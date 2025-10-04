旅行上網SIM卡優惠｜日本上網SIM卡買1送1！每日低至$2.3、4G高速/無限數據

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
「Klook 11週年生日祭」大派旅遊優惠，當中10月5日9pm推出日本無限數據SIM卡買一送一優惠，每張價錢低至$7、除開每日最平$2.3起，可選高速4G流量1GB/2GB，足夠旅行期間一般通訊、搵路及上載打卡相到Facebook及IG等，記得校鬧鐘入手啦！
4G無限數據旅遊SIM卡買一送一 最平每日$2.3
今次Klook買⼀送⼀優惠非常抵買，日本SIM卡可選3日/5日/7日，每日高速4G數據可以提供1GB或2GB用量，其後降速至128kps無限任用，足以應付旅行需要。優惠在10月5日9pm推出買一送一，最平$14就有2張，除開每張每日只要$2.3起！Klook入手後，憑購買認證號碼到香港國際機場自取，適用日期由2025年10月6日至2025年12月28日。數據卡即插即用免登記，可選每日1GB或2GB高速上網，支援熱點分享，日本使用網絡供應商Docomo，是當地數一數二的電訊公司，訊號穩定有保障。
日本無限數據流量SIM卡 (香港機場 - Uroaming 領取)
3天 · 每日高速4G數據1GB + 無限低速數據(128Kbps） ｜$14/2張，每張每日$2.3
3天 · 每日高速4G數據2GB + 無限低速數據(128Kbps）｜$17/2張，每張每日$2.8
5天 · 每日高速4G數據2GB + 無限低速數據(128Kbps） ｜$27/2張，每張每日$2.7
7天 · 每日高速4G數據2GB + 無限低速數據(128Kbps） ｜$35/2張，每張每日$2.5
優惠推出日期時間：2025年10月5日9pm起
適用日期：2025年10月6日至2025年12月28日
