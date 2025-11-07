Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

旅行背囊推介！Backpacker旅客必睇 歐遊防盜旅行背包/超大容量60L/附USB充電埠

近年越來越多旅客為了節省旅費，選擇以backpacker方式出行，不加購行李額也能輕鬆出發。這種簡約出行方式不但能縮短通關時間，還能有效控制預算，成為不少自由行愛好者的新選擇。今次我們為大家精選幾款高機能又有型的backpack背囊，準備入手背囊的你，記得先收藏這篇文章！

旅行背囊推介1. Fjallraven Kanken Weekender週末背包

Fjällräven Kånken Weekender是Kånken系列中容量最大的款式，達30L，專為週末旅行設計，結合經典外型與多功能攜帶方式，是一款實用又時尚的旅行背包。這款30公升Kånken行李袋採用與原版Kånken相同的耐磨維尼綸面料製成，非常適合長週末外出。有三種方式攜帶：手提包、斜背包或背包。大型主隔層配有帶襯墊的筆記型電腦套和按鈕閉合裝置，可將筆記型電腦固定到位。現在網站還有減價優惠，是入手的好時機。

Fjallraven Kanken Weekender週末背包30L

價錢：約$1,969.9（219.95歐元）

SHOP NOW

這款30公升Kånken行李袋採用與原版Kånken相同的耐磨維尼綸面料製成。

有三種方式攜帶：手提包、斜背包或背包。

旅行背囊推介2. Oscaurt防盜旅行背包附USB充電埠

Oscaurt防盜旅行背包是一款兼具安全性與實用性的筆電背包，設計簡約，適合通勤、上學或旅行使用，並配備USB充電埠，方便隨時為電子設備充電。不過要留意這款背包不含電池，需使用行動電源進行充電。這款背包配有不同功能的口袋，可放置筆、手機、錢包或15.6英吋的筆電。同時正面有條紋設計，讓這款背包在夜間更顯眼，是一款能伴您在夜晚出行的安全背包。

Oscaurt 防盜旅行背包附USB充電埠 12L

價錢：$311

SHOP NOW

Oscaurt防盜旅行背包附USB充電埠。

Oscaurt防盜旅行背包是一款兼具安全性與實用性的筆電背包。

旅行背囊推介3. Fjallraven High Coast Duffel

這款行李包採用輕量再生尼龍材質製成，堅固耐用且環保，製作過程不含全氟化合物（PFC-Free），可長期使用。設計方面提供雙重攜帶方式：織帶提把可作手提使用，另配有透氣網布肩帶，轉換為後背包時舒適透氣；肩帶亦可收納，靈活應對不同場景。底部與背板均設有襯墊，有效保護裝備同時提升背負舒適度。主隔層採用寬敞拉鏈開口設計，方便快速取物，內部一目了然；拉鏈頭附孔洞，可搭配鎖頭使用，提升安全性，背包輕巧實用，適合短途旅行使用。

Fjallraven High Coast Duffel 36L

價錢：$1,254.4 （140歐元）

SHOP NOW

Fjallraven High Coast Duffel 36L

這款行李包採用輕量再生尼龍材質製成，堅固耐用且環保。

旅行背囊推介4. Bellroy Lite Travel Pack

這款是功能齊全的大尺寸旅行後背包，有黑色和灰棕色可選。背包設計輕巧舒適，可折疊平放，方便打包收納、頂部附有口袋，可快速取放護照和必需品，外部底層的口袋為收納更多行李提供額外空間，內部亦設有各種整理網袋及隔層，收納力滿分。而背後的拉鍊筆電間隔可收納16"筆電，方便在旅行途中要工作的旅人，是旅途中最可靠的隨身後背包。

Bellroy Lite Travel Pack 38L

價錢：$1,850

SHOP NOW

Bellroy Lite Travel Pack 38L

這款是功能齊全的大尺寸旅行後背包。

旅行背囊推介5. Topo Designs Global Travel Bag

Topo是一款來自美國的背包及服飾產品，結合功能和時尚設計。Topo Designs Global Travel Bag是一款輕​​便耐用的旅行包，非常適合一週的短途旅行。它足夠小巧，符合隨身行李尺寸要求。採用再生材料製成，提供三種背負方式，內部空間充足，設有可擴展的側邊水壺袋和方便取用的外部筆記型電腦隔間。容量大小完美滿足一週的旅行需求。現在成為會員首單享85折，港澳台地區滿$300即免運費。

Topo Designs Global Travel Bag 40L

價錢：$1,780

SHOP NOW

Topo Designs Global Travel Bag 40L

Topo是一款來自美國的背包及服飾產品，結合功能和時尚設計。

旅行背囊推介6. Osprey Farpoint 40旅行背包

Osprey Farpoint 40旅行背包特別針對許多廉航的登機行李箱尺寸限制而設計，最大特色是通過歐盟(EU) 可登機Carry-On行李的最大尺寸，結合傳統旅行箱的使用概念及便利性，為旅人帶來最方便的體驗。綁帶扣環可依背包內容量任意調整長度，讓背包內的物品彼此緊實減少晃動，可降低長期背負時的疲憊感。另外左右各有一網狀口袋，可以放置水樽，雨衣，文具等日用品；側邊設有手提把，相當厚實，在不想背上肩膀或在移動時，可以方便提取。同時備有斜背帶扣環，將附贈的斜背帶扣上即可用單肩背負，增加了另一種背負的方式。背包平坦的設計，當放置在地上時不會撞到扣環或拉鍊使背包受損。

Osprey Farpoint 40 旅行背包

價錢：$1,320｜ 原價$1,550

SHOP NOW

Osprey Farpoint 40 旅行背包

Osprey Farpoint 40旅行背包特別針對許多廉航的登機行李箱尺寸限制而設計。

旅行背囊推介7. Herschel Outfitter Travel Duffel Bag

Herschel Supply的Outfitter旅行袋容量高達50L，空間充裕，適合短途或長程旅程使用。袋內設有創新鞋袋設計，可分隔鞋履與衣物，保持整潔；配備可收納式背包帶與 U 形開口設計，讓收納及取物時更輕鬆高效。這款旅行袋貼心地提供三種攜帶方式：手提、單肩、雙肩，無論是機場通勤或戶外移動，都能靈活轉換最適合自己的使用模式，是旅人不可或缺的好夥伴。

Herschel Outfitter Travel Duffel Bag 50L

價錢：$1,555 （原價250美元）

SHOP NOW

Herschel Outfitter Travel Duffel Bag 50L

旅行背囊推介8. Travelon Tarvelon防盜旅行背包

Travelon Tarvelon防盜旅行背包是一款兼具安全性與實用性的筆電背包，背包材質防潑水，適合應對日常突發天氣，同時具備反光條設計，使夜間出行更安全。背包採用隱藏式拉鍊設計，有效防止他人趁你不注意時打開背包，特別適合用於歐洲國家，提升外出安全性。背包主隔層空間充足，內部設有筆電夾層（可容納最大15.6吋筆電）、多個收納袋與獨立鞋袋，方便分類存放衣物、電子用品與個人物品，保持整潔有序，能夠輕易應付短途旅行，而外部USB插口可連接內部行動電源，讓你在移動途中也能輕鬆為手機或其他裝置充電（需自備行動電源）。

Travelon Tarvelon防盜旅行背包

價錢：$793.5 （原價$855.4）

SHOP NOW

Travelon Tarvelon防盜旅行背包

Travelon Tarvelon防盜旅行背包是一款兼具安全性與實用性的筆電背包。

