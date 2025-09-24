《鱷魚之吻》Yahoo娛樂圈專訪 談善言做新「阿寶」
出國穿什麼鞋最好走路？內行曝這款去日本走萬步不痠痛，贏過Nike、Adidas
隨著運動風潮持續延燒，加上許多人出國會選擇穿好走路的球鞋，球鞋市場競爭愈趨白熱化。全球最大球鞋交易平台StockX近日公布2025年上半年最新報告，分享運動品牌市場最新趨勢，其中，日本品牌亞瑟士（Asics）以71％的銷量成長率，再度蟬聯「成長最快速」品牌寶座，Salomon、安踏（ANTA）與On Running等品牌也表現亮眼，引領全球球鞋市場新風潮。
年輕人最愛買的鞋子：亞瑟士
StockX近日發布的2025年上半年報告指出，日本品牌亞瑟士（Asics）以71%的銷量成長率，連續２年奪下「成長最快速」品牌冠軍。其中，Gel-1130系列持續穩坐最暢銷款式寶座，而GT-2160則在JJJJound、Kiko Kostadinov與Kith等品牌聯名加持下，為品牌帶來可觀業績。
Salomon鞋子銷售量成長53%
法國戶外運動品牌Salomon在經歷2024年銷量下滑後，今年上半年以53%的成長率強勢反彈，重返榜單第３名。除了經典款XT-6持續熱賣外，重新設計的XT-Whisper推出多款新配色，並與Sandy Liang、Kith等品牌聯名合作，為品牌注入新活力。
瑞士昂跑穩健成長獲好評
瑞士新銳品牌On Running（昂跑）憑藉「跑步美學」與實用定位，不靠炒作或限量聯名，上半年仍交出15%的成長佳績，排名第５。另一方面，中國品牌安踏（ANTA）雖從2024年1901%的驚人年增率放緩，但在NBA球星凱里·歐文（Kyrie Irving）簽名鞋系列帶動下，仍以51％的增幅位居第４。
去日本穿亞瑟士好走路
亞瑟士以復古配色搭配流線型設計，深受年輕族群青睞。許多網友分享穿著心得，稱讚這鞋子的舒適度與耐用性，「耐走耐站，也不會特別重，鞋底磨損還遠勝同期購買的NB，重點是還便宜，大推」「最推k14，曾經在日本１天走35000步只有一點酸」「推薦亞瑟士kayano14，去日本每天２萬步不會酸」。
另外，也有網友在PTT詢問「適合出國久站久走的鞋」時，得到亞瑟士這個答案，「扁平足出國必穿亞瑟士跟美津濃」「要走路或久站就亞瑟士」「亞瑟士原則上中高階都不錯」「最好穿應該還是Asics Kayano」。
▲網友稱讚亞瑟士鞋子耐走也耐站。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
