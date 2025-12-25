旅業冀更多郵輪泊港 指商業區需求不大 倡開放空置埸地搞活動

【on.cc東網專訊】啟德郵輪碼頭新一份租約公開招標，並調整租約條款，將引入4個關鍵績效指標(KPI)，包括每年郵輪停泊次數、非郵輪活動次數、訪客人數等。旅遊業促進會總幹事崔定邦指業界期望有更多訪港旅客，而香港於亞洲區內屬較多郵輪停泊的地區。

崔定邦今日(25日)在電台節目中認為有關郵輪停泊次數的KPI容易達到；至於有關碼頭的公共空間要求，包括位於2樓的平台花園及天台的啟德郵輪碼頭公園，以及附屬商業區的租用率，並非業界的關注點。

他認為旅客來港是為遊覽本地景點，對郵輪碼頭內的商業區需求不大。他同時指政府要求營運商在淡季舉辦活動、提升商業區的租用率是好事，但對象應該是本地居民，建議開放碼頭內空置場地，用作舉辦小型展覽、宴會、表演及體育活動等。

