全性。
施耐德電氣持續加強其在數據中心基礎設施、軟件與服務領域的領導地位，以回應 AI 時代的需求。隨著收購 Motivair Corporation，施耐德電氣進一步強化其全方位液冷解決方案產品組合，專為超大規模（hyperscale）、主機代管（colocation）及高密度（high-density）數據中心環境而設，鞏固其作為數據中心電力與冷卻基礎設施供應商的市場領先地位。另外，最新的Galaxy VXL UPS 不間斷電源系統體積精巧、效能卓越，且具備AI 負載容錯設計，為關鍵基礎設施環境帶來新一代電力保護。
- 電力與電網
香港的能源轉型步伐不斷加快，對具備前瞻性的電力基建需求日益殷切。施耐德電氣推出不含六氟化硫（SF₆-free）的中壓（MV）開關設備產品系列，以純空氣與真空技術取代溫室氣體 SF₆，協助打造更可持續的能源基礎設施。
施耐德電氣與香港一家公用事業機構合作，透過整合式解決方案，包括 EcoStruxure Advanced Distribution Management System (ADMS)及 EcoStruxure Distributed Energy Resource Management System (DERMS) ，推動更智能及靈活的電網發展，並為香港的能源需求打造具前瞻性的基礎設施。
- 電動車充電
香港在電動車（EV）普及方面持續取得進展，這有賴於公私營機構日益加強的承諾。要推動市場長遠發展，關鍵在於建構可靠且高效的充電基礎設施。
EcoStruxure for eMobility 是施耐德電氣專為支援電動車充電基礎設施全面部署，而設計的整合性架構，涵蓋從交流電（AC）至直流電（DC）各類型的智能充電設備，包括最新分體式直流快速充電器EVlink Pro DC 720kW；再加上負載管理系統與服務，協助住宅、商業樓宇、車隊與工業應用建構可擴展及未來就緒的充電體驗。
關於施耐德電氣
施耐德電氣的宗旨是創造影響力，讓所有人對能源和資源都能物盡其用，推動人類進步與可持續的共同發展。在施耐德電氣，我們稱之為Life Is On。
我們的使命是成為您實現可持續發展和高效能的可信賴夥伴。
作為產業科技的全球領導者，我們將領先世界的電氣化、自動化和數碼化科技應用於智慧工業、具有韌性的基礎設施、面向未來的數據中心、智慧樓宇以及數碼智能家居。憑藉深厚的行業專業知識，我們運用人工智能 (AI) 提供覆蓋全生命週期、端對端的產業物聯網 (IoT) 解決方案，涵括互聯互通的產品、自動化、軟件和服務，並採用數碼孿生 (Digital Twin) 技術以協助客戶獲得盈利及增長。
我們是一家以人為本的企業，全球擁有15萬名員工及逾百萬合作夥伴，遍佈超過100個國家，而此龐大的生態圈亦確保業務貼近並滿足客戶和持份者的需求。我們遵循具意義的企業宗旨，擁抱多元共融，為全人類的可持續未來努力。
