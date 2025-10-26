旅發局邀逾80名旅業代表訪港 促進內地及海外代理商與本地交流

【on.cc東網專訊】香港旅遊發展局於10月22至27日舉辦年度企業會議及獎勵旅遊考察團，邀請來自內地、印度、南韓、泰國等9個國家或地區逾80名業界代表訪港。活動配合「香港美酒佳餚巡禮」，旅發局昨晚(25日)亦舉行「香港會獎傑出代理頒獎盛宴」，邀請代表品嚐粵菜及佳釀。

旅發局去年推出《香港會獎全攻略》，介紹五大主題旅遊體驗，今年內容新增「郵輪旅遊」及「賦能」主題，如擊劍、桌球、參觀拍賣行及寺廟遊覽。旅發局早前亦舉辦相關簡介會，向業界介紹更新內容，促進內地及海外代理商與本地旅遊業交流。

廣告 廣告

大新華會展控股有限公司執行總裁馬曉秋表示，「香港美酒佳餚巡禮」特別受內地年輕企業旅客歡迎，體驗中西文化交融及本地生活氛圍。來自泰國Bonus Travel的Ornnichcha Chomraka亦指出，巡禮時值泰國公眾假期，適合愛好美食的旅客訪港。她又指香港多元化郵輪航線，涵蓋多國行程，如結合岸上及海上之旅。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】