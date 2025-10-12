旅發局辦清真認證說明會 有港式粉麵店獲認證後生意升5%

【on.cc東網專訊】本港推行穆斯林旅客友善計劃，政府也鼓勵提供更多相關設施及餐飲。香港旅遊發展局上周五(10日)舉辦說明會， 向超過250名餐飲、酒店及旅遊業界代表，介紹全新推出的香港餐廳清真認證資助計劃，並提供交流平台，邀請已取得清真認證的餐飲業界分享經驗與心得，當中的餐飲代表包括大型的酒店餐廳，也有地道港式粉麵店和海鮮酒家。

今次說明會共吸引超過250名餐飲、酒店及旅遊業界代表出席。南丫天虹海鮮酒家執行董事陳詠楓指，離島對旅客具一定吸引力，但過往未有清真認證的海鮮餐廳，故萌生申請認證的念頭。她指出，其餐廳的菜餚多以海鮮熬製，構思清真菜單時會排除含豬肉、田雞等的食材，烹調的過程亦避免使用含有酒精的材料，亦會不時跟師傅進行測試，解決當中的挑戰。

營運Café Kool的九龍香格里拉總經理謝國林指，酒店每天都接待來自不同國家或地區的旅客，包括穆斯林旅客，故希望在飲食方面滿足住客的需要。他形容在餐廳取得認證後，成功吸引更多穆斯林的旅客入住和享用餐飲，更重要的是提升了旅客的信心。

除了大型酒家及酒店，提供新派港式粉麵的十三姨，其尖沙咀分店早前亦取得清真友善餐廳的認證。始創人林惠惠說，申請認證有助餐廳拓闊客源，成功獲頒認證後，除了本地穆斯林信徒外，專程到訪的旅客也明顯增加，帶動餐廳生意增長4至5%。她又指出，初時曾有疑慮餐廳能否同時提供清真和非清真菜式，但只需要規劃好工作流程，確保食材和用具分開烹調和存放，即能夠符合要求。

出席活動的文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，期望透過這項資助計劃，鼓勵更多業界參與清真認證，進一步提升香港的整體接待能力，鞏固香港在國際穆斯林旅遊市場中的競爭優勢。

旅發局主席林建岳認為，在早前公布的《全球穆斯林旅遊指數》之中，香港在非穆斯林地區中排名由去年的第4名攀升至第3名，首次躋身三甲，同時獲選為最具潛力的穆斯林友好旅遊目的地，旅發局將繼續與旅遊、餐飲及相關業界合作，進一步提升香港接待穆斯林旅客的水平。

