宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
旅巴司機疑因意外爭執拳毆的哥 的士乘客嚇怕速逃
【on.cc東網專訊】今晨(3日)社交媒體流傳一條長約50秒的片段，片中一名染金髮、相信為旅遊巴司機男子正揮拳襲擊一名的哥，同時爆粗兼大罵：「有人喺度呀！你撞到我呀！你依家撞到我呀，知唔知呀？」期間的哥曾用手擋格並還擊。的士上3名乘客見狀先後落車離開，的哥亦將車駛前並落車，同時金髮男亦返回旁邊一輛旅遊巴視察車身損毀程度，片段至此結束。
片段引來不少網民留言表示，「的士司機入廠瞓一頭半個月條數都幾襟計！」、「一出拳已經輸咗」、「撞到人就用法律解決，打人分分被告返轉頭」。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
方力申瘋狂貼女兒照成「曬女狂人」 網民從細節激讚是好爸爸
45歲藝人方力申（Alex）與年輕14歲的圈外女友葉萱（Maple）於去年情人節宣布婚訊，並於同年6月父親節宣布太太已懷孕...Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
魏浚笙得女友芙蓮Evelyn助攻 長跑十年 愛得專一 成叱咤大贏家
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025》所有獎項於昨晚已經塵埃落定，台上亦製造出好多令人難忘的時刻，不過要數最難忘嘅，當然唔少得Jeffrey魏浚笙向拍拖10年的女友兼經理人Evelyn所講的愛的宣言，直白示愛場面，絕對震撼全場。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱 店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)
新年首日，銅鑼灣鬧市發生襲擊及盜竊事件。警方於周四(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間am730 ・ 1 天前
日本製造拚命撤離中國？真相遠比想像複雜
當中山佳能工廠關閉的消息傳來時，無數人感慨「一代人的青春結束了」。這家曾被視為「金飯碗」的工廠，高峰期員工過萬，2022 年工業產值近 32 億元 (人民幣，下同)。如今，隨著最高補償 2.5N+1 的遣散方案落實，有員工曬出 40 萬元離職金，宣告了一個時代的終結。鉅亨網 ・ 1 天前
【話題】內地男子除夕西貢破邊洲「打卡」失足墜崖亡 攀岩教練梁念豪：完全唔同意有安全意識，亂晒龍！
內地 21 歲男子去年除夕（12 月 31 日）在西貢破邊洲懷疑拍照「打卡」時失足墜崖身亡，令外界關注安全問題。本地著名攀岩教練梁念豪今早在電台電目表示：「一到這些季節很大風，很危險，以及石頭很碎，易...運動筆記 ・ 18 小時前
Bob林盛斌17歲大女低胸裙晒事業線去party 親回報導「唔係好deep」
「娛圈多仔公」林盛斌（Bob)同太太育有三女一子，大女林霏兒(Faye）已經步入17歲之齡，同唔少少女一樣開始識打扮Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
尖沙咀甜品店見巨鼠 店員竟回應「新養一齊倒數」 店方致歉
社交平台有網民表示，除夕夜倒數前到尖沙咀一間甜品店用餐時，發現一隻巨型老鼠在收銀位置上方的燈架，惟店員竟開玩笑說「我哋新養㗎，今日一齊嚟倒數」。食客批評店員沒致歉之餘，「仲好似好得意咁係度講笑，一句唔好意思都無」，店方及後發聲明表示歉意，亦向涉事員工作出警告，不排除會作出適當處罰。am730 ・ 1 天前
太太57歲喜得麟兒 古巨基曾摸頂入市後轉趨保守 西半山3000呎豪宅以租代買
古巨基公布再做爸爸，57歲太太誕下麟兒。回顧其多年物業投資經歷，曾於樓市高位入市蝕讓後轉趨保守，自住西半山3000呎豪宅以租代買，以穩健為先。Yahoo 地產 ・ 1 天前
劉嘉玲梁朝偉新年開P快樂迎接2026年 自爆已收新年第一份禮物：來自交警的愛心紅包
劉嘉玲不時於社交平台分享近況，最近她與丈夫梁朝偉及友人一同開新年派對，非常快樂！劉嘉玲又透露收到來自交通警察的「新年禮物」，又與這份「禮物」合照留念。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
【UNIQLO】春裝推介 今期限定優惠低至 $59（即日起至08/01）
Uniqlo今期限定優惠春裝推介，有超人氣Uniqlo U 聯乘系列T恤、一家大細嘅PUFFTECH 、HEATTECH、男女都啱著嘅長褲，種類超齊全！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 23 小時前
宏福苑五級火︱喪妻居民領賠償須待遺產承辦 部門審批逾月未果：講就天下無敵︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火至今已個多月，有居民開始尋覓新居所、領取不同援助金以開展新生活。但有居民向《Yahoo新聞》指，其妻子於大火中罹難，由於居所為妻子名下，需要法庭批出遺產承辦證明，才可處理有關單位不同的保險賠償及津貼項目，但苦等逾月仍未獲批。《Yahoo新聞》正向法援署查詢。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
《尋秦記》創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄！55歲宣萱4大凍齡穿搭之道
回歸香港觀眾面前的宣萱，似乎是時間定格，看不到一點歲月痕跡。而在凍齡的大潮流下，相信宣萱絕對能列入凍齡美女行列，踏入50+歲的她，明顯愈來愈富有女人味，更跟上網路潮流在Threads頻頻與粉絲交流。雖然很少觀眾會特別留意宣萱的私下打扮穿搭，但其實她的簡約風格，確實為她增添了不少分數，亦是她看來保持年青的方法，馬上看看她的日常穿搭。自然妝容 髮型與妝容，永遠是容易透露年齡的黑暗史。而宣萱在這方面做得非常出色，因為她似乎從出道至今，都保持自然的妝容與簡單的髮型，減低「出事」率。 就算妝容潮流怎麼轉變，宣萱都依舊保持粗眉大眼的自然妝，這亦是為什麼她看來改變不大，而且能保持年輕的方法之一。 簡約穿搭 另外，宣萱一向奉行簡約打扮，不會過份緊貼潮流或過份誇張，而簡約風格的好處，是永遠長青耐看，尤其成熟女性穿簡約風格，反而會感覺年青。 就算日常外出，宣萱也是以T裇、牛仔褲及球鞋作打扮。貫徹她一向簡約休閒的風格。 宣萱的服裝，基本上不會過於花巧，沒有太多圖案設計，而且線條非常利落。 至於工作時，她也是會選擇盡量簡潔的設計款式，完全把她簡約主義風格進行到底。 宣萱有時會予人剛強味，而適當的配飾配襯，有平ELLE.com.hk ・ 3 小時前
「公屋妹」買舊樓翻新 賺首桶金
洋名Carol的周佩賢，過去曾接受傳媒訪問講述身世及發跡經歷。她2004年畢業於香港大學土木工程系，其後留學英國取得金融碩士學位，2012年創立樂風集團（Lofter Group ），初期公司專注於工廈翻新及拆售，後來轉戰市區收購及重建。信報財經新聞 ・ 1 天前
【大生生活超市】1月精選優惠 零食/鮑魚/花膠福袋 $188起（即日起至15/01）
大生生活超市進行1月開年優惠，今期精選包括子母牌牛奶 946ml $33/2件、小牧高鈣梳打餅 $30/3件、買家樂氏纖穀脆300g送2盒Oatly原味燕麥奶、雀巢3合1咖啡 $50/2件，仲有一套8件零食福袋 $188、一套6件鮑魚花膠福袋 $388、一套8件尊貴禮袋 $888！YAHOO著數 ・ 3 小時前
天水圍眼鏡舖經理疑感情糾紛斬視光師 雙雙送院搶救
天水圍一間眼鏡舖除夕發生傷人案。 除夕（31日）當日，天水圍天耀廣場內一間眼鏡舖一名31歲姓黃的男銷售經理原本放假，但下午突然返回店舖，並邀27歲蘇姓女視光師進入士多房商談。視光師入房後，門隨即被關上及反鎖。而當時店內另一位53歲李姓男銷售員忙於接待顧客。至下午1時半，李男聽到驗光室內傳出尖叫聲，但由於顧客眾多，am730 ・ 1 天前
【惠康】堅醒你食材優惠 急凍鯖魚柳 $26/2包（即日起至08/01）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有袋裝臍橙8個裝、自由放養澳洲空運草飼西冷/肉眼牛扒、Meadows急凍鯖魚柳、CJ 經典雜錦/烤肉薄餅、道地各款甜茶、小老板封口袋經典味/辣香味紫菜、駱駝嘜初搾特濃花生油、奔富Bin2紅酒、多芬沐浴露優惠裝同埋絲潔拋棄式抹布，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 5 小時前
天水圍眼鏡舖男女職員遭割頸昏迷 男職員被捕 疑涉感情糾紛
【on.cc東網專訊】天水圍天耀廣場一眼鏡舖，本周三(12月31日)發生傷人案，一名姓蘇(27歲)女職員與一名姓黃(31歲)男職員，俱被發現在一房間內頸部受傷昏迷。經送院搶救後，黃男已回復清醒，蘇女則依然情況危殆。執法部門經進一步調查後，以涉嫌「傷人」拘捕黃男，on.cc 東網 ・ 1 天前
古天樂為《尋秦記》內地宣傳 傳身體不適入院
藝人古天樂(古仔)、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、白百何、苗僑偉、洪天明等人主演的電影《尋秦記》票房報捷，連日來一眾演員在內地跑宣傳，到多個地點與戲迷、粉絲見面互動。不過，今日有粉絲透過社交平台表示「突發，古天樂住院，缺席今天路演。」亦有網民表示「係，我去嘅嗰場，阿峯（林峯）一嚟就講Daddy抱恙嚟唔到宣傳。」其實，今日佛山宣傳最初他戴口罩現身，之後的場次已經不見古天樂，只得番林峯、宣萱同朱鑑然三個人。東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
叱咤2025湯令山奪至尊歌大獎，認識〈用背脊唱情歌〉的26歲唱作男歌手，姜濤也唱過他的作品
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025完美落幕，至尊歌曲大獎由湯令山Gareth T.以〈用背脊唱情歌〉奪得，得獎片段在Threads上引起熱話。只聽過他這首歌曲嗎？其實他早在2021年加入華納唱片，亦曾為姜濤寫歌，一起來認識這位唱作男歌手吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
俄軍壓境 烏克蘭強制撤離札波羅熱、第聶伯羅前線居民
（法新社基輔2日電） 烏克蘭官員今天指出，由於俄羅斯軍隊持續推進，烏克蘭已下令將札波羅熱（Zaporizhzhia）與第聶伯羅（Dnipropetrovsk）前線地區的數千名兒童及他們的父母撤離。自2022年2月入侵烏克蘭以來，俄軍持續在工業重鎮第聶伯羅緩慢推進。法新社 ・ 11 小時前