旅行上網SIM卡優惠｜日韓上網SIM卡買1送1！每日低至$3.2、1GB高速數據
Klook即將迎來11歲，由9月18日至10月12日期間舉行「Klook 11週年生日祭」，每晚9點大派生日優惠，當中9月21日晚上9點一口氣推出日本及韓國的數據卡買一送一優惠，每張價錢低至$16，每日1GB高速4G流量，足夠旅行期間一般通訊、搵路及上載打卡相到Facebook及IG等。9月21日9pm開搶優惠，記得校鬧鐘啦！
4G/5G無限數據卡、每日500MB/1GB/2GB高速上網
Cool Data Sim數據卡支援4G及5G網絡，即插即用免登記，可選每日500MB、1GB或2G高速上網，其後無限數據傳輸速度為128kps，支援熱點分享，日本使用網絡供應商Softbank，韓國使用網絡供應商SKT，兩者均為當地數一數二的電訊公司，訊號穩定有保障。
今次Klook買⼀送⼀優惠非常抵買，日本SIM卡為7日，原價每張$51，折扣後每張只需$25，除開每日$3.6；而韓國SIM卡為5日，原價為每張$32，折扣後每張只需$16，除開每日$3.2。兩者都是每天1GB高速4G數據方案，在香港國際機場自取，適用日期為2026年3月15日或之前。以每日有最少1GB高速數據來說相當抵買，因為市面上有些每日只有500MB高速數據的上網卡，價錢比今次優惠更貴，3月15日前有日韓旅遊計劃的話，記得準時開搶啦！
Cool Data Sim 4G/5G日本數據sim卡（香港機場領取）
價錢：$50/2張
（原價$102），平均每張$25
優惠開售日子：2025年9月21日9pm起
發售適用日期：2025年9月22日至2026年3月15日
【9月21日 9PM 買一送一】Cool Data Sim4G/5G韓國數據sim卡（香港機場領取）
價錢：$32張
（原價$64），平均每張$16
優惠開售日子：2025年9月21日9pm起
發售適用日期：2025年9月22日至2026年3月15日
