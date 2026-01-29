旅議會指旅客在旅遊巴應繫好安全帶 導遊短暫站立可作合理辯解

專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
赴國會作證前 盧比歐對委內瑞拉領導人發出強硬警告
（法新社華盛頓27日電） 美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）預計明天赴國會作證，警告石油資源豐富的委內瑞拉領導人若未配合美國要求，恐將面臨其前任馬杜洛（Nicolas Maduro）被美國推翻的下場。盧比歐在證詞中力挺這次行動，稱美國「逮捕兩名毒品走私犯」，形容馬杜洛是「已遭起訴的毒品販子，而非合法的國家元首」。法新社 ・ 1 天前
防美國發起新攻擊 伊朗宣布：啟動緊急狀態
據外媒報導，伊朗總統佩澤希齊揚周二（27 日）已啟動緊急措施，一旦美國或以色列對伊朗發起新的襲擊，將保障生活必需品供應，同時確保政府機關運轉。鉅亨網 ・ 9 小時前
魯比奧稱美國已準備好動用武力確保委內瑞拉合作
【彭博】— 美國國務卿魯比奧表示，特朗普政府已準備好動用武力，以確保委內瑞拉代總統德爾西·羅德裡格斯儘最大可能與美國合作，同時希望自身利益能夠激勵她推進美國的關鍵目標。Bloomberg ・ 1 天前
特朗普政府警告南韓勿針對美科技企業 點名在韓電商Coupang
美國總統特朗普宣布將上調對韓國輸美汽車、木材、藥品等商品關稅由15%加至25%後，《華爾街日報》周四引述消息報道，美國副總統萬斯警告南韓總統李在明，切勿向美國科技企業實施具歧視性的監管及調查措施，更點名稱在韓國經營電商的美國電商公司Coupang。 據消息人士透露，美韓近期多次討論涉及Coupang。該公司業務模式類似亞馬遜，雖然總部設於美國，但幾乎所有業務均在南韓進行。 消息人士指出，美韓磋商亦涵蓋平台監管及人工智能相關規則，影響Meta(META.US)旗下Facebook，以及Google母公司Alphabet(GOOGL.US)在內等多家美國科技企業。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
美國政府部分停擺倒數中 未來幾天情勢一次看
若國會未能在期限前達成共識，政府部分機構將自週六 (31 日) 凌晨 12 時 01 分起面臨關門風險鉅亨網 ・ 1 天前
美國明州移民執法致死案 官方報告稱2聯邦人員開槍
（法新社華盛頓27日電） 根據美國媒體今天披露國土安全部提交國會的一份報告，明尼蘇達州明尼阿波利斯周末發生護理師普雷蒂（Alex Pretti）遭槍擊致死案，現場2名聯邦人員開槍。此槍擊事件引發美國兩黨同聲譴責，並在明尼阿波利斯掀起新一波示威浪潮。法新社 ・ 21 小時前
特朗普：正就執法人員槍殺示威者事件展開大規模調查
美國總統特朗普表示，已就聯邦移民執法人員上周六(24日)在明尼蘇達州明尼阿波利斯市，開槍擊斃參與示威的男護士普雷蒂(Alex Pretti)，展開大規模調查，他想親眼看到調查結果，並會密切關注，希望是一次非常公正及誠實的調查。顯示特朗普在事件上已轉變立場。白宮副幕僚長米勒日前曾在社交媒體上形容普雷蒂是「刺客」，副總統萬斯亦有轉發有關貼文。特朗普由白宮前往艾奧瓦州前，回應記者提問時又指，不認為普雷蒂是「刺客」，但指示威不能好似普雷蒂一樣攜帶槍械，並形容他的死是非常不幸的事件。am730 ・ 1 天前
政府推「創科加速器先導計劃」資助上限三千萬元 申請期至今年4月
創新科技署推出「創科加速器先導計劃」，歡迎合資格創科企業服務機構於2026年4月30日前申請。發言人指，施政報告提出撥款1.8億元推行有關計劃，旨在吸引更多海內外具豐富經驗的專業初創企業服務機構在香港建立加速器基地，並通過其商業網絡及經驗，為初創企業的發展及需要提供更充分和到位的支援。 在計劃下，政府會以政府1比服務機構2的配對比例提供資助，以資助成立和營運創科加速器的必要開支，資助上限為3,000萬元。創新科技署已成立由擁有豐富科技和業務發展經驗的人士組成的評審委員會審核有關申請，評審準則包括創科企業服務機構的經驗、營運模式、資金及資源、管理及項目團隊的質素，以及對香港創科生態圈的效益。(ss/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
屋宇署巡查322幢大維修樓宇 發現13幢無遵從消防安全預防措施
【Now新聞台】屋宇署巡查322幢正進行大維修樓宇，發現13幢樓宇沒有遵從消防安全預防措施。署方向註冊建築專業人士及註冊承建商發出警告信，要求七日內糾正，其中兩宗個案仍未糾正，署方已發出停工令，並考慮檢控及紀律處分，或轉介執法部門懲處。署方舉辦講座提醒業界遵守棚網抽樣檢測新制度，以及大廈維修期間須遵從的消防安全事項，又會繼續巡查大維修樓宇。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 21 小時前
美財長：在南韓國會批准前美韓不存在貿易協議
美國財長貝森特表示，在南韓國會批准美韓貿易協議前，兩國之間不存在貿易協議。此前，美國總統特朗普表示，由於南韓國會尚未通過落實貿易協議所需的法律程序，因此威脅將南韓汽車、木材、藥品以及其他所有品目的對等關稅稅率從15%上調至25%。 不過，特朗普之後又表示，美國將與南韓共同探討解決方案。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
南韓產業通商部長赴美 解釋南韓落實美韓貿易協議法律程序
《韓聯社》報道，南韓產業通商部長官金正官已抵達美國，將與美國商務部長盧特尼克會面，討論美國總統特朗普威脅加徵關稅的意圖。 此前，特朗普因不滿南韓國會尚未落實兩國貿易協議所需的法律程序，而威脅將南韓汽車、木材及藥品等關稅從15%上調至25%。 金正官表示，根據南韓政府初步分析，美國對南韓的相關立法進度感到不滿，南韓將會向美國清楚說明國內立法進程，以防美國產生誤會。但他強調，南韓對美國展開投資不僅涉及立法工作，還涉及項目具體內容，因此兩國將會就此進行協商。 他補充，對美國的投資項目涉及關國家利益，同時亦需具備商業合理性，因此需要仔細審查項目細節，不會預設具體時間表。(mn/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
國藥監局副局長晤美FDA副局長 稱雙方繼續開展務實合作
中國國家藥監局副局長楊勝昨日(27日)會見來訪的美國食品藥品管理局(FDA)副局長楊渡一行。雙方充分肯定中美藥品監管合作取得的積極成效，並表示將繼續開展務實合作，共同推動更多更好的產品惠及兩國人民。 中方介紹內地藥品監管工作最新進展，通報《藥品管理法實施條例》審議通過情況。美方通報在藥品供應鏈保障、數字健康產品監管框架構建及醫療器械質量管理體系法規建設等領域的重點工作。雙方還圍繞藥品進出口政策、藥物警戒及新方法學應用作深入交流。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 7 小時前
戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議
《盧海鵬鳴金收咪演唱會》前日（1月27日）於尖沙咀文化中心圓滿舉行，當晚不少嘉賓上台為鵬哥撐場，周潤發（發哥）更於騷前特地到場探班，足見鵬哥在圈內地位超然。完騷後不少片段於網上流傳，其中戚美珍Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
朱麗蒨為躲劉德華粉絲「躲車底蓋毛毯」！向太曝昔日辛酸：那時候她最可憐
向太陳嵐近日在影片中提到一段90年代往事，當時劉德華妻子朱麗蒨為了躲避瘋狂粉絲，外出時只能蜷縮在車座底下，還得整個人蓋上毛毯掩飾，讓外界看見天王光環背後家人所承受的壓力。姊妹淘 ・ 45 分鐘前
杜汶澤自揭田蕊妮父母當年反對兩人拍拖 田母曾將鐵閘上鎖唔畀出街
杜汶澤於自家網台「喱騷」推出個人紀錄片《光輝歲月》，並邀請香港導演黃浩然訪問及拍攝。日前，杜汶澤自揭當年與太太田蕊妮從好友變成戀人嘅關鍵時刻，以及為愛勇闖家長關嘅趣事。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
鄭嘉穎為大仔由國際學校轉讀傳統小學感後悔 被中文科考起「我地行錯一步」
鄭嘉穎同陳凱琳2018年結婚後極速完成「造人任務」仲四年抱三，大仔鄭承悅（Rafael）今年已經升讀小學一年班，並且入讀Daddy鄭嘉穎母校番禺會所華仁小學Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
食物安全｜Threads友買蛋糕4粒藍莓全部發霉 網民：呢間野唔係第一次！
hkyahoofood,編輯推介,飲食資訊,hkeatplaybuy,hongkonglocaltravel,香港食玩買,香港餐廳,熱話Yahoo Food ・ 2 小時前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 1 天前
秀茂坪居屋單位違規掛物駁燈籠 法團嚴厲譴責擬申禁制令
秀茂坪居屋曉麗苑旗下法團第八屆管委會於社交平台發帖，譴責其中一單位業主，指其在公共走廊天花食水喉管懸掛個人物品，並在屋外接駁有電力裝置的燈籠，嚴重違反大廈公契，及對大廈安全構成嚴重威脅，法團已委託律師正式向該單位業主發出警告信，若不移除將入稟法院採取進一步法律行動，包括申請禁制令。am730 ・ 1 天前