旅遊化妝包必收！碧唇潤唇膏、uno抗UV醒膚凍、Bifesta卸妝棉 一次帶齊超安心！
旅行就是要放鬆拍美照，但長途飛行的乾燥、烈日曝曬的紫外線，甚至夜晚溫差帶來的膚況突襲，常常讓人還沒玩盡興就先喊「SOS」！這時候，化妝包裡的救命小物就超關鍵。從雙唇到臉蛋，一次幫你挑好三款「旅遊必帶」保養好物，讓你的旅程全程水潤、清爽、零負擔。
碧唇「水感修護潤唇膏」：對抗乾燥脫皮的隨身小法寶
出國搭機動輒2、3個小時起跳，妳會發現冷氣和乾燥環境最容易讓雙唇乾裂！這時就需要碧唇Blistex今年新推出的「水感修護潤唇膏」，它以R.N.P三重呵護機制，結合舒緩、滋養、防護三效合一，讓雙唇在飛行途中也能維持水潤之外，下機後無論是沙灘、雪地還是觀光行程，只要小小一支放進化妝包，就能隨時抹一抹，笑容自信不卡關。
uno「完效男人抗UV醒膚凍」：型男夏日防護力UP！
高溫、油光和汗水，對男性肌膚來說簡直是三重考驗！而uno專為男生設計的「完效男人抗UV醒膚凍」，就是懶人保養的秘密武器！清爽的凍感質地一抹化水，不僅能同時做到保濕＋控油＋防曬，還添加「肌膚蛋白」複合成分，幫助舒緩乾燥與暗沉。出門前簡單三分鐘就能搞定保養，既能拍照帥氣滿分，也能在烈日下維持好膚況。
Bifesta「亮澤即淨卸妝棉」：戶外快速卸妝與深層潔淨的神器
夏季旅行最怕卸妝瓶瓶罐罐不但佔空間，還可能因為顛簸而外漏超崩潰>_<！這時Bifesta碧菲絲特「亮澤即淨卸妝棉」就是你最安心的選擇，隨身小包裝不佔位，一張即可快速卸除防水彩妝與髒污，還富含維他命C衍生物與柚子果實精華，邊卸邊保養，做到清潔、保濕、提亮一次到位，外出想臨時卸妝補防曬、回飯店要快速卸妝入睡，有它就OK。
