每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
出國旅行注意！行李箱「１地方」比馬桶座髒58倍，5招教你避免細菌入侵
隨著國際旅遊市場逐漸復甦，民眾出遊頻率大幅提升，許多人回家後，也會直接行李箱丟到床上、打開整理。然而，英國１項最新研究顯示，行李箱輪子的細菌量竟比公共馬桶座圈高出近60倍，放到床上可能導致污染。對此，專家給５大使用行李箱建議，讓你降低污染風險，玩得安心。
行李箱輪子比公共馬桶座還髒
根據《每日郵報》報導，英國旅遊保險公司委託專業研究團隊，針對行李箱的輪子、底部及拉桿把手等經常與外界接觸的部位進行細菌檢測。研究結果令人震驚，行李箱輪子的細菌量竟是公共馬桶座圈的58倍，成為整個行李箱中最容易孳生細菌的區域。
行李箱成細菌溫床的原因
微生物學家波因特（Amy-May Pointer）指出，行李箱在旅途中經常接觸機場、街道或公共洗手間等場所的地面，這些地方往往都是細菌的溫床。尤其若將行李箱直接放置於床鋪或桌面上整理，很可能讓這些細菌趁機入侵居家環境。
５大使用行李箱建議
波因特表示，雖然行李箱細菌多，但只要保持良好習慣，就可以避免細菌入侵房間，因此以下提供５個關於行李箱清潔的做法：
１、選擇適當擺放位置：抵達住宿地點後，應優先使用飯店提供的行李架，避免直接將行李箱放在床上或地板上。若無行李架，可使用塑膠浴帽或袋子包覆輪子，降低污染風險。
２、注意地面環境：推行李時，盡量避開積水、泥濘等髒污區域，保持輪子清潔可有效減少細菌附著。
３、重視手部衛生：由於拉桿和把手也是細菌聚集處，搬運行李後應立即用肥皂徹底洗手，預防細菌透過手部傳播。
４、及時清潔消毒：返家後，應立即使用酒精濕巾或肥皂水擦拭行李箱表面，特別是輪子和底部，徹底清除髒污與細菌。
５、定期深度保養：可拆式輪子建議定期用溫熱肥皂水浸泡清洗，硬殼行李箱可用稀釋漂白水擦拭，布質行李箱則可搭配吸塵器與小蘇打粉進行除菌，預防霉菌滋生。
▲搬完行李後要洗手。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
更多食尚玩家報導
切西瓜驚見螺旋紋如「惡魔果實」！內行人急喊別吃，教３招挑瓜保證甜又多汁
韓式料理餐廳推薦Top10！冠軍分量十足、小菜吃到飽，朝鮮味、起家雞沒進前３
好市多限定開賣！「神級伴手禮」１片不到15元，網友：蝦味超濃、酥脆超唰嘴
出國提前２小時恐不夠！桃園機場啟動「新管制」，不配合者最高罰15萬
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
出國哪個翻譯最準確？網友推「這APP」即時翻、輕鬆點餐：比Google翻譯還好用
隨著出國旅遊風氣盛行，語言溝通障礙成為旅人最常遇到的問題之一。近期一名網友計畫前往日本北海道旅遊，然而過去在餐廳點餐時，常常看不懂Google翻譯翻出來的菜單，於是上網詢問有沒有更好的照片翻譯軟體推薦食尚玩家 ・ 6 小時前
出國行李箱輪子壞掉怎麼辦？她用「大創1神物」秒修好，網讚：生活智慧王！
有位網友分享出國時的趣味經歷，提醒大家「長時間未用的行李箱，出國前務必檢查輪子狀況」。她帶著一個閒置超過三年的行李箱出國，結果發現輪子的橡膠層全數脫落，導致行李箱難以拖行，箱體抖動不穩，只能用力提起行李箱前行。Japhub日本集合 ・ 6 小時前
外區客鍾情海景戶 趁減息換樓升級 1048萬買藍灣半島套三房｜二手樓成交
減息周期展開，各區二手市況表現不俗，優質單位吸引換樓客趁機入市承接。中原地產藍灣半島分行高級資深分區營業經理李偉寧表示，小西灣臨海屋苑藍灣半島本月暫錄2宗買賣成交，平均實用呎價約14,377元。 上手持貨14年 賺335萬走 該分行新近促成藍灣半島2座中層C室買賣成交，單位實用面積733方呎，屬三房連套房及am730 ・ 1 天前
ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉
ViuTV女神沈殷怡（Shirley）向來識飲識食，日前其一身性感造型在社交平台分享與朋友大嘆意大利菜！翻查資料，原來是位於中環半山的TABIÀ，餐廳原來有別於傳統意菜，原來是主打意大利北部意饌，難怪Shirley食得津津有味，連多出個IG Story！想知道Shirley食乜，就要看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 16 小時前
薯仔食譜｜洋食風培根馬鈴薯
這道料理有種日式居酒屋或是和風洋食的風格在裏頭，雖然食材只有簡單的馬鈴薯與培根， 但隨著配料的變化可以有很多、很多的延伸，今天就先分享我的第一個版本，要把這道菜拿來當作正餐料理，或是深夜的佐餐小點都非常的適合喔。 - 我們有實體店面了喔～詳情歡迎點擊下方連結 山夾商行：https://reurl.cc/ZN6MqW 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8gCook1Cook煮一煮 ・ 21 小時前
中秋節後腸胃脹氣、冒痘又睡不好？中醫揭身體5大警訊，教你4招降火排濕
中秋連假烤肉、月餅吃多了，許多人回到工作日就出現腸胃脹氣、消化不良、嘴破冒痘、喉嚨痛、甚至睡不好、排便不順的情況。中醫認為，這是飲食失調、濕熱內生的典型表現。姊妹淘 ・ 10 小時前
不買不行！Mini FENDI Spy Bag、迷你尺寸討喜又吸睛，秒心動手刀入手
從2005年首度亮相開始，FENDI Spy Bag就是時尚圈公認的「It Bag」之一，是 Silvia Venturini Fendi 的創意代表作，迅速成為全球時尚寵兒。現在，全新迷你版本華麗登場，延續了原版的靈魂與設計感，又多了一點輕盈可愛的反差萌。保留經典包型、設計巧思更顯精緻！原本的隱藏口...styletc ・ 7 小時前
採訪日誌｜衞生署外展隊到立法會為議員打流感針／郭鳳儀父親涉違維護國安條例案開審
【Now新聞台】今日(10月8日)衞生署安排外展隊到立法會為議員接種流感及新冠疫苗。 被警方通緝的郭鳳儀，她的父親郭賢生涉嫌協助她處理保單，違反維護國安條例，案件在西九龍裁判法院開審。#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
英國十大最美風景！你看過哪幾個靚景？蘇格蘭高地奪冠、倫敦竟然全軍覆沒
提到英國，很多人第一時間可能會想起，倫敦的紅色雙層巴士、大笨鐘或是泰晤士河。然而，英國的魅力當然不只如此。根據英國汽車保險公司GoShorty最新公佈的「英國十大最美風景」 (The Top 10 Beautiful Places to Visit in The UK) 調查結果， 完全顛覆大家對英國景點的想像。就是以上提及的倫敦著名景點竟然一個都無上榜！反而蘇格蘭高地以壓倒性優勢登上榜首，湖區、威爾斯雪墩尼亞等自然景觀成為大贏家。調查反映出英國人心目中的絕美風景，與遊客眼中的打卡熱點完全是兩回事。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Amazon必掃蛋白粉推薦10款！最平低至63折/Oath Nutrition檸檬水口味只需$1XX｜Prime Day優惠2025
健身熱潮席捲全球，不少人的運動目標是增肌減脂。而要達到這個目標，蛋白粉絕對是運動後補充優質蛋白質的頭號幫手。各位gym mates請注意！想用最實惠的價格補貨蛋白粉嗎？機會來了，鎖定Amazon Prime Day，正是大量掃貨的最佳時機。Yahoo購物專員不藏私，為大家特搜了10款Amazon上超級值得入手的抵買蛋白粉，讓大家輕鬆入手最符合訓練需求的產品！Yahoo Food ・ 14 小時前
東京VS.大阪同在日本卻很不一樣？盤點6項差異
日本雖然幅員面積並不算太大，但每個地區都有各自獨特的文化，甚至就連天氣都會因地區而異。一般大多會將日本劃分為關東及關西兩個區塊，一個是以日本政治與經濟的東京為中心，另一個則是包含大阪及古都京都的關西。 雖說這兩個地區僅一線之隔，卻從語彙、食物、禮儀等日常生活上就有許多差異，甚至不難聽見「東京人不意外」、「關西人就是這樣」之類飽含刻板印象的爭吵。但對外國遊客來說這兩個地方有什麼不同呢？今天要來介紹關東與關西兩地區的差異以及外國人須注意的小地方，一起來看看是不是真的如你所想的那樣吧！ Main image Osaka credit: martinho Smart / Shutterstock.comLIVE JAPAN ・ 1 天前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔
[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 13 小時前
胡定欣與醫生男友陳建華結婚 網民憶《城寨英雄》CP 引陳展鵬現身留言
前日（6日）藉中秋佳節，胡定欣無預警下於社交平台分享多張唯美婚照，宣布已與男友於10月3日結婚，更寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
酒店轉青年宿舍 或是業主沽貨離場先兆......
十一假期訪港旅客達128萬元，即吸引酒店業主趁好消息出貨。據報富豪酒店集團已委託測量師行放售九龍城富豪東方酒店，市場估值15億元。巧合的是，這間酒店與紀惠放售的銅鑼灣精品酒店，均轉型為青年宿舍。酒店業主這一著，會否係賣貨離場先兆？Yahoo 地產 ・ 8 小時前
莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S 前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏今日傳來喜訊，於峇厘島舉行婚禮，老公為高級督察黃耀彬。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘
豪宅租務持續活躍，市場消息指，九龍站豪宅區9月錄得約81宗租務成交，雖較8月約100宗回落約兩成，但租金維持穩定。彩豐行老闆楊振源持有的天璽單位剛以月租7.2萬元成功租出，折合呎租約70元，屬市價水平，租金回報約2厘。該單位實用面積約1,035平方呎，屬三房間隔。單位業主為彩豐行創辦人楊振源（Benny），於2017年以約4,438萬元購入該單位。閱讀更多：港姐袁嘉敏移英一年半回流香港 進駐鴨脷洲無敵海景納米樓？港姐曹敏莉凱旋門相連戶租出每月袋8萬 一家五口居半山大宅生活富貴有報導指，楊振源與拍拖八年的女友、2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），曾於該單位同住。二人於2021年搬往沙田九肚山澐灃的洋房後，該天璽單位同年已放盤出租，當時月租亦約7.2萬元；直至上月轉新租客，租金仍維持與四年前相若水平，反映該區豪宅租值相對穩定。現時28Hse有多個天璽單位放租中，其中實用面積1,035平方呎、與上述單位相同的戶型，叫價每月7,4800元至80,000元，呎租72.3元至77.3元。楊振源於1995年與母親創立本地護膚品牌彩豐行，於樓上舖起家，主打香港製造、較國際品牌便宜的產品。公司營業額由28Hse.com ・ 10 小時前