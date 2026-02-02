旅發局美食指南｜免費下載「香港好味」全攻略！50名廚私心推介250間餐廳 18區大排檔／米芝蓮／團年飯必食名單

農曆新年、情人節接踵而來，還在頭痛團年飯去邊食？同另一半撐枱腳怕中伏？香港旅遊發展局（旅發局）聯同中華廚藝學院（CCI）今日（1月29日）正式推出「香港好味」美食指南！這份指南由超過 50 位本地名廚組成的「最強美食雷達」帶路，精選全港18區共250間心水餐廳，由地道大排檔到米芝蓮星級食府一網打盡。即睇內文推介及下載方法，啟動你的美食雷達！

名廚帶路不中伏！250間餐廳涵蓋大排檔至米芝蓮

這份指南的含金量極高，評審團包括黃隆滔、李文星、邵德龍等星級名廚。他們打破了價格框架，推介的 250 間餐廳類型極之多元。無論你是想找鑊氣十足的大排檔、懷舊的老字號，還是摘星的米芝蓮食府，這裡都有齊全名單。

精選名廚推介餐廳一覽：

地道大排檔風味： 深水埗的 愛文生 、黃大仙的 醉和里 、荃灣的 陳財記 ，最適合喜歡熱鬧及鑊氣的朋友。

米芝蓮星級享受： 想要極致美味，名單收錄了中西區的 Amber 、 大班樓 ；灣仔的 富臨飯店 ；以及油尖旺的 天龍軒 等頂級食府。

家庭聚餐首選： 團年飯想食得體面？推介沙田的龍華酒店、中西區的陸羽茶室、以及離島的南丫天虹海鮮酒家。

18區美食地圖：深水埗掃街、西貢食海鮮

指南細心地將美食按18區分類，方便大家「行到邊，食到邊」。網站更設有智能標籤功能，你可以快速篩選「港式」、「大排檔」、「家庭聚餐」等主題。

各區搵食重點推介：

深水埗區： 除了愛文生，還有必食的 劉森記麵家 及 金園茶餐廳 ，體驗地道港式滋味。

沙田區： 必試 沙田18 的烤鴨，或者 強記乳鴿1983 。

西貢區： 海鮮控必去 六福菜館 或 全記海鮮菜館 。

北區： 隱世之選有 麵鮑・潮人 及 雅士餐廳。

懶人必備！地鐵站掃QR Code即睇＋免費下載電子版

為了讓大家隨時隨地都能搵食，旅發局在全港多個港鐵站、巴士站及旅客熱點設置了地區專屬二維碼（QR Code）。 只要經過「嘟一嘟」，即時彈出當區的美食推介列表，非常方便！此外，「香港好味」網站現已上線，大家可以免費下載 PDF 電子版指南 收藏，或者瀏覽由名廚親自介紹的各區美食導覽短片，跟著大廚的腳步去覓食！

