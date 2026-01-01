Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

「旅行神鞋」好著波鞋推薦大賽Threads熱討：Onitsuka Tiger、Hoka、Nike哪對實力派鞋子上榜？

Threads 脆友舉辦「旅行神鞋」大賽，這四款超好著波鞋日行兩萬步也不累！每次去旅行也如「萬里長征」，一對好著的波鞋就是最佳神隊友，網友評選 Onisuka Tiger、Asics、Nike 的人氣波鞋性價比好又好著，一起來看看是哪幾款實力派波鞋吧！

Threads 旅行神鞋推薦1）Hoka Bondi 與 Mach 6

Hoka Bondi 與 Mach 6 獲得脆友壓倒性好評！備受專業山友所喜愛，Hoka 機能性上可應付旅行的「暴走行程」，除了足感輕盈不累贅，厚實的鞋底更有極佳緩震，而且款式時尚十分易襯。網民評指「每天兩萬步日本走9天也沒有腳痛」，看來就是最強大的實力派波鞋！

HOKA Bondi 9 Rubber-Trimmed Mesh Running Sneakers

價錢：$1,271

按此購買

Mach 6 LA Men Running Shoes

價錢：$599︱ 原價：$1,199

按此購買

Mach 6 LA Men Running Shoes

Threads 旅行神鞋推薦2）Asics Gel-Kayano 14

Asics Kayano-14 亦是脆友及小編的最愛！千禧復古設計非常易襯，柔軟而具回彈力的鞋底可為雙腳帶來支撐及緩震，加上網面透氣不焗促，就是一年四季也零負擔的實力派波鞋。脆友指「就如走上雲端般舒適」、「腳累的時候，有足夠支撐使腳不會歪」，大力推薦！

Asics Gel-Kayano 14

價錢：$1,090

按此購買

Threads 旅行神鞋推薦3）Nike Zoom Vomero 5

Nike Zoom Vomero 5 採用 Y2K 時尚設計，設有 Air Zoom 專利緩震系統，具有出色的回彈力更方便「旅行暴走」。織布鞋面透氣而速乾，同樣是舒適而「零失敗」的實用鞋款。脆友指「超容易配襯，一雙走天涯」、「絕對是出國神鞋」，下趟旅行就穿上它吧～

Nike Zoom Vomero 5 SE

價錢：$879︱ 原價：$1,099

按此購買

Threads 旅行神鞋推薦4）New Balance 1080 系列

New Balance 1080 系列亦有相當多網民推薦，脆友指「去日本爆走一星期也沒事」，採用 Fresh Foam X 中底具緩震功能，配合三重提花網眼布透氣舒適，而且在磨損位置加入更多橡膠，讓鞋子更耐穿耐磨，就是日走萬步也不用擔心的好穿神鞋！

New Balance M1080LTS

價錢：$710︱ 原價：$1,500

按此購買

Threads 旅行神鞋推薦5）Onitsuka Tiger Mexico 66

Onisuka Tiger 除了設計帥氣外，更是「舒適好走」的神級波鞋！Mexico 66 薄底設計加入專利 OrthoLite 鞋墊，具有優秀的緩震性減低腳部負擔，脆友指「日走 2 萬步也不腳累」，而且輕巧的設計方便收入行李，因而成為備受喜愛的「旅行神鞋」。

Onitsuka Tiger Mexico 66 "White Grey" sneakers

價錢：$988

按此購買

Threads 旅行神鞋推薦6）On CloudmOnster

On 的跑鞋近年極受歡迎，除了獨特時尚的設計，更具備舒適強大的功能性。厚底設計具有極強的緩震效果，而且回彈力高走路更省力，專業跑者也喜愛的跑鞋，旅行穿著更是舒適保證。網民指「穿過就回不去了」、「又輕又軟好穿到飛起」、「玩一整天腳沒什麼感覺」，心思思想試的話一於入手吧！

On Cloudmonster Sneakers

價錢：$1322.3

按此購買

