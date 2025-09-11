旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running

出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。

根據全球潮流網站和台灣媒體報導， Asics 、 Salomon 與 On Running 這三大品牌脫穎而出。它們不只在 StockX 等平台銷售增長迅猛，還因應旅行需求設計出結合科技與實用性的鞋款。例如 Asics 的 Gel 系列提供出色緩震，Salomon 的 XT-6 注重防水穩定，而 On Running 的 CloudTec 則帶來彈性回饋，無論你是計劃長途或短途旅行，一對舒適的波鞋都是必需的。

廣告 廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

三大品牌強勢崛起原因

根據 StockX 2025 上半年市場報告，波鞋銷量增幅持續，特別是兼具舒適與時尚的鞋款，成為旅遊消費者首選。報告指出，亞洲地對「旅行功能鞋」需求逐潮上升，不少人會以「一雙波鞋走天下」作為旅行標準。這意味着大家希望波鞋既能應付長時間步行，又要兼顧日常穿搭的要求。

（Getty Images、IG@asics_sportstyle）

而在眾多品牌中，Asics、Salomon 及 On Running 是 2025 年討論度最高的三大品牌。它們的共通點在於：將專業運動科技轉化為日常旅行需求。例如 Asics 的跑鞋底盤設計，強調行走時的減震和穩定；Salomon 源於登山環境，鞋面物料兼具防水與耐用；On Running 則以專利雲端氣墊技術，讓雙腳在長時間步行後仍然輕鬆。

（Getty Images）

這些數據告訴大家，不再盲目追求大牌，而是更重視實際體驗。特別是對經常旅行的人來說，一對能陪伴走遍大街小巷、爬山涉水的好鞋，比任何潮流標籤都來得重要。台灣PTT鞋版就有網友直言：「出國暴走3萬步完全不累，這三個牌子真的有差」，引發熱烈迴響。

（IG@on_running_nation）

Asics：日本職人精神打造的舒適傳奇

Asics 的成功絕非偶然。這個創立於 1949 年的日本品牌，以「健全的精神寓於健康的體魄」為理念，數十年來專注於運動科技的研發。他們的 GEL 緩震技術和 TRUSSTIC 支撐系統，已經成為業界標準。

台灣網友對Asics的評價極高，特別是 Gel-Kayano 14 和 Gel-1130 系列。PTT 上有網友分享：「Kayano 14 已累積四雙，紮實緩震腳感好讚，久站久走首選」。另一位經常往返日本的網友則說：「最推K14，曾經在日本一天走35000步只有一點酸」。在 Threads 上也有人提到：「有種1130比NB 2002R好穿的感覺，不知道是不是錯覺」，獲得不少認同。

更多台灣網民在 Dcard 旅遊版分享實際體驗。一位剛從歐洲回來的網友表示：「穿 Asics 走遍巴黎羅浮宮、凡爾賽宮，一整天下來腳完全不會痛」。另外也有人提到：「兩雙 gel 的用量差很多，當然也反映在價格上，但都好穿」、「耐走耐站，也不會特別重，鞋底磨損還遠勝同期購買的NB，重點是還便宜，大推。」這些真實回饋證明了 Asics 在旅行鞋款的實用性。

ASICS GEL-Kayano 14 Dark Grape 運動鞋

價錢：$2,730

SHOP NOW

ASICS GEL-Kayano 14 Dark Grape 運動鞋

ASICS Gel-1130 Silver Dune 運動鞋

價錢：$1,234

SHOP NOW

ASICS Gel-1130 Silver Dune 運動鞋

Salomon：從山林到城市的全地形鞋王

如果說 Asics 代表舒適，那 Salomon 就是專業的代名詞。這個誕生於法國阿爾卑斯山腳下的品牌，從滑雪器材起家，如今已成為戶外運動的領導者。他們的 Contagrip 技術和 Quicklace 快速綁帶功能，讓每一對波鞋都像是為冒險而生。

台灣網友對 Salomon 的評價充滿讚賞。PTT戶外版有人分享：「 Salomon 很讚！輕量、包覆性佳很好走」。另一位經常爬山的網友則說：「前陣子下雨騎車上下班，我乾脆直接穿它，當雨鞋一樣用，照樣保持乾爽」。

更有網友分享長期使用心得：「 Salomon 真的讚，我是撿媽媽不要的來穿，結果穿去北歐爬山、去法羅群島，下小雨整個鞋子都好乾爽，超喜歡」。另一位則感性地說：「穿到破還捨不得換」、「推 Salomon，好穿難忘」。這些評價顯示，Salomon 不只是專業登山鞋，更是全方位的旅行良伴。

Salomon S-Lab XT-6 toggle-fastening sneakers

價錢：$1,432

SHOP NOW

Salomon S-Lab XT-6 toggle-fastening sneakers

Salomon XA Pro 3D low-top sneakers

價錢：$1,098

SHOP NOW

Salomon XA Pro 3D low-top sneakers

On Running：雲端腳感的瑞士設計

相較於前兩者的悠久歷史， On Running 可說是運動鞋界的新星。創立 2010 年，憑獨特的 CloudTec 緩震科技迅速打響名號。這個由前職業運動員創辦的品牌，深知跑者的需求，也因此開發出最貼近「雲端漫步」感受的鞋款。

台灣網友對 On 的評價相當正面。PTT運動版有跑者分享：「買了一雙休閒款，真的蠻好穿的」、「我有看到日本 YT 介紹說很好走，有點被燒了，」

在實際旅行體驗方面，Dcard 上有網友分享：「實際跑起來，腳感非常舒服，我常穿的慢跑鞋有 Adidas Boost 系列、還有 Mizuno Wave 系列，這雙 ON 穿起來的跑感跟走路感覺真的非常輕鬆」。

更有網友在PTT分享長途旅行經驗：「穿 On Cloudmonster 飛了十幾個小時到美西，下飛機直接開始行程，完全沒有水腫或不適感」。

On Running Cloudtilt "Black/Ivory" sneakers

價錢：$1,442

SHOP NOW

On Running Cloudtilt "Black/Ivory" sneakers

On Running Cloudmonster " Frost Wash" sneakers

價錢：$1,490

SHOP NOW

On Running Cloudmonster " Frost Wash" sneakers

許光漢既是UNIQLO大使又是「眼鏡高材生」？大熱「Hot Nerd」形象，一副眼鏡令男生魅力大爆發

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

孫藝真「孫仙」威尼斯影展穿搭：腳上Loewe瑪莉珍鞋一夜成熱搜，同款與5款品牌推薦

Balenciaga「超市膠袋」索價$8,200？把生活用品變時尚指標，網民：建議超市跟巴黎世家合作

60歲張曼玉將UNIQLO著到變「高訂」，秘密細節在名牌手袋：Hermès 24/24，還有巴黎世家強勢回歸的Le City