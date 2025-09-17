10.1國慶優惠 半價看電影 免費乘電車天星小輪等
施駿興否認與女童非法性交 辯方引事主反國教聯署、男友反修例帖文 質疑報案原因
曾任青年民建聯副主席的元朗區議員施駿興，被指於 2008 年在公園非禮 11 歲女童，又於 3 年後與 13 歲的她性交。施否認非禮及與 16 歲以下女童非法性交罪，案件周二（16 日）在區院進入第二日審訊。
事主續作供，指中二時與施首次性交，其後每月仍有約 1 至 3 次，施及後提出分手。她前年留意到被告參選區議員，勾起記憶，認為作為區議員是「唔應該有違背道德嘅事」，因「唔想有其他人受害」，且當時自覺可成熟處理事件，最後決定報警。
辯方盤問時引事主 2012 年在 Facebook 的「反國教」聯署、其男友在 2019 年的反修例帖文，質疑事主是因反對被告的政治立場而報案。事主否認。
事主稱初中時與施性交
每月約 1 至 3 次
事主 X 周一開始透過視像作供，稱 2011 年與施發生性行為時雙方為情侶（見報道）。
事主周二繼續作供，指 2008 年遭施駿興在公園非禮時，胸部正在發育，亦已有經期；而 2011 年與施首次性交後，施並無關心其身體狀況，亦無帶 X 看醫生，更稱「有時我嚟 M（即月經）嘅時候都會發生性行為」。
控方關注，當時 X 的學校有否關於性行為的性教育。X 指當時僅中二，未學習相關內容。
X 指，自 2012 年 2 月，感覺到施對她態度「冇咁好」，例如當 X 欲見面時，施會不耐煩或有藉口拒絕見面，其後 X 發現施與另一女子的親密照，惟當日並無與施當面對質。X 補充，「平常生活」都會與施發生性行為，每月約 1 至 3 次，但因「當日太嬲」，故拒絕與其發生性行為。
X 續指，同年 4 月決定向施查問相中的女子，而施表示為其前女友。事主又指，施稱與她觀看電影《那些年，我們一起追的女孩》時，勾起與前女友的過往，「好似電影咁講，唔想後悔」，故欲與 X 分手。X 接受。
X 又指，其後 2014 年曾因藝術功課，主動尋求施的協助；2016 年，兩人在地鐵站再次偶遇，施再主動 WhatsApp 聯絡 X，稱「覺得自己對你唔住」、「我個人喺你人生入面消失咗，你可能會開心啲」，亦曾要求 X 與其 Facetime 及邀請 X 參與其協辦活動，而她均拒絕。
事主指發現被告參選區議員而報警
X 指，她於 2023 年在 Instagram 上，留意到施駿興的親人分享他參選區議員的帖文，勾起遭非禮及非法性交的記憶，故開始組織事件及向風雨蘭社工求助。
X 稱，作為區議員是「唔應該有違背道德嘅事」，「佢呢個身分好多機會走入社區，走入學校」，「我覺得佢係一個危險嘅人，我唔想有其他人受害」，最終決定報警求助。
法官陳廣池提出，若非施參選區議員，X 不會報警或尋求風雨蘭求助。
X 不同意，指「其實呢件事我一直無忘記過，只係因為過往時間，我仍然覺得自己未準備好去面對呢件事」，惟現時「生活各方面都開始穩定，亦都有足夠成熟程度開始 handle 呢件事」。
辯方指帖文反映被告親中
事主稱沒細看
辯方資深大律師林穎茜開始盤問，問及 X 留意到施駿興家人的 IG 帖文一事。
X 解釋，與施分手之後，與其家人只是在 IG 上互相追蹤的關係，故看到對方於 2023 年 11 月分享施參選的新聞，認為對方分享「可能係想支持（施）」。辯方指，該家人 2019 年起因政治立場而與施的關係變差。X 稱不知道。
辯方續引述 X 早前供稱，得知施參選後曾翻查施的 Facebook 一事，問 X 當時有否從中了解施的政治立場。X 稱沒留意。
林再引述施的帖文及相片，指施參選區議員的造勢大會中，「有人大、政協、立法會議員、中資團體、同鄉會嘅支持」，他亦是元朗青年聯會執行委員等組織成員，故可得知施是一名「親中人士」。
X 否認，指翻查時僅「好快碌過」，以確立施是否參選，並沒認真細看帖文的內容。
辯方就報案原因及時間盤問
辯方引述 X 的供詞指，X 的報警原因為「唔想有其他人受害」，問 X 在 2012 年與施駿興分手後，有否擔心施會接觸小朋友。
X 指當時沒想過這點，「冇呢個意識」，但「出咗社會後，心智開始成熟」。辯方遂問，「唔好介意我咁問，你嘅智商都係正常㗎嘛？」X 則表示「我諗係」。
X 補充，她於 2017 年起任職空姐，2020 年因疫情失業，其後曾修讀一年制銜接學士學位課程。
辯方續問，由 2017 至 X 報警求助期間的 7 年，「已經可以有好多受害人被被告非禮或者進行性行為」，而且施於 2008 及 2011 年，並非以區議員或公眾人物的身分犯案。X 均同意。
辯方質疑事主報案
因反對被告政治立場、報復
辯方向 X 展示兩則其現任男友分別於 2019 年 6 月 10 日及 13 日發布、有關反修例的 Facebook 帖文，內文有「我走在街頭」、「Hong Kong」、「12 Jun」等字眼，而 X 當時則有點讚帖文。X 同意。
辯方另展示 X 於 2012 年 9 月 3 日、在 Facebook 發布的反對國民教育科聯署。X 亦同意。
辯方指，X 報案並非希望避免再有人受害，而是反對施駿興的政治立場。X 不同意。
辯方再指，X 當時認為兩人分手原因為施出軌，故 X 報案亦是為向施報復。X 否認。
事主稱報警有逼切性
辯方質疑仍遲報
辯方問及 X 由 2017 年起投身社會，一直沒報警，直至得知施駿興參與選舉時才報警的原因。X 解釋，當時認為報警有逼切性，強調若施成功當選，「呢個社會就會賦予佢權力，佢可以用佢嘅職務做更加多嘅事」，惟她並不清楚施何時正式當選。
辯方指，X 一方面稱有報警的逼切性，另一方面則指沒留意施有否當選，質疑她的供詞不合理。X 表示，「即使佢唔成功當選，佢已經出現咗喺公眾面前」。
辯方遂問，為何 X 在發現施參選後約 5 個月才報警，而非先行報警。
X 解釋，當時仍有工作在身，且對要重新面對 10 多年前的事感到「有啲忐忑」，故先行向風雨蘭求助，另需時搜集資料。辯方追問，X 聯絡風雨蘭的目的為尋求法律協助，以得知她需準備甚麼資料報案。X 否認。
被告為元朗區議員
被告施駿興（現 38 歲）被控一項非禮及一項與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪，控罪指他於 2008 年 11 月某日，在九龍土瓜灣高山道公園，猥褻侵犯 11 歲女童 X。他另被控於 2011 年 3 月 14 日在天水圍某單位與 13 歲女童 X 非法性交。
根據民建聯網頁資料，施駿興於 2019 年時曾任第八屆青年民建聯副主席。施另亦是立法會議員馬逢國辦事處助理。施現任職元朗區議員，沒有報稱政治聯繫。
控方代表為律政司高級檢控官歐陽巽熙，辯方由資深大律師林穎茜、大律師范彥璋代表。案件由區院法官陳廣池審理。
案件編號：DCCC907/2024
