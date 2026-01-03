旅巴司機疑因意外爭執拳毆的哥 的士乘客嚇怕速逃

【on.cc東網專訊】今晨(3日)社交媒體流傳一條長約50秒的片段，片中一名染金髮、相信為旅遊巴司機男子正揮拳襲擊一名的哥，同時爆粗兼大罵：「有人喺度呀！你撞到我呀！你依家撞到我呀，知唔知呀？」期間的哥曾用手擋格並還擊。的士上3名乘客見狀先後落車離開，的哥亦將車駛前並落車，同時金髮男亦返回旁邊一輛旅遊巴視察車身損毀程度，片段至此結束。

片段引來不少網民留言表示，「的士司機入廠瞓一頭半個月條數都幾襟計！」、「一出拳已經輸咗」、「撞到人就用法律解決，打人分分被告返轉頭」。

