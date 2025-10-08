出國旅行注意！行李箱「１地方」比馬桶座髒58倍，5招教你避免細菌入侵

隨著國際旅遊市場逐漸復甦，民眾出遊頻率大幅提升，許多人回家後，也會直接行李箱丟到床上、打開整理。然而，英國１項最新研究顯示，行李箱輪子的細菌量竟比公共馬桶座圈高出近60倍，放到床上可能導致污染。對此，專家給５大使用行李箱建議，讓你降低污染風險，玩得安心。

行李箱輪子比公共馬桶座還髒

根據《每日郵報》報導，英國旅遊保險公司委託專業研究團隊，針對行李箱的輪子、底部及拉桿把手等經常與外界接觸的部位進行細菌檢測。研究結果令人震驚，行李箱輪子的細菌量竟是公共馬桶座圈的58倍，成為整個行李箱中最容易孳生細菌的區域。

廣告 廣告

行李箱成細菌溫床的原因

微生物學家波因特（Amy-May Pointer）指出，行李箱在旅途中經常接觸機場、街道或公共洗手間等場所的地面，這些地方往往都是細菌的溫床。尤其若將行李箱直接放置於床鋪或桌面上整理，很可能讓這些細菌趁機入侵居家環境。

５大使用行李箱建議

波因特表示，雖然行李箱細菌多，但只要保持良好習慣，就可以避免細菌入侵房間，因此以下提供５個關於行李箱清潔的做法：

１、選擇適當擺放位置：抵達住宿地點後，應優先使用飯店提供的行李架，避免直接將行李箱放在床上或地板上。若無行李架，可使用塑膠浴帽或袋子包覆輪子，降低污染風險。

２、注意地面環境：推行李時，盡量避開積水、泥濘等髒污區域，保持輪子清潔可有效減少細菌附著。

３、重視手部衛生：由於拉桿和把手也是細菌聚集處，搬運行李後應立即用肥皂徹底洗手，預防細菌透過手部傳播。

４、及時清潔消毒：返家後，應立即使用酒精濕巾或肥皂水擦拭行李箱表面，特別是輪子和底部，徹底清除髒污與細菌。

５、定期深度保養：可拆式輪子建議定期用溫熱肥皂水浸泡清洗，硬殼行李箱可用稀釋漂白水擦拭，布質行李箱則可搭配吸塵器與小蘇打粉進行除菌，預防霉菌滋生。

▲搬完行李後要洗手。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

更多食尚玩家報導

切西瓜驚見螺旋紋如「惡魔果實」！內行人急喊別吃，教３招挑瓜保證甜又多汁

韓式料理餐廳推薦Top10！冠軍分量十足、小菜吃到飽，朝鮮味、起家雞沒進前３

好市多限定開賣！「神級伴手禮」１片不到15元，網友：蝦味超濃、酥脆超唰嘴

出國提前２小時恐不夠！桃園機場啟動「新管制」，不配合者最高罰15萬

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章