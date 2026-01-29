旅議會指旅客在旅遊巴應繫好安全帶 導遊短暫站立可作合理辯解

【Now新聞台】強制佩戴安全帶法例同樣涵蓋旅遊巴，旅議會呼籲旅行社要提醒旅客全程繫好安全帶，導遊按工作需要短暫站立就可作出解釋。

旅議會指新修訂涵蓋導遊和旅客，導遊應提醒旅客在車輛行駛時不得隨意走動、全程繫好安全帶，而導遊也應盡量避免於行車期間站立或走動，以策安全。

旅議會表示，理解導遊在安全情況下因履行必須的職務或處理突發情況，有需要短暫站立，屆時可向執法人員提出合理辯解，執法人員會根據個案的實際情況，作出公平公正的判斷。

