旅行穿甚麼鞋？5大推薦：On Cloud 5/Allbirds Tree Runners/Hoka Transport/Nike Motiva/Rothy's The Flat

想要完美的旅行體驗，一對好鞋絕對是關鍵！無論探索歐洲古城的石板路、漫步亞洲繁華街頭，或是征服旅途中的自然步道，雙腳的舒適度直接影響整個旅程的質素。根據專業評測機構和旅遊達人的實際測試，一對優質的旅行鞋需要具備輕巧、透氣、支撐力強、百搭易襯等特質。以下精選5款經過專業測試和用戶驗證的頂級旅行鞋款，每一對都能讓大家告別腳痛煩惱，盡情享受每一步旅程。
1. On Cloud 5 瑞士工程科技波鞋
On Cloud 5被《TIME》雜誌評選為「最佳旅行鞋款」，結合瑞士工程精密技術和日常冒險需求。獨家CloudTec®緩震技術配合Zero-Gravity泡棉，提供雲端般輕盈舒適感受，長距離行走都不會感到疲勞。採用44%回收物料製造，環保又時尚。速繫鞋帶系統讓用家輕鬆穿脫，特別適合經常出入機場安檢的旅客。纖薄輕巧的設計兼具運動性能和時尚外觀，可以由街頭探索無縫過渡到餐廳用膳。提供13種男裝配色和14種女裝配色，半碼選擇確保完美貼合。實驗室測試證實其卓越的緩震和支撐性能，是追求品質和舒適度旅客的首選。
On Cloud 5 ｜價錢：$870
2. Allbirds Tree Runners 環保舒適之選
Allbirds Tree Runners重量243.8克比一般行路鞋輕23.1%，採用可持續桉樹纖維製造，具備天然抗菌防臭功能，可以不穿襪直接著用，更可機洗極之方便。鞋頭寬敞設計比平均闊3.9毫米，讓腳趾自然伸展不會感到侷促。雖然缺乏額外足弓支撐但鞋墊可拆卸，方便按需要加入矯形鞋墊。極簡主義設計百搭易襯，無論配搭牛仔褲、短褲定係休閒褲都很好看。輕巧可收納特性為行李箱節省寶貴空間，特別適合背包客或者minimalist traveler。多位用戶分享著住旅行兩星期都沒問題，證明其卓越舒適度和耐用性。
Allbirds Tree Runners｜特價：美金$68（
原價美金$100），約港幣$528.34
3. Hoka Transport 全日站立行走專家
Hoka Transport專為需要長時間站立和行走的場景而設，厚底設計提供34.1毫米後跟和26.1毫米前掌緩震，比平均厚3.2-4.7毫米。獨特的軟硬平衡：鞋底柔軟度比平均高25.5%但穩定性強30.2%，確保舒適同時避免不穩。寬敞鞋頭設計配合優異抓地力，適合各種地面行走，易穿脫設計方便旅途中快速更換，真實碼數準確無需擔心尺寸問題。
Hoka Transport｜美金$150，約港幣$1,165.5
4. Nike Motiva 動態推進波鞋
Nike Motiva採用創新rocker設計，鞋底弧度配合前傾角度營造自然推進力。經過1,000+小時專業測試認證，證實其卓越的緩震和支撐性能。特殊的搖擺式中底設計不但減輕腳部疲勞，更能主動推進步伐提升行走效率，優異的足弓支撐和後跟穩定性確保長時間行走都感到舒適安全。測試員分享初期需要適應搖擺設計，但習慣後感覺「bulletproof」般無敵。良好的避震系統配合彈性回饋，即使短距離行走都能感受到明顯的運動效果。適合追求主動式舒適體驗的旅客，特別適合需要大量步行的fitness walking或者健康旅遊。
Nike Motiva｜價錢：$998
5. Rothy's The Flat 環保針織平底鞋
Rothy's The Flat被環保旅遊達人譽為「可持續旅行鞋款首選」，採用100%回收膠樽製造的3D針織技術，每對鞋由7個膠樽升級再造而成。獨特的無縫一體式編織工藝提供完美貼合感，長時間穿着都唔會有壓迫或摩擦不適。最大特色可以機洗，旅行完直接放入洗衣機清潔超方便，完全解決旅途中鞋子清潔問題。輕巧設計方便收納，真正的space-saving旅行鞋款。經典尖頭平底設計優雅時尚，配襯裙裝、褲裝都得體，由休閒探索到商務會議都適合。提供多種顏色選擇包括百搭嘅黑色、灰色和裸色，可以配襯任何造型。
Rothy's The Flat｜美金$99，約港幣$769.20
