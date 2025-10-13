施耐德電氣於香港創新峰會2025營造合作生態圈 推動數碼化與可持續發展的「雙轉型」



香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月13日 - 帶領全球能源管理及自動化數碼轉型的施耐德電氣，圓滿舉行「香港創新峰會2025」，倡議各界透過合作創新，加快推動香港邁向更具可持續性與韌性的能源未來。





環境及生態局副局長黃淑嫻女士（右六）、施耐德電氣主席趙國華先生（左六）、法國駐香港及澳門總領事杜麗緹女士（右五）、施耐德電氣香港區總裁趙啟文先生（左五），以及一眾策略合作夥伴及支持機構的代表，一同出席施耐德電氣的香港創新峰會2025。



本屆峰會迎來超過900位來自不同行業的代表與嘉賓出席，包括環境及生態局副局長黃淑嫻女士、施耐德電氣主席趙國華（Jean-Pascal Tricoire）先生，以及法國駐香港及澳門總領事杜麗緹（Christile Drulhe）女士。是次峰會獲一眾策略合作夥伴、支持機構及創新合作夥伴的鼎力支持，提供了一個促進可持續創新交流的平台。





施耐德電氣主席趙國華先生（左前）與香港區總裁趙啟文先生（最右），於峰會期間，向環境及生態局副局長黃淑嫻女士（右二）及法國駐香港及澳門總領事杜麗緹女士（左二）介紹公司於可持續發展與數碼創新方面的方案。



環境及生態局副局長黃淑嫻女士在活動上致辭時分享香港特別行政區邁向實現碳中和的進程，並列舉例子關於政府或持份者在《香港氣候行動藍圖2050》的四大策略下的若干創新方案，包括應用人工智能技術進行天氣預報、推動太陽能發電建築先導計劃、合同能源管理模式、氫能發展、無電製冷技術，以及利用回收再造的再生塑膠，製造可吸音的聲學超材料。她呼籲大家把握和善用科技發展，積極創新，以達致一個亮麗、具韌性和可持續的未來。



法國駐香港及澳門總領事杜麗緹女士表示：「隨着數碼創新與環境可持續發展的融合已成為全球必然的趨勢，法國正投入220億歐元以支持生態轉型與數碼科技發展。香港與法國同樣以2050年實現碳中和為目標，而施耐德電氣、威立雅及香港科技大學於9月11日簽署有關能源效益的合作備忘錄，正體現我們願與香港合作夥伴共享法國公司的專業知識，並積極拓展具潛力的市場。」





施耐德電氣香港區總裁趙啟文先生於香港創新峰會2025發表開幕主題演講。



施耐德電氣香港區總裁趙啟文先生表示：「在施耐德電氣，我們深信合作生態圈是推動行業進步的關鍵動力。當創新技術如人工智能與先進能源技術加速發展，我們與業界攜手重塑價值創造、加強營運韌性，以及促進策略性增長。透過跨領域的合作，我們不僅加快新一代技術的應用，以應對香港在可持續發展上最迫切的挑戰，還確保這些進展具整合性和包容性。」





香港創新峰會2025會場座無虛席，反映業界對活動的高度關注。



引領合作創新 推動轉型



峰會期間，施耐德電氣展示了其於數碼化、電氣化與自動化領域的最新創新方案，以應對當前業界所面對的能源挑戰：



- 樓宇建築

隨著香港積極邁向碳中和目標，樓宇領域既是挑戰亦是轉型的契機。在峰會上，施耐德電氣展示了科技創新與策略性合作如何共同推動樓宇管理、改造與優化，以實現低碳未來。





透過與 香港科技大學（ HKUST ） 簽署合作備忘錄，施耐德電氣與香港的法國創新生態圈共同支持 改造工程 ，以作為實現樓宇減碳的關鍵策略。各方將攜手探索校園建築的節能潛力，並促進香港樓宇改造的技術交流與合作。

公司亦與 一間香港的領先地產發展商 合作，試點部署 直流微電網能源儲存系統 （DC microgrid energy storage system），以減少交流電（AC）至直流電（DC）轉換過程中的能源損耗，並改善可再生能源的收集，為商業與綜合用途樓宇建立具前瞻性的能源基礎設施。

施耐德電氣最新的解決方案協助樓宇在營運效率與韌性方面，取得實質成效。EcoStruxure Building Data Platform 實現建築數據的集中管理，以提升整合性、管理效率及決策能力。此外，SpaceLogicTM AI BOX則運用數碼孿生技術與人工智能，模擬並優化暖通空調（HVAC）系統在樓宇營運與維護階段的整體效能。

- 數據中心

人工智能的高速發展正重塑數碼環境，推動市場對高密度運算與高能源效率數據中心基礎設施的需求。為回應這些挑戰，施耐德電氣正積極推動創新技術的應用——如液冷技術與先進的電力保護系統——以實現更高效、可靠與可擴展的營運。





- 電力與電網



香港的能源轉型步伐不斷加快，對具備前瞻性的電力基建需求日益殷切。施耐德電氣推出不含六氟化硫（SF₆-free）的中壓（MV）開關設備產品系列，以純空氣與真空技術取代溫室氣體 SF₆，協助打造更可持續的能源基礎設施。





施耐德電氣與香港一家公用事業機構合作，透過整合式解決方案，包括 EcoStruxure Advanced Distribution Management System (ADMS)及 EcoStruxure Distributed Energy Resource Management System (DERMS) ，推動更智能及靈活的電網發展，並為香港的能源需求打造具前瞻性的基礎設施。





- 電動車充電



香港在電動車（EV）普及方面持續取得進展，這有賴於公私營機構日益加強的承諾。要推動市場長遠發展，關鍵在於建構可靠且高效的充電基礎設施。





EcoStruxure for eMobility 是施耐德電氣專為支援電動車充電基礎設施全面部署，而設計的整合性架構，涵蓋從交流電（AC）至直流電（DC）各類型的智能充電設備，包括最新分體式直流快速充電器EVlink Pro DC 720kW；再加上負載管理系統與服務，協助住宅、商業樓宇、車隊與工業應用建構可擴展及未來就緒的充電體驗。





與會者於峰會了解施耐德電氣於數碼化、電氣化與自動化領域的最新創新方案。



