千萬不要帶回家！7種禁忌旅行紀念品 背後禁忌或神秘傳說隨時惹麻煩

旅遊買手信是一種回憶，但不代表所有紀念品均適合帶返家，特別是涉及宗教、靈異、古物等類型的紀念品，最好先了解清楚來源及禁忌。網上流傳的故事雖未必全部可信，但有時「寧可信其有」，總好過事後後悔。以下七種紀念品，網上流傳「唔好亂買」，雖然未必百分百可信，但小心駛得萬年船，買得安心，才是最好的旅遊回憶。

禁忌紀念品1. 泰國佛牌與四面佛像

更去泰國旅行，佛牌同四面佛像幾乎是遊客必買之選，不少人特別找代購幫手入貨，說是靈驗保平安。不過，這帶有宗教色彩的物品，據說佛牌有分正牌及陰牌，來源不明的佛牌可能不單止無保佑，可能帶來反效果。如想帶返屋企，最佳找當地有信譽的師傅指導，了解清楚來源同供奉方式。

據說佛牌有分正牌及陰牌，來源不明的佛牌可能不單止無保佑，更可能帶來反效果。（圖片來源：wikipedia）

禁忌紀念品2. 夏威夷黑沙

夏威夷風景如畫，不少人帶當地沙子回家紀念，特別是黑沙灘的沙。不過當地一直流傳一個傳說：夏威夷原本是印第安人的聖地，後被外族侵佔，怨氣深重，有傳一位皇族臨終前下詛咒，凡帶走夏威夷土地的人都會遭殃。據說每年都有人寄返沙回去，說運氣差到極。

有傳一位夏威夷皇族臨終前下詛咒，凡帶走夏威夷土地的人都會遭殃。（圖片來源：Go Hawaii）

禁忌紀念品3. 土耳其邪眼

土耳其邪眼（Nazar）於當地幾乎無處不在，據講可擋煞避邪，乃當地人常用護身符。不過，邪眼其實有「吸邪」功能，當吸滿負能量後，可能會變成反效果。當地人會定期更換，更會請專人處理舊的邪眼，不會隨便亂丟。買之前最好問清楚，切勿貪平，否則可能不單止無保護，更會有反效果。

邪眼有「吸邪」功能，當吸滿負能量後，可能會變成反效果。（圖片來源：wikipedia）

禁忌紀念品4. 二手銅錢

喜歡古董的朋友，到有歷史文化嘅地方，總會到二手市場尋寶。不過，特別是古代銅錢，需加倍小心。因為銅錢於古時不單止是貨幣，更有辟邪、鎮宅之用。有些甚至是陪葬品，或者放死者口中的「壓口錢」，市面上有不少銅錢來源不明，甚至有傳是盜墓所得。

市面上有不少銅錢有可能是陪葬品，或者放死者口中的「壓口錢」。（網絡圖片）

禁忌紀念品5. 人骨工藝品

有人收藏骨製飾品或者擺設，不過無論人骨或動物骨，這類工藝品都不建議亂買。特別是真骨製成的物品，來源成疑，萬一是來自不幸亡者，甚至是被迫害的人，這些骨頭可能帶有怨氣。擺在家中，不單止不吉利，更可能影響運勢。

骨頭可能帶有怨氣，不單止不吉利，更可能影響運勢。（網絡圖片）

禁忌紀念品6. 日本人偶

日本傳統人偶精緻又帶神秘感，有些人會買回家作裝飾。有傳放了多年的人偶會有靈性，特別是有前主人、具經歷的人偶，更不建議帶返家。曾有網民分享，買過二手人偶後，家中經常出現怪聲，甚至感覺被注視。雖然可能是心理作用，但為求安心，建議想買人偶的話，最好還是到正規店鋪買全新製作的。

有傳放了多年的人偶會有靈性，特別是有前主人、具經歷的人偶，更不建議帶返家。（網絡圖片）

禁忌紀念品7. 東歐木製十字架

到羅馬尼亞等東歐地區，不少人買木製十字架作紀念，特別是跟吸血鬼傳說有關的手工藝品。不過，據講當地有些木材曾用來對付邪靈或吸血鬼，長年累月之下，可能沾染上不潔的氣場。加上部分十字架可能於喪葬儀式中使用過，來源不明的話，帶回家可能影響家居氣場。

羅馬尼亞等東歐地區，有些木材曾用來對付邪靈或吸血鬼，長年累月之下，可能沾染上不潔的氣場。（網絡圖片）

