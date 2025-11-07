iHerb雙11優惠全網限時74折
旅發局冬日巡禮下周五啟動 20米高聖誕樹重返皇后像廣場 下月更推出逾300項優惠（梁柏晞報道）
【Now新聞台】還有一個多月就是聖誕節，旅發局舉辦的「香港繽紛冬日巡禮」下周五至明年1月4日重返中環皇后像廣場舉行，20米高的巨型聖誕樹亦會再次座落於中環。
旅發局主席林建岳、優質旅遊服務協會主席黃傑龍等人主持啟動儀式。今年繽紛冬日巡禮將重返中環，過去幾年擺放在西九文化區、20米高的巨型聖誕樹，相隔6年重返皇后像廣場，廣場亦都會變身成冬日小鎮，下周五至明年1月4日開放，本月28日起會有由12間小木屋組成的聖誕市集，並會舉辦節日限定工作坊，附近的遮打道和置地廣場將展示節慶燈飾。
旅發局主席林建岳：「遮打道將變身成浪漫星光長廊，延展至置地廣場中庭，整個中環屆時將充滿濃厚節日氣氛。」
中銀大廈、滙豐總行大廈、渣打銀行大廈等八座大樓，本月28日起每晚都會有光影表演，旅發局亦會聯同零售管理協會及優質旅遊服務協會，12月起推出逾300項優惠，涵蓋餐飲、購物、交通等。
活動今年重返中環，旅發局指配合豐富的節目，相信可吸引更多市民及旅客。
旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興：「第一是交通很方便，不論港鐵、小輪還是巴士；第二是中環在娛樂、餐飲、購物都相當方便，加上我們都與置地公司有合作。另外有光影匯在中環時，多座地標建築一同聯乘做光影匯，所以幾個因素加起來，我們認為在中環提供今次活動的可塑性更高。在我角度，我當然預測(人數)會多於去年。」
旅發局指會推出一站式平台，方便市民和旅客瀏覽節日景點和優惠。
#要聞
