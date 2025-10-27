尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
旅發局於「香港美酒佳餚巡禮」展現商務活動與世界級美饌的非凡搭配
會展獎勵旅遊旅客獲邀參與頂級品酒配嘗體驗 旅發局同步推出新產品以推動高增值會展旅遊，借助大型盛事魅力開拓商機
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月27日 - 年度旗艦活動「香港美酒佳餚巡禮」今年（10月23日至26日）以「非凡搭配 世界之最」為主題載譽歸來。香港旅遊發展局（旅發局）藉此契機，鞏固香港作為世界級美食之都及商務與休閒首選目的地的聲譽。
旅發局公布了一系列旨在吸引高增值旅客的策略性舉措，並邀請會展旅客、來自九個策略市場的旅遊代理參與巡禮，並舉辦年度傑出代理頒獎盛宴，致力推動高增值旅遊及擴展大型盛事的影響力。
除了大型盛事升級體驗，旅發局亦把握機會於10月24日在香港海洋公園萬豪酒店發布「香港會獎全攻略2.0 - 新玩法」，透過其中的全新旅遊產品推動高增值會獎旅遊。
會獎旅遊與美饌交匯：頂尖代理於頒獎盛宴品嚐大師級名菜
旅發局於10月22至27日舉辦業界考察團，誠邀超過80位來自中國內地、印度、南韓、泰國、印尼、馬來西亞、新加坡、越南及菲律賓，共九個短途市場的頂尖旅遊代理，親身體驗香港最新的會獎旅遊產品，並表彰各位在過去一年為香港引入會獎旅遊團體的成就。
為慶賀各位代理的驕人成績，旅發局隆重舉辦「香港會獎傑出代理頒獎盛宴：美酒佳餚・卓越慶典」，為他們精心安排由五位名廚主理的粵菜美饌，同時表揚各位為推廣香港所作出的貢獻，全面彰顯香港作為國際美食之都及會展樞紐的雙重魅力。
大新華會展控股有限公司執行總裁馬曉秋形容，中國內地的企業團隊對吃的東西是特別看重的，因此「香港美酒佳餚巡禮」對他們很有吸引力。他們可以暢飲美酒，而這個活動的形式能讓他們深刻的體會到跟香港本地人生活的一種融合，也是中西交融的一個文化的體驗，「尤其是中國企業的很多年輕人，他們非常喜歡這樣的一個機會。」她指出，升級版的「香港會獎全攻略2.0」的新主題「賦能」以及此次旅發局安排的考察團行程令她了解到香港更多嶄新的旅遊資源，例如活動和場地等。這將有助為中國內地企業規劃未來訪港的會獎旅遊活動提出更好的建議。
「香港會獎全攻略2.0 - 新玩法」：全新發現煥發前所未有的吸引力
適逢「香港美酒佳餚巡禮」，旅發局於10月24日舉行的業界簡介會上，向近300名旅遊代理及業界夥伴推廣「香港會獎全攻略2.0 - 新玩法」。乘著首版《香港會獎全攻略》的空前成功，此升級版本合共收錄超過200項嶄新體驗，內容涵蓋劍擊工作坊、桌球大師班，以至參觀世界頂級拍賣行、標誌性電影場景及傳統中式寺廟，務求讓會展旅客盡情沉浸於香港的活力文化之中。為拓闊行程的可能性，升級攻略更新增「郵輪旅遊」及「賦能」兩大主題，一方面將團隊建設的趣味與自我增值融合，另一方面將精采體驗延伸至海上，讓參加者在維多利亞港享受難忘時刻的同時，實現專業成長。部分精選玩法已納入10月22至27日的大型業界考察團行程中，讓一眾業界代表先睹為快。
來自泰國Bonus Travel的Ornnichcha Chomraka指出，香港美酒佳餚巡禮在10月下旬舉行，正好適逢泰國公眾假期，是愛好美食的泰國旅客訪港體驗的絕佳時機。她又提到，留意到越來越多企業對海上旅遊產品深感興趣，而不少扎根香港發展的郵輪，其航程涵蓋到訪其他國家及地區，有助其公司開拓及豐富會獎旅遊產品的內容，例如是「兩天香港岸上行程+海上郵輪之旅」的組合。
會展旅客延長留港時間 盡享美酒佳餚之樂
為突顯香港商務活動與休閒體驗的非凡薈萃，旅發局邀請了來自六個不同會展活動的數千名與會者參與今年的「香港美酒佳餚巡禮」，這些活動橫跨法律服務、航空、金融服務、製造及貿易五大行業。多姿多彩的巡禮吸引海外參與者延長留港時間，全方位探索和體驗香港。
《香港會獎全攻略2.0》專題網頁：https://www.hkincentiveplaybook.com/tc
「香港會獎全攻略2.0 - 新玩法」專題短片（英文版）：https://www.youtube.com/watch?v=4-rOJSZTD5Y
「香港會獎全攻略2.0 - 新玩法」專題短片（簡體版）：https://www.youtube.com/watch?v=tFag1XULpHQ
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
