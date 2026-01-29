旅議會指導遊短暫站立可合理辯解 跨境巴士指直巴不涉導遊安排

【Now新聞台】強制佩戴安全帶法例同樣涵蓋旅遊巴，旅議會呼籲旅行社要提醒旅客全程繫好安全帶，導遊按工作需要短暫站立就可作出解釋。

旅議會指新修訂涵蓋導遊和旅客，導遊應提醒旅客在車輛行駛時不得隨意走動，導遊也應盡量避免於行車期間站立或走動，以策安全。旅議會表示，理解導遊有需要短暫站立，屆時可向執法人員提出合理辯解，執法人員會根據個案的實際情況，作出公平公正的判斷。

有跨境巴士營運商說，直巴甚少接待旅行團，不涉及導遊問題。

環島中港通副總經理(跨境巴士業務)李少鳴：「我們的跨境巴士是給跨境旅客，車他上廣州，不是那種旅遊用途，準備了是行長途，都有安全帶，不會有(導遊倒頭位)設計。」

#要聞