雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
旅行背囊推介！Backpacker旅客必睇 歐遊防盜旅行背包/超大容量60L/附USB充電埠
近年越來越多旅客為了節省旅費，選擇以backpacker方式出行，不加購行李額也能輕鬆出發。這種簡約出行方式不但能縮短通關時間，還能有效控制預算，成為不少自由行愛好者的新選擇。今次我們為大家精選幾款高機能又有型的backpack背囊，準備入手背囊的你，記得先收藏這篇文章！
【立即睇】全新Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
旅行背囊推介1. Fjallraven Kanken Weekender週末背包
Fjällräven Kånken Weekender是Kånken系列中容量最大的款式，達30L，專為週末旅行設計，結合經典外型與多功能攜帶方式，是一款實用又時尚的旅行背包。這款30公升Kånken行李袋採用與原版Kånken相同的耐磨維尼綸面料製成，非常適合長週末外出。有三種方式攜帶：手提包、斜背包或背包。大型主隔層配有帶襯墊的筆記型電腦套和按鈕閉合裝置，可將筆記型電腦固定到位。現在網站還有減價優惠，是入手的好時機。
Fjallraven Kanken Weekender週末背包30L
價錢：約$1,969.9（219.95歐元）
旅行背囊推介2. Oscaurt防盜旅行背包附USB充電埠
Oscaurt防盜旅行背包是一款兼具安全性與實用性的筆電背包，設計簡約，適合通勤、上學或旅行使用，並配備USB充電埠，方便隨時為電子設備充電。不過要留意這款背包不含電池，需使用行動電源進行充電。這款背包配有不同功能的口袋，可放置筆、手機、錢包或15.6英吋的筆電。同時正面有條紋設計，讓這款背包在夜間更顯眼，是一款能伴您在夜晚出行的安全背包。
Oscaurt 防盜旅行背包附USB充電埠 12L
價錢：$311
旅行背囊推介3. Fjallraven High Coast Duffel
這款行李包採用輕量再生尼龍材質製成，堅固耐用且環保，製作過程不含全氟化合物（PFC-Free），可長期使用。設計方面提供雙重攜帶方式：織帶提把可作手提使用，另配有透氣網布肩帶，轉換為後背包時舒適透氣；肩帶亦可收納，靈活應對不同場景。底部與背板均設有襯墊，有效保護裝備同時提升背負舒適度。主隔層採用寬敞拉鏈開口設計，方便快速取物，內部一目了然；拉鏈頭附孔洞，可搭配鎖頭使用，提升安全性，背包輕巧實用，適合短途旅行使用。
Fjallraven High Coast Duffel 36L
價錢：$1,254.4 （140歐元）
旅行背囊推介4. Bellroy Lite Travel Pack
這款是功能齊全的大尺寸旅行後背包，有黑色和灰棕色可選。背包設計輕巧舒適，可折疊平放，方便打包收納、頂部附有口袋，可快速取放護照和必需品，外部底層的口袋為收納更多行李提供額外空間，內部亦設有各種整理網袋及隔層，收納力滿分。而背後的拉鍊筆電間隔可收納16"筆電，方便在旅行途中要工作的旅人，是旅途中最可靠的隨身後背包。
Bellroy Lite Travel Pack 38L
價錢：$1,850
旅行背囊推介5. Topo Designs Global Travel Bag
Topo是一款來自美國的背包及服飾產品，結合功能和時尚設計。Topo Designs Global Travel Bag是一款輕便耐用的旅行包，非常適合一週的短途旅行。它足夠小巧，符合隨身行李尺寸要求。採用再生材料製成，提供三種背負方式，內部空間充足，設有可擴展的側邊水壺袋和方便取用的外部筆記型電腦隔間。容量大小完美滿足一週的旅行需求。現在成為會員首單享85折，港澳台地區滿$300即免運費。
Topo Designs Global Travel Bag 40L
價錢：$1,780
旅行背囊推介6. Osprey Farpoint 40旅行背包
Osprey Farpoint 40旅行背包特別針對許多廉航的登機行李箱尺寸限制而設計，最大特色是通過歐盟(EU) 可登機Carry-On行李的最大尺寸，結合傳統旅行箱的使用概念及便利性，為旅人帶來最方便的體驗。綁帶扣環可依背包內容量任意調整長度，讓背包內的物品彼此緊實減少晃動，可降低長期背負時的疲憊感。另外左右各有一網狀口袋，可以放置水樽，雨衣，文具等日用品；側邊設有手提把，相當厚實，在不想背上肩膀或在移動時，可以方便提取。同時備有斜背帶扣環，將附贈的斜背帶扣上即可用單肩背負，增加了另一種背負的方式。背包平坦的設計，當放置在地上時不會撞到扣環或拉鍊使背包受損。
Osprey Farpoint 40 旅行背包
價錢：$1,320｜
原價$1,550
旅行背囊推介7. Herschel Outfitter Travel Duffel Bag
Herschel Supply的Outfitter旅行袋容量高達50L，空間充裕，適合短途或長程旅程使用。袋內設有創新鞋袋設計，可分隔鞋履與衣物，保持整潔；配備可收納式背包帶與 U 形開口設計，讓收納及取物時更輕鬆高效。這款旅行袋貼心地提供三種攜帶方式：手提、單肩、雙肩，無論是機場通勤或戶外移動，都能靈活轉換最適合自己的使用模式，是旅人不可或缺的好夥伴。
Herschel Outfitter Travel Duffel Bag 50L
價錢：$1,555
（原價250美元）
旅行背囊推介8. Travelon Tarvelon防盜旅行背包
Travelon Tarvelon防盜旅行背包是一款兼具安全性與實用性的筆電背包，背包材質防潑水，適合應對日常突發天氣，同時具備反光條設計，使夜間出行更安全。背包採用隱藏式拉鍊設計，有效防止他人趁你不注意時打開背包，特別適合用於歐洲國家，提升外出安全性。背包主隔層空間充足，內部設有筆電夾層（可容納最大15.6吋筆電）、多個收納袋與獨立鞋袋，方便分類存放衣物、電子用品與個人物品，保持整潔有序，能夠輕易應付短途旅行，而外部USB插口可連接內部行動電源，讓你在移動途中也能輕鬆為手機或其他裝置充電（需自備行動電源）。
Travelon Tarvelon防盜旅行背包
價錢：$793.5
（原價$855.4）
更多相關文章：
雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日優惠低至$11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 即睇開搶時間表+優惠碼
雙11優惠回顧｜2024年最多人買旅遊產品Top 5！日本USJ門票、行李箱、一口價機票最搶手，第1位經常出現減價戰？
雙11優惠2025｜最愛旅遊産品平台推介Top 3！即睇機票/酒店/門票/交通/一日遊優惠時間表
雙11優惠2025｜海洋公園買1送1、人均$224！把握最後機會入園玩哈囉喂鬼屋
雙11優惠2025｜深圳金谷潮玩聯盟門票只需$10！一票暢玩逾30個遊戲項目、無限進出｜深圳室內遊樂場
雙11優惠2025｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1！人均$310.5不限時任滑全球最大室內滑雪場｜深圳好去處
雙11優惠2025｜7折住珠海5星新酒店：美高梅華府！聖誕正日不加價，送下午茶、旅拍體驗｜珠海新酒店
雙11優惠2025｜珠海海泉灣帆酒店66折優惠！人均$404.7起免費升級套房，聖誕不加價 送早餐、樂園門票、餐飲券
雙11優惠2025｜珠海仁恒洲際酒店低至66折！每晚人均$618起包兩餐/行政禮遇
雙11優惠2025｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！這間東京酒店人均不用$350
雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利
其他人也在看
裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相
香港虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案件有最新進展，警方於昨日（11月5日）及較早前先後對16名人士提出檢控Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水
一文看清、千字超技術文：為什麼林作被起訴，張智霖不？ 林作一家表現出難以想像的從容，林作女朋友裕美提出一個靈魂拷問：「為什麼張智霖不？」 今次我們嘗試從商業罪案調查科角度解答這個問題。 雖然有些部份你未必同意，但不妨按着他們的邏輯去估算他們的起訴思維。 我和JPEX有很多恩怨情仇，除了我的朋友李奧被這班黑幫扑頭要住醫院之外，我自己也整家比幣少公開資料長期滋擾，他甚至作了一首歌抹黑我。 尤幸自己讀了一個法律碩士，對於這方面的知識多了更深刻的理解，我將會全方位和大家拆解。 兩年前，我透過蛛絲馬跡公開講咗JPEX如何模糊發牌部門和執法部的書信來往，甚至證監會亦有引用我觀點進行反駁，援引保密責任。大部份KOL也拾我牙慧，我亦曾經在商業電台《在晴朗的一天出發》向志雲大師詳細解說。 透過警察記者會的PPT，我們看得出警方把JPEX案件分了三種人。 第一種是「骨幹成員」，即是幣少及他的親密戰友，包括那些上紅色通緝令的人。 第二種是「網紅和OTC」。這個部份很複雜，也是重點的分析。林作陳怡就是這種。 第三種是「傀儡戶口方」。根據電影《門徒》劉德華的描述，他們比較像「腳」的角色，應該主要負責洗黑錢隱藏資Fortune Insight ・ 18 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 1 天前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。相關消息：灣仔醉瓊樓 「死期」前「翻生」 業主願共渡時艱 11.5「爐火重燃」｜60年老字號 原定十月底結業金鐘名人飯堂海都酒家結業 開業38年曾接待多國元首 點解生意好都要執笠？主打韓式炭火烤肉的新村食堂，去年12月登錄尖沙咀，選址寶勒巷萬事昌廣場1樓101號兩層舖，面積近10,000平方呎，號稱香港規模最大韓式餐廳。不過近日有網民發現，店舖招牌已未有亮燈，正進行裝修工程，而網上訂座平台更顯示餐廳「已改名」。有店員向傳媒證實餐廳已結業，不會再以「新村食堂」的名稱營業，但會在原址經營全新品牌韓式燒肉，預計在今年內開業。白種元旗下的餐飲王國The Born Korea在全球擁有超過2,700家分店，經營超過140家飲食品牌，包括新村食堂、BORNGA本家燒肉、香港飯店0410等等。不過The Born Korea今年接連被爆出食材產地標示不實、食安管理漏洞等多宗醜聞，白種元已公開道歉，宣布暫停演藝活動，專注企業整改。 延伸閱讀: 萬事昌廣場 店舖 尖沙咀28Hse.com ・ 14 小時前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 1 天前
林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！
TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 1 天前
恒大遺物｜香港最大「皇宮屋」成泡影 擬改建容納萬人大型屋苑再加老人院
百名妙齡少女婀娜多姿，翩翩起舞，有丹丹、有珊珊、有香香，朱唇含住粒提子交到咀上，看著電視那場足球比賽，那個高薪請回來的意大利教練簡拿華路把自己的球隊教到一塌糊塗，坐在25萬方呎，香港人叫甚麼「皇宮屋」的地方，恨不得要大叫一聲「操！」想到誰了嗎？可惜，此情只待成追憶，舞團散了、足球隊沒了，「皇宮屋」蝕到媽媽的名字也忘記了，被債主收了，甚至改了，不單只改劃成大型屋苑，還加個老人院。BossMind ・ 16 小時前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！
風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。Japhub日本集合 ・ 1 天前
張寶兒順利誕下第二胎「袁氹氹」 袁偉豪大讚：斯文又靚仔
藝人袁偉豪與張寶兒（Bowie）於2020年結婚，婚後育有一子「袁咕碌」，今年6月，張寶兒宣布已懷第二胎，並起名叫「袁氹氹」，大家都很期待新生命誕生，今（6日）終有好消息，兩人於社交平台透露BB已出世，並公布第二胎都是男仔，為「袁咕碌」添了一個弟弟：「袁氹氹，期待你好久了，第一眼望你覺得你和哥哥好似樣，但仔細看你頭髮多多嘴仔細細下巴尖尖，原來是爸爸媽媽第二個variation，多謝很多uncles aunties 為你的到來激動良久多謝很多家人朋友們的祝福加持爸爸媽媽沒有很緊張，整個孕期都洋溢着莫名的喜悅這一整天更加是很激動 好開心！！歡迎你來到這個世界，多謝你選擇我們這一家感念」東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
李明慧再爆有人因下屬未有先打招呼下令炒人 周刊指陳慧琳姑奶捲入罵戰
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議 美國名人宣傳無披露紛被起訴
JPEX案再起波瀾，警方檢控16人並追緝主腦，網民熱議張智霖、莊思敏為何「甩難」。專欄作家指涉案層級不同；外國名人則因未披露宣傳收益被罰巨款。Yahoo財經 ・ 17 小時前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃明志投案獲拍拖15年女友陪 捲命案被跨年晚會除名
【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，謝侑芯上月22日於馬來西亞吉隆坡一間五星級酒店死亡，獲馬來西亞執法人員列作謀殺處理。黃明志尋日（5日）凌晨拍片稱已抵達吉隆坡警局報到，昨起被扣押6天進行深入調查。有眼尖網友從畫面發現，其正牌女友Sa東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議
《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
好人好事｜女士巴士站候車突暈倒，途人紛紛主動伸援手！發帖網民：香港人真係好有人情味
好人好事｜香港人經常給予人一種焦急、冷漠的感覺，但每當有事發生，港人互助互讓的熱心總會令人敬佩。日前就有一名女士在外突然暈倒，隨即有多名途人主動伸出援手，更極速「分工合作」，讓事主盡快得到適切照顧。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：jarkrong@threadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
陳百祥爆曾志偉入TVB做高層「係想炒咗余詠珊」 力踩電視台冇得做
炎明熹同TVB約滿後自組公司再出發，同TVB關係友好嘅陳百祥早前回應時直指「而家冇人要靠TVB，邊有人仲要靠TVB」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
康樂園「三屍劫殺案」凶宅大劈920萬無人要 拍賣行：「抵買，但遇唔啱客」｜同場15項物業全部流拍
大埔康樂園一幢曾發生「三屍劫殺案」的洋房，今日透過忠誠拍賣行登場，開價1,180萬元。雖較銀行最新估價約2,100萬元折讓約43.8%，惟場內無買家舉手，拍官未及落第一口叫價（每口10萬元）已告收回，最終流拍。該場拍賣共推15項物業，僅約13人到場，全部流拍收場，反映樓市交投氣氛疲弱，買家對後市信心未見改善。 閱讀更多： 連鎖菜檔「家農」創辦人｜「菜檔小天后」疫情期間逾半億掃地舖 淪為銀主盤「腰斬價」大劈51%拍賣 洗米華16項澳門物業被法院拍賣 底價1.17億｜與Mandy Lieu半山愛巢銀主賣唔出 12.8萬租予內地專才 事故洋房連花園 實用1,596平方呎是次矚目拍賣品為康樂園洋房連花園，實用面積1,596平方呎。按放盤相片所見，屋內裝修新淨。拍賣開價定於1,180萬元，較銀行估值2,100萬元低約920萬元，折讓約43.8%；惟全程無人出價，最終直接流拍。 曾涉1982年三屍劫殺案資料顯示，該屋在1982年曾發生轟動全港的三屍劫殺案。當年一名32歲泥水工為屋苑別墅裝修期間潛入上址行劫，被屋主撞破後，先後殺害屋內三人，包括33歲女戶主、8歲女兒及4歲兒子，並將屍體藏於儲物房及浴28Hse.com ・ 1 天前
向太火力全開大談王家衛 透露拍片基本上都虧錢：絕不錄用他
著名導演王家衛日前捲入罕見風波，首執導電視劇《繁花》播出兩年後，遭一名自稱曾參與該劇編劇嘅古二（程駿年）控訴Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
宮古站午間黑熊閒逛驚魂！ 岩手熊親子市區郊遊內幕！
11月1日中午，宮古市中心熱鬧非凡，誰知宮古站外一隻黑熊悠哉登場，網民po的照片顯示牠慢吞吞逛街，市民慌忙閃避，有人喊「快跑！」。Japhub日本集合 ・ 18 小時前