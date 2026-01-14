旅發局邀周深拍宣傳片《深聲漫遊》，推介港產片及文化地標等。(旅發局)

藉著內地人氣歌手周深來港舉辦跨年演唱會的契機，旅發局特別邀請他體驗港產文化和城市風情，並拍攝宣傳短片《深聲漫遊》。在旅發局的安排下，周深親身走訪多個香港旅遊熱點，重溫經典港產片台詞，並嘗試以粵語重新演繹，分享自己對香港的情感正正是源自他對港產片、港產文化深深的愛與記憶，希望這次漫遊香港，能「一起遇見鏡頭外的故事」。

此次香港之行的首站，周深便登上香港標志性的紅色帆船，伴隨著維港迷人的天際線與海風輕拂，他即興用粵語深情演繹港產片《花樣年華》的經典台詞：「如果有多一張船飛，你會唔會同我一齊走？」來呼應眼前的景致，開啓難忘的光影旅程，亦將電影鏡頭裡的故事情感，投射在維港光影之間。當在船上欣賞到尖沙咀鐘樓這個傳統地標性景點時，周深倍感興奮與感動，特意在船上打卡維港天際線，記錄這段與港產經典共鳴的海上旅程。

每到一個城市開演唱會，周深都會探索當地美食。他對港產片《食神》中的經典台詞記憶猶新：「只要有心，人人都是食神」。從星級餐廳的精緻料理、世界級酒吧的匠心雞尾酒，到街頭茶樓與茶餐廳的煙火氣息，每一道美食都讓周深沉浸在港產片中的光影片段中，深刻體會到香港多元且極致的飲食文化魅力。他大讚在地道茶餐廳品嘗到的菠蘿油、蛋撻和紅豆冰，感嘆「好吃的東西實在是太多」。

旅發局還特意邀請周深來到香港文化與藝術表演地標、超過百年的一級歷史建築—藝穗會，這裡也是港產片《金枝玉葉》的取景地。其中一個取景地點—主樓梯，至今仍保留著倉庫年代的瓷磚牆身與牆上的浮雕裝飾，周深忍不住化身旅人，駐足打卡。他更在這裡昔日用作處理冰塊、加工肉類及奶製品的空間—如今已活化為充滿創意氣息的地下劇場做回表演者，清唱代表作《大魚》。

周深還特別介紹周邊中環一帶的豐富體驗，强調這裡匯聚了許多電影拍攝地，如都爹利街、文武廟、中環街市等，街巷間的光影同樣承載著港產片記憶。除此之外，他還特別希望大家能走訪以香港電影為主題的旅遊熱點，包括於二級歷史建築舊油麻地警署最新呈現的「油蔴地警署光影之旅」展覽，親身體驗港產電影文化氛圍。

