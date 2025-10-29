旅行社都有詐騙？東京團變神奈川遊 居日港人網上爆料：父母遭旅行社職員誤導報錯團

屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
一名居日港人在社交平台分享家人報團遭誤導的經歷，事主父母因為想讓事主新居入伙前「拜四角」，特意安排在搬屋前參加一個東京旅行團，不過這段旅程卻因為旅行社職員的誤導，變成一場「神奈川+靜岡」的關東旅行。
「地理誤導」要求「兩日東京」結果一晚都唔夠
事主指出，父母親身到銅鑼灣某旅行社門市查詢行程，並向職員表明希望行程尾段能留在東京兩日。接待他們的職員聲稱只有一個團符合要求，並強調「今日唔報聽日只會更貴」，又表示「最後兩日可以唔跟大隊，自行活動」。兩老聽後覺得合理，便即場報團。怎料事主查看行程內容才發現完全不符，整個行程頭四日幾乎都在神奈川縣及靜岡縣活動，直到第四晚才回到東京住一晚，第五日早上便前往千葉縣的酒々井，連東京市內都未真正遊覽過。
老人家信錯人 網上發帖即獲旅行社全數退款
事主坦言，父母年紀大、怕麻煩，加上不熟悉日本地理，容易被誤導。他亦自責因工作繁忙未能親自協助選團，但更不滿的是旅行社職員在明知顧客有明確要求的情況下，仍以模糊資訊推銷不符要求的行程。更離譜的是，行程章程竟寫上「第六日東京返港」，但整個團只得五日，令人質疑內容是否草率甚至有誤導成分。
「拜四角變走神奈川靜岡」被誤導的旅遊事件在網上曝光後，事主表示旅行社客服其後主動聯絡，承認職員當時說明不當，並承諾全數退款，事主亦表示「已close file」。此個案提醒大家，報團前務必詳細了解行程內容，尤其是對地理位置有特定要求時，更要小心核對細節，切忌心急，對於長者而言，家人更要多加幫助，小心被誤導。
